Экскурсии по воде в Ереване

Найдено 7 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Ереване, цены от €85, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь озером Севан и покатаетесь по нему на кораблике»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 270162 за всё до 6 чел.
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
«На кораблике вы своей компанией отправитесь в увлекательное путешествие по легендарному Гегамскому морю»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
249225 за всё до 6 чел.
Трансфер «Ереван - Тбилиси» с севанским ветром в парусах
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Трансфер Ереван-Тбилиси с остановкой у Севана
Путешествие из Еревана в Тбилиси с комфортом и удобством, наслаждаясь видами армянской Швейцарии
Начало: В аэропорту Звартноц или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
205 за всё до 2 чел.
Озеро Севан и Дилижан: прогулка на кораблике
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Озеро Севан и Дилижан: Незабываемая прогулка на кораблике
Откройте красоту Армении во время прогулки на кораблике по озеру Севан и посещения живописного Дилижана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Во время прогулки на кораблике вы сможете полностью погрузиться в красоту окружающей природы и насладиться уникальными видами озера и его окрестностей»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 220$187 за всё до 3 чел.
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Индивидуальная
6 часов
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
200 за всё до 2 чел.
Из Еревана - к невероятному озеру Рапи
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
8 часов
Из Еревана - к невероятному озеру Рапи
Поехать в горы, восхититься великолепием природы и по желанию покататься на сапах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300 за всё до 4 чел.
На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
🛥 На яхте
Мини-группа
8 часов
На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
Прокатиться по Гегамскому морю и понаблюдать за ящерицами в национальном парке
Начало: На проспекте Комитаса
«А также поделится историей освоения Севана и вспомнит, как тут проходили соревнования за Кубок СССР по парусному спорту»
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    28 мая 2024
    Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
    Гидом был Арсен, все прошло замечательно. Поменяли маршрут, чтобы не попасть в дождь и везде его миновали) Много красоты и
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    интересной информации. На часы никто не смотрел, не гнал вперед, гуляли по достопримечательностям сколько хотели, за это огромное спасибо! Минусов нет, все просто супер!

  • А
    Антон
    25 мая 2024
    Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
    Экскурсовод Галина, которая работает с Мартой, очень интересно и увлекательно рассказывает об истории Армении, с большой любовью и к Армении и к истории как науке. Обязательно вернусь и обращусь за услугами экскурсовода именно к ней.
  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
    Прекрасная поездка. Отличный гид и водитель. Как будто с друзьями съездили. Очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Озеро Севан и Дилижан: прогулка на кораблике
    Прекрасная экскурсия, Севан красив фантастически! Очень приятные впечатления остались от посещения от гида, все доходчиво и понятно рассказал!!!!
  • В
    Виктор
    29 апреля 2024
    Озеро Севан и Дилижан: прогулка на кораблике
    Экскурсия прошла по плану. Увидели все, что хотели и даже больше благодаря гиду Ирине и водителю. Очень хорошо, что мы
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    никуда не спешили и были в любом месте, сколько нужно, чтобы все посмотреть, все обойти и отдохнуть. Получили добрые и правильные советы гида Ирины, где можно поесть, что купить и т. п. Содержание экскурсии намного шире, чем рассказ о памятниках и объектах, узнали много нового о стране, ее жизни и быте.

  • Р
    Рафаэль
    25 апреля 2024
    Трансфер «Ереван - Тбилиси» с севанским ветром в парусах
    Спасибо Ашоту за организацию такой лёгкой и интересной экскурсии. Наш водитель Карен был аккуратным водителем, ехали спокойно не гнали а наслаждались
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    видами. Заранее Ашотом для нас был забронирован столик в ресторане Ясаман. Обалденная кухня, официант Иван рассказал про все блюда что входит в них и какое вино лучше выбрать. И поздравили мою жену с Днём рождения! Попути заехали в Севанавнак и в Дилижанс. Это стоит того если вы едете по такому маршруту то не грех заехать в такие красивые места. Спасибо Ашот, мы ещё вернемся!)

  • Ю
    Юлия
    10 октября 2023
    Трансфер «Ереван - Тбилиси» с севанским ветром в парусах
    Отличный сервис! Заказывали трансфер из аэропорта Еревана в Тбилиси и обратно. Все четко по времени. В аэропорту встретили с табличкой. Ашот постоянно
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    на связи, моментально отвечает на все возникшие вопросы. Вежливый, а главное очень аккуратный, но при этом быстрый водитель. Всем рекомендуем, и сами воспользуемся при следующей поездке. Спасибо.

    Отличный сервис!Отличный сервис!Отличный сервис!Отличный сервис!
  • А
    Антонина
    1 августа 2023
    Трансфер «Ереван - Тбилиси» с севанским ветром в парусах
    Ашот всё великолепно организовал, помог со всеми вопросами, даже не входившими в программу.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2023
    Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
    Отличный тур. Водитель очень терпеливый. У нас был тур без гида, но водитель нам на наши вопросы отвечал тоже, не торопился нас, хотя мы явно израсходовали время, отведённое нам на экскурсию. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Водные развлечения»

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  1. Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
  2. Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
  3. Трансфер «Ереван - Тбилиси» с севанским ветром в парусах
  4. Озеро Севан и Дилижан: прогулка на кораблике
  5. Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Водные развлечения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 85 до 300 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Водные экскурсии в Ереване на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам