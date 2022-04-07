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Свидетели вековой истории

Храм Гарни — единственный в Армении памятник, относящийся к эпохе язычества (храм посвящен языческому богу солнца Митре и построен в 1 веке н. э.) и эллинизма, этим Гарнийский храм отличается от всех остальных религиозных сооружений, больше похожий на кусочек древней Греции среди армянских гор.

«Симфония камней» или «Базальтовый орган» удивительно красивая природная достопримечательность и находится в ущелье Гарни (по желанию возможно осуществить спуск в ущелье, условия оговариваются отдельно).

Монастырь Гегард (старое название Айриванк) — один из самых известных монастырей Армении, удивляет своей архитектурой и наличием пещерных храмов.

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