1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Озеро Севан, национальный парк Дилиджан
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
Посетить Севан, погулять по заповеднику, отыскать монастыри в лесах и узнать о самобытной общине
«А затем переместитесь в город-курорт Дилижан и оттуда отправитесь в лёгкий хайкинг по одному из четырёх национальных парков страны»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
Прокатиться по Гегамскому морю и понаблюдать за ящерицами в национальном парке
Начало: На проспекте Комитаса
«Это самая живописная часть Севанского национального парка»
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина5 ноября 2023Озеро большое и холодное, в городе дилижан красиво сделали только маленький кусочек, а вот храм был действительно впечатляющим. и удобно, что гид забрал сразу с отеля
- ААнита14 мая 2023Экскурсия прошла просто замечательно! Большое спасибо нашему гиду Арсену,что провел этот день с нами и показал нам эти чудеса природы(Озеро
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Национальные парки»
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