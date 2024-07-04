🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 8 часов 31 отзыв Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано Начало: Возле площади Республики Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30 52 € 47 за человека

🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 5 часов 116 отзывов Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван 172 € 104 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Индивидуальная 2.5 часа 104 отзыва Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города Начало: Площадь Республики от 50 € 43 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая 64% скидка Групповая 2.5 часа 75 отзывов Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад Начало: На улице Московян Расписание: ежедневно в 16:00 42 € 15 за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 3 часа 222 отзыва За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана от 89 € 76 за всё до 50 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 58 отзывов Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Республики от 62 € 53 за всё до 15 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 152 отзыва Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии Начало: Из любой точки Еревана 115 € 104 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 29% скидка Индивидуальная 2.5 часа 123 отзыва Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам Начало: В центре от 65 € 46 за всё до 14 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 197 отзывов Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана от 196 € 167 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами Начало: На площади Республики 160 € 112 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 7% скидка Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами Начало: В саду «Каскада» от 29 € 27 за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 132 отзыва Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас Начало: Малый центр города от 197 € 168 за всё до 50 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 27 отзывов Армения от языческих храмов до снежных хребтов Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в... 220 € 198 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами Начало: на площади Республики 42 € 40 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 24% скидка Индивидуальная 2.5 часа 105 отзывов Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы Начало: У подножия Каскада 75 € 57 за человека

🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 6 часов 27 отзывов Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии Начало: У вашего отеля от 270 € 162 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Трилогия Армении: курорты и монастыри Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке 250 € 225 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4.5 часа 4 отзыва Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу Начало: В Ереване от 180 € 144 за всё до 50 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Мини-группа 4.5 часа 2 отзыва Горный Цахкадзор и озеро Севан: из Еревана в мини-группе Посетить самые живописные места в окрестностях столицы в компании профессионального гида Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 10:00 50 € 45 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Два древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат Нораванк, Хор Вирап и пещера Арени - за один день Начало: Из любой точки Еревана 190 € 171 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Самое интересное для детей в Ереване Посетить музей естественных наук, познакомиться с древним искусством Армении и отведать десерты Начало: В вашем отеле в малом центре 120 € 72 за всё до 3 чел.

13% скидка Групповая 3 часа 8 отзывов Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац Открыть для себя традиционное армянское блюдо и попробовать его с таном или вином Начало: В районе Давташен Расписание: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00 38 € 33 за человека

30% скидка Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Мастер-класс по армянскому танцу Научиться танцевать кочари, горани или тамзара под руководством профессионала Начало: В танцевальной школе в Ереване от 130 € 91 за всё до 15 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 6.5 часов 10 отзывов Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века Начало: В районе площади Республики Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00 52 € 47 за человека

🚗 На машине 50% скидка Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина Начало: В вашем отеле 150 € 75 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 10 отзывов Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала Начало: На площади Республики от 150 € 135 за всё до 17 чел.

🚗 На машине 35% скидка Индивидуальная 5 часов 1 отзыв К корням армянской истории: Тегер и Аршакуни Увидеть усыпальницу армянских царей и посетить монастырь 13 века Начало: У вашего отеля 150 € 98 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Сладкая Армения для детей Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа Начало: У вашего отеля от 160 € 128 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Крепость Эребуни, рынок ГУМ и центр Еревана: погружение в армянскую культуру Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой Начало: У места вашего проживания в Ереване 150 € 90 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Групповая 7.5 часов 4 отзыва Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана Полюбоваться горным озером, прокатиться по канатной дороге и посетить средневековые монастыри Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна 32 € 29 за человека

🚗 На машине 45% скидка Индивидуальная 7 часов 15 отзывов Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных Начало: Из Еревана от вашей гостиницы от 290 € 160 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Джермук: горячие источники и «Волосы русалки» Отдохнуть в природном джакузи, попробовать минеральную воду и увидеть «Лестницу в рай» 280 € 252 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 3 часа 14 отзывов Ереван: путешествие от старины к современности Исследуйте душу Еревана: от загадочных тайн до винных улиц и современного искусства, в уютной атмосфере Начало: Площадь Республики 57 € 52 за человека

🚗 На машине 25% скидка Фотопрогулка 4.5 часа 1 отзыв Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении «Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах от 180 € 135 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут» Успейте застать период весеннего опыления в мае-июне! (но девственная природа прекрасна круглый год) Начало: На площади Республики или у вашего отеля от 300 € 255 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 35% скидка Мини-группа 2 часа 363 отзыва Популярное предложение Душевный Ереван: групповая прогулка с местным жителем по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами Начало: У входа в каскад снизу с правой стороны есть памят... Расписание: в будние дни в 10:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 09:30 и 18:00 20 € 13 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 24 отзыва Трансфер Ереван-Тбилиси с остановкой у Севана Путешествие из Еревана в Тбилиси с комфортом и удобством, наслаждаясь видами армянской Швейцарии Начало: В аэропорту Звартноц или у вашего отеля 205 € 185 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 8 часов 49 отзывов Великолепие южной Армении Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день Начало: Из вашего отеля 180 € 171 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Трансфер+Экскурсия Эчмиадзин: от аэропорта до Еревана Откройте для себя духовное богатство Армении, посетив Эчмиадзин по пути из аэропорта в Ереван Начало: В международном аэропорту Звартноц от 179 € 108 за всё до 50 чел.

24% скидка Групповая 2 часа 8 отзывов Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы Призвать удачу и изобилие и познакомиться с красивыми армянскими традициями Начало: В районе Давташен Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 45 € 34 за человека

🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму 249 € 225 за всё до 6 чел.

34% скидка Групповая 2 часа 12 отзывов Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином Начало: В районе Давидашен Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00 77 € 51 за человека

🚌 На автобусе 20% скидка Групповая 5.5 часов 8 отзывов Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя Начало: Недалеко от Ереван Молл Расписание: ежедневно в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 35 € 28 за человека

🚗 На машине 45% скидка Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Всё лучшее в Армении Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат Начало: У вашего отеля 388 € 214 за всё до 3 чел.