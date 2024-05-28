1 чел.
По популярности
скидка
40%
Индивидуальная
6 часов
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь озером Севан и покатаетесь по нему на кораблике»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 270€162 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
«На кораблике вы своей компанией отправитесь в увлекательное путешествие по легендарному Гегамскому морю»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
249€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер Ереван-Тбилиси с остановкой у Севана
Путешествие из Еревана в Тбилиси с комфортом и удобством, наслаждаясь видами армянской Швейцарии
Начало: В аэропорту Звартноц или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€205 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Озеро Севан и Дилижан: Незабываемая прогулка на кораблике
Откройте красоту Армении во время прогулки на кораблике по озеру Севан и посещения живописного Дилижана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Во время прогулки на кораблике вы сможете полностью погрузиться в красоту окружающей природы и насладиться уникальными видами озера и его окрестностей»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 220$187 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Еревана - к невероятному озеру Рапи
Поехать в горы, восхититься великолепием природы и по желанию покататься на сапах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
Прокатиться по Гегамскому морю и понаблюдать за ящерицами в национальном парке
Начало: На проспекте Комитаса
«А также поделится историей освоения Севана и вспомнит, как тут проходили соревнования за Кубок СССР по парусному спорту»
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай28 мая 2024Гидом был Арсен, все прошло замечательно. Поменяли маршрут, чтобы не попасть в дождь и везде его миновали) Много красоты и
- ААнтон25 мая 2024Экскурсовод Галина, которая работает с Мартой, очень интересно и увлекательно рассказывает об истории Армении, с большой любовью и к Армении и к истории как науке. Обязательно вернусь и обращусь за услугами экскурсовода именно к ней.
- ППавел23 мая 2024Прекрасная поездка. Отличный гид и водитель. Как будто с друзьями съездили. Очень рекомендую!
- ИИрина12 мая 2024Прекрасная экскурсия, Севан красив фантастически! Очень приятные впечатления остались от посещения от гида, все доходчиво и понятно рассказал!!!!
- ВВиктор29 апреля 2024Экскурсия прошла по плану. Увидели все, что хотели и даже больше благодаря гиду Ирине и водителю. Очень хорошо, что мы
- РРафаэль25 апреля 2024Спасибо Ашоту за организацию такой лёгкой и интересной экскурсии. Наш водитель Карен был аккуратным водителем, ехали спокойно не гнали а наслаждались
- ЮЮлия10 октября 2023Отличный сервис! Заказывали трансфер из аэропорта Еревана в Тбилиси и обратно. Все четко по времени. В аэропорту встретили с табличкой. Ашот постоянно
- ААнтонина1 августа 2023Ашот всё великолепно организовал, помог со всеми вопросами, даже не входившими в программу.
- ТТатьяна5 июня 2023Отличный тур. Водитель очень терпеливый. У нас был тур без гида, но водитель нам на наши вопросы отвечал тоже, не торопился нас, хотя мы явно израсходовали время, отведённое нам на экскурсию. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Водные развлечения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 85 до 300 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Водные экскурсии в Ереване на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024