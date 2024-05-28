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видами. Заранее Ашотом для нас был забронирован столик в ресторане Ясаман. Обалденная кухня, официант Иван рассказал про все блюда что входит в них и какое вино лучше выбрать. И поздравили мою жену с Днём рождения! Попути заехали в Севанавнак и в Дилижанс. Это стоит того если вы едете по такому маршруту то не грех заехать в такие красивые места. Спасибо Ашот, мы ещё вернемся!)