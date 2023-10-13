Очарование ЕреванаС самого момента вашего прибытия в аэропорт Звартноц, мы возьмем на себя заботу о вашем комфорте и безопасности. Встречая вас с улыбкой, наши профессиональные водители обеспечат плавный и удобный трансфер до столицы Армении — великолепного города Еревана.

Ваше прибытие в Ереван станет началом захватывающего путешествия по его улицам, архитектурным шедеврам и национальной культуре. Очарование города будет вас сопровождать вас сопровождать на протяжении всего путешествия. Вы отправитесь на увлекательную обзорную экскурсию по Еревану.

Что вы увидите:• Здание Оперы располагается посреди зеленого парка в сердце Еревана. Оно является одним из знаковых и узнаваемых символов армянской столицы. Автором проекта был главный архитектор Еревана Александр Таманян. В 1937 проект оперного театра был представлен на международной выставке в Париже, где он удостоился первого места и золотой медали.

Комплекс Каскад -— это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город.

Здание Национального Собрания.

Площадь Республики — это средоточие власти, деловой активности, седой истории и юной романтики. Центр площади занят знаменитыми поющими фонтанами, вокруг которых вечером собираются толпы людей, чтобы послушать прекрасную музыку и полюбоваться на пляшущие под нее водяные струи, подсвеченные разноцветными прожекторами. Здесь регулярно проходят концерты, праздничные шествия, парады.

Кроме того, вы полюбуетесь на старинные центральные улицы города: ул. Абовяна, пр. Маштоца, пр. Баграмяна, Северный Проспект. А с высоты смотровой площадки вашему взору откроется весь город.

Важная информация:• Водитель трансфера встретит вас с табличкой с вашим именем/логотипом вашей компании: