Трансфер из аэропорта Звартноц в Ереван на кондиционированном минивэне
Трансфер из аэропорта Звартноц с увлекательной обзорной экскурсией по столице Армении на комфортабельном минивэне/седане с кондиционером.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Аэропорт Звартноц
- Площадь Республики
- Северный Проспект
- Здание Оперы
- Комплекс Каскад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Очарование ЕреванаС самого момента вашего прибытия в аэропорт Звартноц, мы возьмем на себя заботу о вашем комфорте и безопасности. Встречая вас с улыбкой, наши профессиональные водители обеспечат плавный и удобный трансфер до столицы Армении — великолепного города Еревана.
Ваше прибытие в Ереван станет началом захватывающего путешествия по его улицам, архитектурным шедеврам и национальной культуре. Очарование города будет вас сопровождать вас сопровождать на протяжении всего путешествия. Вы отправитесь на увлекательную обзорную экскурсию по Еревану.
Что вы увидите:• Здание Оперы располагается посреди зеленого парка в сердце Еревана. Оно является одним из знаковых и узнаваемых символов армянской столицы. Автором проекта был главный архитектор Еревана Александр Таманян. В 1937 проект оперного театра был представлен на международной выставке в Париже, где он удостоился первого места и золотой медали.
- Комплекс Каскад -— это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город.
- Здание Национального Собрания.
- Площадь Республики — это средоточие власти, деловой активности, седой истории и юной романтики. Центр площади занят знаменитыми поющими фонтанами, вокруг которых вечером собираются толпы людей, чтобы послушать прекрасную музыку и полюбоваться на пляшущие под нее водяные струи, подсвеченные разноцветными прожекторами. Здесь регулярно проходят концерты, праздничные шествия, парады.
- Кроме того, вы полюбуетесь на старинные центральные улицы города: ул. Абовяна, пр. Маштоца, пр. Баграмяна, Северный Проспект. А с высоты смотровой площадки вашему взору откроется весь город.
Важная информация:• Водитель трансфера встретит вас с табличкой с вашим именем/логотипом вашей компании:
- Поездка проходит на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером. По запросу предоставим детское кресло.
- В стоимость входит трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Еревану, если у Вас есть рейс в тот же день наш водитель Вас довезет обратно в аэропорт, это включено в стоимость.
- Вы можете выбрать как утреннюю, так и вечернюю обзорную экскурсию по Еревану. Во второй половине дня город встретит огнями вечерней иллюминации.
24/7
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Обзорная экскурсия
- Что не входит
- Услуги гида
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт ЗвартноцЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24/7Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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