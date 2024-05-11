Прокатиться по Гегамскому морю и понаблюдать за ящерицами в национальном парке
Вы получите удовольствие от невероятных видов Севана с парусной яхты, насладитесь пикником у кристально-чистой воды и прогуляетесь по красочному уголку Севанского национального парка.
мая
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€85
Описание
Что вас ожидает
Артанишский полуостров и его обитатели
Мы неслучайно выбрали эту локацию. Это самая живописная часть Севанского национального парка. Понаблюдаем здесь за игуанообразными ящерицами, изучим суккуленты и интересные образования на скалах – свидетельства того, что озеро когда-то было гораздо больше по размерам. Гид расскажет, что случилось и куда ушла вода. А также поделится историей освоения Севана и вспомнит, как тут проходили соревнования за Кубок СССР по парусному спорту.
Мини-пикник, Севан и ужин
Мы остановимся на одном из самых лучших пляжей побережья с кристально-чистой водой. Устроим пикник в необычных декорациях – в окружении густых облепиховых кустов. А потом на парусной яхте отправимся в плавание по умиротворённому Севану. Высадимся прямо на противоположном берегу, отужинаем в ресторане и поедем домой.
Тайминг маршрута
10:00 – выезд из Еревана
11:30 – остановка на фудкорте (кофе, личные потребности)
13:00 – прибытие к Артанишскому полуострову и прогулка по нему
15:00 – мини-пикник на пляже у скал и отдых
16:30 – плавание по акватории на яхте
18:30 – ужин
19:30 – отъезд в Ереван
21:00 – 21:30 – прибытие в Ереван
Организационные детали
- Водная прогулка пройдёт на парусной яхте класса J/24, вмещающей до 10 пассажиров. На борту есть спасательные жилеты. Капитан судна — мастер парусного спорта и тренер сборной Армении.
- На берегу за судном будет вестись наблюдение с бинокля. Имеются две моторные лодки для обеспечения безопасности.
- В стоимость включены трансфер из Еревана и обратно, прогулка на яхте, услуги гида, пикник и ужин
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Комитаса
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.