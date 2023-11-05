читать дальше Севан,обаятельный и камерный Дилижан,а также монастырь Агарцин). Также хочу отметить, что Арсен очень отзывчивый и прекрасный человек:он подсказал нам,где можно попробовать вкуснейшего севанского сига,как лучше выбрать место для фотографий и многое другое. Однозначно рекомендую индивидуальную экскурсию с Арсеном!

Экскурсия прошла просто замечательно! Большое спасибо нашему гиду Арсену,что провел этот день с нами и показал нам эти чудеса природы(Озеро