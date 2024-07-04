Со скидкой – экскурсии в Ереване

Найдено 61 экскурсия в категории «Со скидкой» в Ереване, цены от €13, скидки до 64%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
31 отзыв
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5247 за человека
Из Еревана - к историческим богатствам
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
116 отзывов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
172104 за всё до 3 чел.
Ереван известный и неизведанный
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
104 отзыва
Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
8 июля в 09:00
от 5043 за всё до 15 чел.
Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
75 отзывов
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4215 за человека
За что полюбить Ереван
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
222 отзыва
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8976 за всё до 50 чел.
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
58 отзывов
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
Сегодня в 13:00
8 июля в 09:00
от 6253 за всё до 15 чел.
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
152 отзыва
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
Сегодня в 12:30
15 июля в 07:00
115104 за всё до 6 чел.
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
123 отзыва
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
от 6546 за всё до 14 чел.
Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
197 отзывов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
от 196167 за всё до 10 чел.
Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам
Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами
Начало: На площади Республики
Завтра в 09:30
8 июля в 09:30
160112 за всё до 2 чел.
Мистические истории и легенды Еревана
🚶 Пешая
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 09:30
8 июля в 09:00
от 2927 за человека
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
132 отзыва
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197168 за всё до 50 чел.
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
220198 за всё до 6 чел.
Вечер в Ереване: свидание с городом
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
Завтра в 18:00
8 июля в 18:00
4240 за всё до 4 чел.
Огни ночного Еревана
🚶 Пешая
скидка
24%
Индивидуальная
2.5 часа
105 отзывов
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия Каскада
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7557 за человека
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
от 270162 за всё до 6 чел.
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
250225 за всё до 6 чел.
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: В Ереване
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 180144 за всё до 50 чел.
Горный Цахкадзор и озеро Севан: из Еревана в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
4.5 часа
2 отзыва
Горный Цахкадзор и озеро Севан: из Еревана в мини-группе
Посетить самые живописные места в окрестностях столицы в компании профессионального гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
5045 за человека
Два древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Два древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Нораванк, Хор Вирап и пещера Арени - за один день
Начало: Из любой точки Еревана
16 июля в 06:30
17 июля в 06:30
190171 за всё до 5 чел.
Самое интересное для детей в Ереване
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Самое интересное для детей в Ереване
Посетить музей естественных наук, познакомиться с древним искусством Армении и отведать десерты
Начало: В вашем отеле в малом центре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
12072 за всё до 3 чел.
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
скидка
13%
Групповая
3 часа
8 отзывов
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
Открыть для себя традиционное армянское блюдо и попробовать его с таном или вином
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3833 за человека
Мастер-класс по армянскому танцу
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мастер-класс по армянскому танцу
Научиться танцевать кочари, горани или тамзара под руководством профессионала
Начало: В танцевальной школе в Ереване
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 13091 за всё до 15 чел.
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
10 отзывов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5247 за человека
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
15075 за всё до 7 чел.
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: На площади Республики
8 июля в 09:00
12 июля в 09:00
от 150135 за всё до 17 чел.
К корням армянской истории: Тегер и Аршакуни
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
К корням армянской истории: Тегер и Аршакуни
Увидеть усыпальницу армянских царей и посетить монастырь 13 века
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15098 за всё до 3 чел.
Сладкая Армения для детей
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Сладкая Армения для детей
Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
8 июля в 09:00
от 160128 за всё до 6 чел.
3 в 1: крепость Эребуни, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Крепость Эребуни, рынок ГУМ и центр Еревана: погружение в армянскую культуру
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
8 июля в 11:00
9 июля в 11:00
15090 за всё до 3 чел.
Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Групповая
7.5 часов
4 отзыва
Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
Полюбоваться горным озером, прокатиться по канатной дороге и посетить средневековые монастыри
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Завтра в 10:00
11 июля в 10:00
3229 за человека
Моя добродушная Армения
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
от 290160 за всё до 6 чел.
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Отдохнуть в природном джакузи, попробовать минеральную воду и увидеть «Лестницу в рай»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280252 за всё до 7 чел.
Ереван: вековая история и современная жизнь
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Ереван: путешествие от старины к современности
Исследуйте душу Еревана: от загадочных тайн до винных улиц и современного искусства, в уютной атмосфере
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
8 июля в 09:00
5752 за человека
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
4.5 часа
1 отзыв
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
«Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
от 180135 за всё до 6 чел.
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Успейте застать период весеннего опыления в мае-июне! (но девственная природа прекрасна круглый год)
Начало: На площади Республики или у вашего отеля
8 июля в 08:00
12 июля в 08:00
от 300255 за всё до 10 чел.
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
🚶 Пешая
скидка
35%
Мини-группа
2 часа
363 отзыва
Популярное предложение
Душевный Ереван: групповая прогулка с местным жителем по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами
Начало: У входа в каскад снизу с правой стороны есть памят...
Расписание: в будние дни в 10:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 09:30 и 18:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2013 за человека
Трансфер «Ереван - Тбилиси» с севанским ветром в парусах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Трансфер Ереван-Тбилиси с остановкой у Севана
Путешествие из Еревана в Тбилиси с комфортом и удобством, наслаждаясь видами армянской Швейцарии
Начало: В аэропорту Звартноц или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
205185 за всё до 2 чел.
Великолепие южной Армении
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180171 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Трансфер+Экскурсия Эчмиадзин: от аэропорта до Еревана
Откройте для себя духовное богатство Армении, посетив Эчмиадзин по пути из аэропорта в Ереван
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 179108 за всё до 50 чел.
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
скидка
24%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Призвать удачу и изобилие и познакомиться с красивыми армянскими традициями
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
4534 за человека
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
249225 за всё до 6 чел.
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
скидка
34%
Групповая
2 часа
12 отзывов
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
Начало: В районе Давидашен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7751 за человека
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
8 отзывов
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Начало: Недалеко от Ереван Молл
Расписание: ежедневно в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
3528 за человека
Всё лучшее в Армении
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
388214 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка у храма Гарни
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка у храма Гарни
Насладиться магией заката и завораживающими видами на окрестности Еревана
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
169153 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    4 июля 2024
    Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
    Все на высшем уровне Гид Марина великолепна Водитель Иосиф неотразим Форель такая, что пальчики оближешь Однозначно настоятельно рекомендую к посещению
  • М
    Мария
    4 июля 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
    Очень понравилось, рекомендую👍невероятно красивая природа Армения. Гурген отличный гид, поделился историческими фактами об Армении и местах,которые мы посетили.
  • Г
    Галина
    4 июля 2024
    Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
    Спасибо большое за приятные мгновения, мы полюбили эту страну! Искренняя благодарность экскурсоводу Илоне и водителю Артаку! Мы не хотели расставаться, так было душевно, увлекательно и красиво🫶
  • Я
    Яна
    3 июля 2024
    Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
    Прекрасный гид Ануш душевно рассказала историю градостроительства столицы Армении, местами углубляясь в историю страны и города, местами удивляя колоритными традициями. После ее экскурсии многие топонимы Еревана стали понятнее и почти родными. Спасибо за чудесную прогулку❤️
  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Из Еревана - к историческим богатствам
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Бала с детьми 12 и 10 лет всем очень понравилось! Рекомендую!
  • А
    Александра
    1 июля 2024
    Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
    В субботу были на замечательном мастер-классе у Ирины. Пекли вкуснейший женгялов хац -лепешки с зеленью. Всё очень быстро переросло в
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    дружеские посиделки и закончилось застольем. Было здорово почувствовать себя не как на формальном мастер-классе, а как у друзей в гостях. Ирине -огромное спасибо!

