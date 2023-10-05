Эчмиадзин - церкви, музеи и необычный парк

Провести день в античной столице Армении и увидеть, какой современной она стала

5
2 отзыва
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Погрузитесь в древнюю и сегодняшнюю истории одного из старейших государств в мире! Вы посетите церкви и храмы Эчмиадзина — духовного центра армянского народа. Побываете в музее христианских реликвий, где хранятся церковные сокровища.

И погуляете по фотогеничному парку-ресторану, где несколько культур гармонично дополняют друг друга.
Эчмиадзин - церкви, музеи и необычный парк
Эчмиадзин - церкви, музеи и необычный парк
Эчмиадзин - церкви, музеи и необычный парк
Эчмиадзин - церкви, музеи и необычный парк
Эчмиадзин - церкви, музеи и необычный парк
Эчмиадзин - церкви, музеи и необычный парк
Эчмиадзин - церкви, музеи и необычный парк
Эчмиадзин - церкви, музеи и необычный парк
Эчмиадзин - церкви, музеи и необычный парк
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Храмы и церкви

  • Храм Звартноц 7 века — разрушенный храм, который удивит вас своей красотой. Не зря в своё время его сравнивали с собором Софии в Константинополе!
  • Потом вы изучите церковь Св. Рипсимэ 7 века. С мученицей Рипсимэ связана очень красивая легенда! Церковь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Далее — Кафедральный собор Св. Эчмиадзин 303 года, первый в мире христианский храм, охраняется ЮНЕСКО. Вы осмотрите его только внешне, но услышите много интересного.
  • Затем вы отправитесь к монастырю Св. Гаянэ 7 века — примеру купольной церкви типа базилики. Монастырь также находится под защитой ЮНЕСКО.
  • Следующая точка — церковь Шогакат, построенная в 1694 году князем Агамалом Соротеци.

Музеи и парк

  • Музей-сокровищница Манукянов. Тут собраны кресты, одежда и другие церковные аксессуары с исторической и художественной ценностью.
  • Гастрономический дом-музей культуры и быта. Помимо экспозиций, здесь есть мастер-классы — по желанию вы займётесь гончарным делом, приготовлением лаваша или рисованием. Тут же вы можете посидеть в уютном кафе.
  • Парк-ресторан — мультикультурная и самая фотогеничная локация Эчмиадзина. Тут вы отдохнёте и, если проголодаетесь, попробуете блюда разных кухонь.

Организационные детали

  • Парк-ресторан закрыт по понедельникам — пожалуйста, учитывайте это при планировании прогулки.
  • В стоимость включено: комфортабельный трансфер, услуги гида, Wi-Fi в салоне автомобиля, питьевая вода в автомобиле (1 бут. /чел.).
  • Дополнительные расходы: билет в в храм Звартноц — 1500 драмов/чел., билет в Музей-сокровищницу Манукянов — 1500 драмов/чел., билет в парк-ресторан — от 5000 драмов/чел., мастер-классы в Доме-музее культуры и быта — по желанию, от 1000 драмов.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в одной точке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
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Светлана
5 окт 2023
Если Вам интересно полное и глубокое посвящение в духовную жизнь Армении, то Вам сюда. Ованнес предоставит всю информацию о развитии христианства в Армении, покажет удивительные, восхищающие своей простотой и духовной наполненностью, древние храмы. В заключении вы сможете отдохнуть и погрузиться в мирскую жизнь погуляв и пообедав в музее под открытым небом и завершится путешествие посещением интересного ландшафтного парка, соединяющего и мирское, и духовное!
С
28 сен 2023
Самые искренние слова благодарности Ованнесу, внимательный,заботливый и интеллигентный гид, с удовольствием отвечает на все вопросы, учитывает желания и предпочтения гостей. Провёл нам замечательную экскурсию.

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Можно с детьми
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Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Эчмиадзин
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Звартноц
Парки
Природа и пейзажи
Площадь Республики

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