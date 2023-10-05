Ованнес — ваш гид в Ереване

Приветствую, дорогие гости, путешественники моей античной родины. Я и моя страна Армения с открытыми объятиями рады вас приветствовать и делиться нашими красотами и богатой, многотысячной историей. По образованию я теолог-историк. После долгих лет проживания в Москве зов родины меня вернул в родные края. Я с любовью и радостью готов быть вашим другом-гидом по Армении и представлять её во всей красе! До встречи)

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