Провести день в античной столице Армении и увидеть, какой современной она стала
Погрузитесь в древнюю и сегодняшнюю истории одного из старейших государств в мире! Вы посетите церкви и храмы Эчмиадзина — духовного центра армянского народа. Побываете в музее христианских реликвий, где хранятся церковные сокровища.
И погуляете по фотогеничному парку-ресторану, где несколько культур гармонично дополняют друг друга.
И погуляете по фотогеничному парку-ресторану, где несколько культур гармонично дополняют друг друга.
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Описание
Что вас ожидает
Храмы и церкви
- Храм Звартноц 7 века — разрушенный храм, который удивит вас своей красотой. Не зря в своё время его сравнивали с собором Софии в Константинополе!
- Потом вы изучите церковь Св. Рипсимэ 7 века. С мученицей Рипсимэ связана очень красивая легенда! Церковь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Далее — Кафедральный собор Св. Эчмиадзин 303 года, первый в мире христианский храм, охраняется ЮНЕСКО. Вы осмотрите его только внешне, но услышите много интересного.
- Затем вы отправитесь к монастырю Св. Гаянэ 7 века — примеру купольной церкви типа базилики. Монастырь также находится под защитой ЮНЕСКО.
- Следующая точка — церковь Шогакат, построенная в 1694 году князем Агамалом Соротеци.
Музеи и парк
- Музей-сокровищница Манукянов. Тут собраны кресты, одежда и другие церковные аксессуары с исторической и художественной ценностью.
- Гастрономический дом-музей культуры и быта. Помимо экспозиций, здесь есть мастер-классы — по желанию вы займётесь гончарным делом, приготовлением лаваша или рисованием. Тут же вы можете посидеть в уютном кафе.
- Парк-ресторан — мультикультурная и самая фотогеничная локация Эчмиадзина. Тут вы отдохнёте и, если проголодаетесь, попробуете блюда разных кухонь.
Организационные детали
- Парк-ресторан закрыт по понедельникам — пожалуйста, учитывайте это при планировании прогулки.
- В стоимость включено: комфортабельный трансфер, услуги гида, Wi-Fi в салоне автомобиля, питьевая вода в автомобиле (1 бут. /чел.).
- Дополнительные расходы: билет в в храм Звартноц — 1500 драмов/чел., билет в Музей-сокровищницу Манукянов — 1500 драмов/чел., билет в парк-ресторан — от 5000 драмов/чел., мастер-классы в Доме-музее культуры и быта — по желанию, от 1000 драмов.
- Экскурсия начинается и заканчивается в одной точке.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ованнес — ваш гид в Ереване
Приветствую, дорогие гости, путешественники моей античной родины. Я и моя страна Армения с открытыми объятиями рады вас приветствовать и делиться нашими красотами и богатой, многотысячной историей. По образованию я теолог-историк. После долгих лет проживания в Москве зов родины меня вернул в родные края. Я с любовью и радостью готов быть вашим другом-гидом по Армении и представлять её во всей красе! До встречи)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
5 окт 2023
Если Вам интересно полное и глубокое посвящение в духовную жизнь Армении, то Вам сюда. Ованнес предоставит всю информацию о развитии христианства в Армении, покажет удивительные, восхищающие своей простотой и духовной наполненностью, древние храмы. В заключении вы сможете отдохнуть и погрузиться в мирскую жизнь погуляв и пообедав в музее под открытым небом и завершится путешествие посещением интересного ландшафтного парка, соединяющего и мирское, и духовное!
С
Светлана
28 сен 2023
Самые искренние слова благодарности Ованнесу, внимательный,заботливый и интеллигентный гид, с удовольствием отвечает на все вопросы, учитывает желания и предпочтения гостей. Провёл нам замечательную экскурсию.
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