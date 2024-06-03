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получаемая во время экскурсии информация была для нас новой. Арташ - отличный гид, с любовью рассказывающий о своей стране, а также немного психолог, умеющий подстроиться под запросы туристов. Автомобиль - праворульный минивен, комфортный, чистый, без посторонних запахов. Дорожная обстановка на обратном пути была настоящим испытанием (ночь, ливень, серпантин), Арташ проявил себя отличным водителем. Сознательно не рассказываю о подробностях экскурсии - не хочу спойлерить. Наша поездка длилась 15 часов, вернулись мы немного уставшие, но очень довольные. Армения прекрасна: вино, еда, пейзажи, объекты культурного наследия и современные высокотехнологичные решения - всё вместилось в эту поездку. Очень всем рекомендую и экскурсию, и гида. Арташ, спасибо)))