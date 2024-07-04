1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52€47 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
172€104 за всё до 3 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
8 июля в 09:00
от 50€43 за всё до 15 чел.
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
42€15 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 89€76 за всё до 50 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
Сегодня в 13:00
8 июля в 09:00
от 62€53 за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
Сегодня в 12:30
15 июля в 07:00
115€104 за всё до 6 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
от 65€46 за всё до 14 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
от 196€167 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам
Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами
Начало: На площади Республики
Завтра в 09:30
8 июля в 09:30
160€112 за всё до 2 чел.
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 09:30
8 июля в 09:00
от 29€27 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197€168 за всё до 50 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
220€198 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
Завтра в 18:00
8 июля в 18:00
42€40 за всё до 4 чел.
скидка
24%
Индивидуальная
2.5 часа
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия Каскада
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
75€57 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
6 часов
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
от 270€162 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
250€225 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: В Ереване
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 180€144 за всё до 50 чел.
скидка
10%
Мини-группа
4.5 часа
Горный Цахкадзор и озеро Севан: из Еревана в мини-группе
Посетить самые живописные места в окрестностях столицы в компании профессионального гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
50€45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Два древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Нораванк, Хор Вирап и пещера Арени - за один день
Начало: Из любой точки Еревана
16 июля в 06:30
17 июля в 06:30
190€171 за всё до 5 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
4 часа
Самое интересное для детей в Ереване
Посетить музей естественных наук, познакомиться с древним искусством Армении и отведать десерты
Начало: В вашем отеле в малом центре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
120€72 за всё до 3 чел.
скидка
13%
Групповая
3 часа
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
Открыть для себя традиционное армянское блюдо и попробовать его с таном или вином
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
38€33 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по армянскому танцу
Научиться танцевать кочари, горани или тамзара под руководством профессионала
Начало: В танцевальной школе в Ереване
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 130€91 за всё до 15 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
52€47 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150€75 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: На площади Республики
8 июля в 09:00
12 июля в 09:00
от 150€135 за всё до 17 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
К корням армянской истории: Тегер и Аршакуни
Увидеть усыпальницу армянских царей и посетить монастырь 13 века
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€98 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Сладкая Армения для детей
Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
8 июля в 09:00
от 160€128 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
Крепость Эребуни, рынок ГУМ и центр Еревана: погружение в армянскую культуру
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
8 июля в 11:00
9 июля в 11:00
150€90 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Групповая
7.5 часов
Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
Полюбоваться горным озером, прокатиться по канатной дороге и посетить средневековые монастыри
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Завтра в 10:00
11 июля в 10:00
32€29 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
от 290€160 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Отдохнуть в природном джакузи, попробовать минеральную воду и увидеть «Лестницу в рай»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280€252 за всё до 7 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
Ереван: путешествие от старины к современности
Исследуйте душу Еревана: от загадочных тайн до винных улиц и современного искусства, в уютной атмосфере
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
8 июля в 09:00
57€52 за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
4.5 часа
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
«Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
от 180€135 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Успейте застать период весеннего опыления в мае-июне! (но девственная природа прекрасна круглый год)
Начало: На площади Республики или у вашего отеля
8 июля в 08:00
12 июля в 08:00
от 300€255 за всё до 10 чел.
скидка
35%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Душевный Ереван: групповая прогулка с местным жителем по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами
Начало: У входа в каскад снизу с правой стороны есть памят...
Расписание: в будние дни в 10:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 09:30 и 18:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
20€13 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер Ереван-Тбилиси с остановкой у Севана
Путешествие из Еревана в Тбилиси с комфортом и удобством, наслаждаясь видами армянской Швейцарии
Начало: В аэропорту Звартноц или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
205€185 за всё до 2 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180€171 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер+Экскурсия Эчмиадзин: от аэропорта до Еревана
Откройте для себя духовное богатство Армении, посетив Эчмиадзин по пути из аэропорта в Ереван
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 179€108 за всё до 50 чел.
скидка
24%
Групповая
2 часа
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Призвать удачу и изобилие и познакомиться с красивыми армянскими традициями
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
45€34 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
249€225 за всё до 6 чел.
скидка
34%
Групповая
2 часа
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
Начало: В районе Давидашен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
77€51 за человека
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Начало: Недалеко от Ереван Молл
Расписание: ежедневно в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
35€28 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
388€214 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя прогулка у храма Гарни
Насладиться магией заката и завораживающими видами на окрестности Еревана
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
169€153 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай4 июля 2024Все на высшем уровне Гид Марина великолепна Водитель Иосиф неотразим Форель такая, что пальчики оближешь Однозначно настоятельно рекомендую к посещению
- ММария4 июля 2024Очень понравилось, рекомендую👍невероятно красивая природа Армения. Гурген отличный гид, поделился историческими фактами об Армении и местах,которые мы посетили.
- ГГалина4 июля 2024Спасибо большое за приятные мгновения, мы полюбили эту страну! Искренняя благодарность экскурсоводу Илоне и водителю Артаку! Мы не хотели расставаться, так было душевно, увлекательно и красиво🫶
- ЯЯна3 июля 2024Прекрасный гид Ануш душевно рассказала историю градостроительства столицы Армении, местами углубляясь в историю страны и города, местами удивляя колоритными традициями. После ее экскурсии многие топонимы Еревана стали понятнее и почти родными. Спасибо за чудесную прогулку❤️
- ААнна2 июля 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Бала с детьми 12 и 10 лет всем очень понравилось! Рекомендую!
- ААлександра1 июля 2024В субботу были на замечательном мастер-классе у Ирины. Пекли вкуснейший женгялов хац -лепешки с зеленью. Всё очень быстро переросло в
- ВВерсения1 июля 2024Благодарю за экскурсию! Комфортно, интересно, внимательно к туристам) рекомендую!
- DDaria1 июля 2024Друзья, джан!! Шикарная экскурсия, всем советую, красивые локации, интересное содержание экскурсии, гид просто супер!! Очень понравилось! Рекомендую 1000%🇦🇲🫶🏽
- ННаталья1 июля 2024Замечательно! Не имели ни малейшего представления как будет проходить мастер-класс. Оказалось, что оказались в гостях у Ирины- замечательного человека и
- ААлександра1 июля 2024Ходили по Еревану вместе с Арминэ. Хорошая экскурсия с гидом, которая знает и любит свой город. Много интересных фактов и рассказов о жизни города. Отличный гид - отличная экскурсия! Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Со скидкой»
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