  • В
    Версения
    1 июля 2024
    Горный Цахкадзор и озеро Севан: из Еревана в мини-группе
    Благодарю за экскурсию! Комфортно, интересно, внимательно к туристам) рекомендую!
  • D
    Daria
    1 июля 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
    Друзья, джан!! Шикарная экскурсия, всем советую, красивые локации, интересное содержание экскурсии, гид просто супер!! Очень понравилось! Рекомендую 1000%🇦🇲🫶🏽
  • Н
    Наталья
    1 июля 2024
    Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
    Замечательно! Не имели ни малейшего представления как будет проходить мастер-класс. Оказалось, что оказались в гостях у Ирины- замечательного человека и
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    мастера своего дела. Очень душевно готовили и душевно потом все вместе обедали. Как-будто побывали в гостях у родных! Приходите к Ирине. Когда приедем в следующий раз - хотели бы толпу или кюфту приготовить!

  • А
    Александра
    1 июля 2024
    Ереван известный и неизведанный
    Ходили по Еревану вместе с Арминэ. Хорошая экскурсия с гидом, которая знает и любит свой город. Много интересных фактов и рассказов о жизни города. Отличный гид - отличная экскурсия! Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Со скидкой»

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  5. За что полюбить Ереван
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гора Арарат
  7. Эчмиадзин
  8. Хор Вирап
  9. Гарни
  10. Северный проспект
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