Беззаботная поездка в столицу Армении с нашим трансфером из аэропорта
Наш трансфер из аэропорта в Ереван — это удобный и надежный способ доставки вас в столицу Армении. Мы стремимся обеспечить максимальный комфорт и удовлетворить все ваши потребности во время поездки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Комфорт и надежность для вашего прибытия в Ереван.
- Как только вы прибываете в аэропорт Звартноц, наши профессиональные водители будут ждать вас с табличкой, на которой будет указано ваше имя или логотип вашей компании. Они окажут вам теплый прием и помогут с багажом.
- Наш трансфер из аэропорта в Ереван предлагает надежность, комфорт и отличный сервис. Мы стремимся сделать ваше путешествие приятным и беззаботным, чтобы вы могли насладиться своим пребыванием в столице Армении.
24/7
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы, профессиональные водители
- Бутилированная вода, зонтики
- Что не входит
- По запросу можем предоставить автомобили сегмента комфорт, элегант и премиум, стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно.
- Можно заезд на местные достопримечательности и остановки за дополнительную плату
- Место начала и завершения?
- Адрес в Ереване / аэропорт Звартноц
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24/7Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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