Реликтовому озеру Севан несколько десятков тысяч лет. Это визитная карточка Армении и её гордость. Хотим познакомить вас с северной стороной озера — самой отдалённой и живописной. Вы получите удовольствие от невероятных видов Севана с парусной яхты, насладитесь пикником у кристально-чистой воды и прогуляетесь по красочному уголку Севанского национального парка.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Артанишский полуостров и его обитатели

Мы неслучайно выбрали эту локацию. Это самая живописная часть Севанского национального парка. Понаблюдаем здесь за игуанообразными ящерицами, изучим суккуленты и интересные образования на скалах – свидетельства того, что озеро когда-то было гораздо больше по размерам. Гид расскажет, что случилось и куда ушла вода. А также поделится историей освоения Севана и вспомнит, как тут проходили соревнования за Кубок СССР по парусному спорту.

Мини-пикник, Севан и ужин

Мы остановимся на одном из самых лучших пляжей побережья с кристально-чистой водой. Устроим пикник в необычных декорациях – в окружении густых облепиховых кустов. А потом на парусной яхте отправимся в плавание по умиротворённому Севану. Высадимся прямо на противоположном берегу, отужинаем в ресторане и поедем домой.

Тайминг маршрута

10:00 – выезд из Еревана

11:30 – остановка на фудкорте (кофе, личные потребности)

13:00 – прибытие к Артанишскому полуострову и прогулка по нему

15:00 – мини-пикник на пляже у скал и отдых

16:30 – плавание по акватории на яхте

18:30 – ужин

19:30 – отъезд в Ереван

21:00 – 21:30 – прибытие в Ереван

Организационные детали