Каменная сифония, храм Гарни и скальный монастырь Гегард

Окруженные живописной природой, близ горных ущелий и гор возвышаются языческий храм Гарни и монастырь Гегард

Индивидуальная
Окруженные живописной природой, близ горных ущелий и гор возвышаются языческий храм Гарни и монастырь Гегард.

Вы прикоснётесь к истории языческой Армении в храме Гарни, напоминающем Древнюю Грецию, прогуляетесь по территории «пещерного монастыря» и погрузитесь в прошлые столетия под рассказы о судьбах царей, подвигах и чудесах.
Каменная сифония, храм Гарни и скальный монастырь Гегард
Каменная сифония, храм Гарни и скальный монастырь Гегард
Каменная сифония, храм Гарни и скальный монастырь Гегард
Каменная сифония, храм Гарни и скальный монастырь Гегард
Каменная сифония, храм Гарни и скальный монастырь Гегард
Каменная сифония, храм Гарни и скальный монастырь Гегард

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Гарни
  • «Симфония камней» или «Базальтовый орган»
  • Монастырь Гегард

Что вас ожидает:

    Свидетели вековой истории
    Храм Гарни — единственный в Армении памятник, относящийся к эпохе язычества (храм посвящен языческому богу солнца Митре и построен в 1 веке н. э.) и эллинизма, этим Гарнийский храм отличается от всех остальных религиозных сооружений, больше похожий на кусочек древней Греции среди армянских гор.
    «Симфония камней» или «Базальтовый орган» удивительно красивая природная достопримечательность и находится в ущелье Гарни (по желанию возможно осуществить спуск в ущелье, условия оговариваются отдельно).
    Монастырь Гегард (старое название Айриванк) — один из самых известных монастырей Армении, удивляет своей архитектурой и наличием пещерных храмов.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Республики или указанный туристами адрес
    Завершение: город Ереван, Площадь Республики или указанный туристами адрес
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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