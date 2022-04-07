Храм Гарни — единственный в Армении памятник, относящийся к эпохе язычества (храм посвящен языческому богу солнца Митре и построен в 1 веке н. э.) и эллинизма, этим Гарнийский храм отличается от всех остальных религиозных сооружений, больше похожий на кусочек древней Греции среди армянских гор.
«Симфония камней» или «Базальтовый орган» удивительно красивая природная достопримечательность и находится в ущелье Гарни (по желанию возможно осуществить спуск в ущелье, условия оговариваются отдельно).
Монастырь Гегард (старое название Айриванк) — один из самых известных монастырей Армении, удивляет своей архитектурой и наличием пещерных храмов.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Республики или указанный туристами адрес
Завершение: город Ереван, Площадь Республики или указанный туристами адрес
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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