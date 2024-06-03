1 чел.
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Групповая
8 часов
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
249€225 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотогеничный Ереван: эксклюзивная фотопрогулка
Получите коллекцию из 50 профессиональных фото с историческими и современными красотами Еревана в качестве фона
Начало: На площади Республики у входа в отель Мариотт
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €299 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Путешествие на Tesla к озеру Севан и в Цахкадзор, история страны и релакс в открытом спа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: в Ереване
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 180€126 за всё до 50 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
Увидеть древние монастыри, пофотографироваться и попробовать местное вино
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
320€288 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя прогулка у храма Гарни
Насладиться магией заката и завораживающими видами на окрестности Еревана
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
169€153 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
Посетить знаковые достопримечательности страны и вкусно провести время на винодельне
Начало: В любой удобной вам локации в границах Еревана
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от €190 за всё до 18 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Экскурсия с премиальной дегустацией на винодельне + посещение улиточной фермы
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 332€299 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку
Посетить два лесных озера, средневековый монастырь и восхититься древним каменным кружевом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Из Еревана - в королевское СПА
Побаловать себя банными процедурами и массажем в комплексе на высоте 1500 метров
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
400€200 за человека
Индивидуальная
8 часов
Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
Побывать в пещере дедушки Левона, открыть тайную комнату и найти источник в лесу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
Прокатиться по Гегамскому морю и понаблюдать за ящерицами в национальном парке
Начало: На проспекте Комитаса
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 июня 2024Хочу выразить благодарность нашему гиду Самвэлу за интересную экскурсию. Он рассказал нам много интересных фактов о жизни Армянского народа. Мы
- ДДенис1 июня 2024Прекрасная экскурсия)
- ЛЛюбовь21 мая 2024Ездили с Арташем на юг Армении в мае 2024 г. Это была наша первая экскурсия в Армении, поэтому практически вся
- ККсения19 мая 2024Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8 часов пролетели незаметно 💓 Мы остались довольны!
- ММаксим13 мая 2024Спасибо Тиграну за отличный день и добрую компанию 🤝
- ННаири29 апреля 2024Тур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу не видели, так сильно любящего
- ААйкануш27 апреля 2024И,здравствуйте! Были в Армении девичником,большой и дружной компанией знакомились с Ереваном. Соединили фотосессию с экскурсией. Фотограф Римма - отдельная любовь и благодарность от
- ТТамара11 апреля 2024Вечерняя прогулка у храма Гарни оправдала все наши ожидания: пунктуальный, очень дружелюбный и эрудированный гид Левон стал душой поездки. Очень
- ААлексей9 апреля 2024Винодельня Armenia Wine - это круто, интересно, современно и очень вкусно! Экскурсия понравилась, дегустация тоже. Отдельное спасибо нашему гиду Николаю за смешные анекдоты:)
- ААлексей10 марта 2024Отличная экскурсия! Гурген настоящий профессионал, великолепно знает историю своей страны и заражает своей любовью к ней. Мы отлично провели время.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Романтические»
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