Комфортабельный трансфер: Аэропорт Звартноц - Ереван

Беззаботная поездка в столицу Армении с нашим трансфером из аэропорта

Описание
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Ответы на вопросы
Наш трансфер из аэропорта в Ереван — это удобный и надежный способ доставки вас в столицу Армении. Мы стремимся обеспечить максимальный комфорт и удовлетворить все ваши потребности во время поездки.
Комфортабельный трансфер: Аэропорт Звартноц - Ереван
Комфортабельный трансфер: Аэропорт Звартноц - Ереван
Комфортабельный трансфер: Аэропорт Звартноц - Ереван
Комфортабельный трансфер: Аэропорт Звартноц - Ереван
Ближайшие даты:
8
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9
авг
10
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авг
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Комфорт и надежность для вашего прибытия в Ереван.
  • Как только вы прибываете в аэропорт Звартноц, наши профессиональные водители будут ждать вас с табличкой, на которой будет указано ваше имя или логотип вашей компании. Они окажут вам теплый прием и помогут с багажом.
  • Наш трансфер из аэропорта в Ереван предлагает надежность, комфорт и отличный сервис. Мы стремимся сделать ваше путешествие приятным и беззаботным, чтобы вы могли насладиться своим пребыванием в столице Армении.

24/7

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы, профессиональные водители
  • Бутилированная вода, зонтики
Что не входит
  • По запросу можем предоставить автомобили сегмента комфорт, элегант и премиум, стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно.
  • Можно заезд на местные достопримечательности и остановки за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Адрес в Ереване / аэропорт Звартноц
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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