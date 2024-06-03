Романтические экскурсии по Еревану

Найдено 14 экскурсий в категории «Романтические» в Ереване, цены от €52, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
23 отзыва
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
52 за человека
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
249225 за всё до 6 чел.
Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
6 отзывов
Фотогеничный Ереван: эксклюзивная фотопрогулка
Получите коллекцию из 50 профессиональных фото с историческими и современными красотами Еревана в качестве фона
Начало: На площади Республики у входа в отель Мариотт
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 299 за всё до 7 чел.
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Путешествие на Tesla к озеру Севан и в Цахкадзор, история страны и релакс в открытом спа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
380 за всё до 3 чел.
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: в Ереване
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 180126 за всё до 50 чел.
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
Увидеть древние монастыри, пофотографироваться и попробовать местное вино
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
320288 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка у храма Гарни
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка у храма Гарни
Насладиться магией заката и завораживающими видами на окрестности Еревана
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
169153 за всё до 6 чел.
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
Посетить знаковые достопримечательности страны и вкусно провести время на винодельне
Начало: В любой удобной вам локации в границах Еревана
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 190 за всё до 18 чел.
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Экскурсия с премиальной дегустацией на винодельне + посещение улиточной фермы
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 332299 за всё до 10 чел.
Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку
Посетить два лесных озера, средневековый монастырь и восхититься древним каменным кружевом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
270 за всё до 6 чел.
Из Еревана - в королевское СПА
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Из Еревана - в королевское СПА
Побаловать себя банными процедурами и массажем в комплексе на высоте 1500 метров
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
400200 за человека
Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
Побывать в пещере дедушки Левона, открыть тайную комнату и найти источник в лесу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
🛥 На яхте
Мини-группа
8 часов
На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
Прокатиться по Гегамскому морю и понаблюдать за ящерицами в национальном парке
Начало: На проспекте Комитаса
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Самвэлу за интересную экскурсию. Он рассказал нам много интересных фактов о жизни Армянского народа. Мы
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    услышали много запоминающихся легенд и просто интересных рассказов. Экскурсия была восьмичасовая, но мы даже не заметили как быстро пролетело время. Отдельно хочу поблагодарить нашего шофёра Мелика. Он великолепно вел автомобиль, и был очень внимательным и заботливым. Было полное ощущение, что мы дорогие гости и нам очень рады. Все было организовано на высшем уровне, а в конце экскурсии нас угостили вкуснейшим кофе. Огромное спасибо за всё!

  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
    Прекрасная экскурсия)
    Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)
  • Л
    Любовь
    21 мая 2024
    С бокалом вина - в фототур на юг Армении
    Ездили с Арташем на юг Армении в мае 2024 г. Это была наша первая экскурсия в Армении, поэтому практически вся
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    получаемая во время экскурсии информация была для нас новой. Арташ - отличный гид, с любовью рассказывающий о своей стране, а также немного психолог, умеющий подстроиться под запросы туристов. Автомобиль - праворульный минивен, комфортный, чистый, без посторонних запахов. Дорожная обстановка на обратном пути была настоящим испытанием (ночь, ливень, серпантин), Арташ проявил себя отличным водителем. Сознательно не рассказываю о подробностях экскурсии - не хочу спойлерить. Наша поездка длилась 15 часов, вернулись мы немного уставшие, но очень довольные. Армения прекрасна: вино, еда, пейзажи, объекты культурного наследия и современные высокотехнологичные решения - всё вместилось в эту поездку. Очень всем рекомендую и экскурсию, и гида. Арташ, спасибо)))

  • К
    Ксения
    19 мая 2024
    Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
    Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8 часов пролетели незаметно 💓 Мы остались довольны!
    Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8
  • М
    Максим
    13 мая 2024
    Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
    Спасибо Тиграну за отличный день и добрую компанию 🤝
    Спасибо Тиграну за отличный день и добрую компанию 🤝Спасибо Тиграну за отличный день и добрую компанию 🤝
  • Н
    Наири
    29 апреля 2024
    С бокалом вина - в фототур на юг Армении
    Тур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу не видели, так сильно любящего
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    свою работу. Советую всем экскурсии именно с этим гидом, вы не пожалеете. Очень добрый, заботливый. Показал самые красивые места, даже те которые не были запланированы в экскурсии. А там где мы кричали «красиво» он останавливался и фоткал нас, снимал на свой дрон. Рассказал очень интересные истории и про саму Армении и про её красивейшие храмы,просто огромнейшее спасибо!!!

    Тур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу неТур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу неТур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу неТур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу не
  • А
    Айкануш
    27 апреля 2024
    Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах
    И,здравствуйте! Были в Армении девичником,большой и дружной компанией знакомились с Ереваном. Соединили фотосессию с экскурсией. Фотограф Римма - отдельная любовь и благодарность от
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    всех девушек группы. Яркие кадры,помощь с позированием - все в восторге. Ашоту благодарность за познавательную экскурсию,за теплую и легкую атмосферу. Сложилось впечатление,будто все мы друг друга знаем много - много лет. От прогулки остались самые лучшие воспоминания!

  • Т
    Тамара
    11 апреля 2024
    Вечерняя прогулка у храма Гарни
    Вечерняя прогулка у храма Гарни оправдала все наши ожидания: пунктуальный, очень дружелюбный и эрудированный гид Левон стал душой поездки. Очень
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    интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Помимо этого, он ещё и аккуратный водитель, с которым комфортно. Сама экскурсия очень живописная, храм Гарни в тёмное время суток нас сильно впечатлил. Одним из плюсов экскурсии является то, что в вечернее время мало туристов, что позволяет сделать хорошие фото и насладиться видами и тишиной. Очень рекомендуем экскурсию и гида!

  • А
    Алексей
    9 апреля 2024
    Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
    Винодельня Armenia Wine - это круто, интересно, современно и очень вкусно! Экскурсия понравилась, дегустация тоже. Отдельное спасибо нашему гиду Николаю за смешные анекдоты:)
  • А
    Алексей
    10 марта 2024
    Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
    Отличная экскурсия! Гурген настоящий профессионал, великолепно знает историю своей страны и заражает своей любовью к ней. Мы отлично провели время.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Романтические»

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  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
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