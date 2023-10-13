Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу

Трансфер из аэропорта Звартноц в Ереван на кондиционированном минивэне

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Трансфер из аэропорта Звартноц с увлекательной обзорной экскурсией по столице Армении на комфортабельном минивэне/седане с кондиционером.
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:

  • Аэропорт Звартноц
  • Площадь Республики
  • Северный Проспект
  • Здание Оперы
  • Комплекс Каскад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Очарование ЕреванаС самого момента вашего прибытия в аэропорт Звартноц, мы возьмем на себя заботу о вашем комфорте и безопасности. Встречая вас с улыбкой, наши профессиональные водители обеспечат плавный и удобный трансфер до столицы Армении — великолепного города Еревана.
Ваше прибытие в Ереван станет началом захватывающего путешествия по его улицам, архитектурным шедеврам и национальной культуре. Очарование города будет вас сопровождать вас сопровождать на протяжении всего путешествия. Вы отправитесь на увлекательную обзорную экскурсию по Еревану.
Что вы увидите:• Здание Оперы располагается посреди зеленого парка в сердце Еревана. Оно является одним из знаковых и узнаваемых символов армянской столицы. Автором проекта был главный архитектор Еревана Александр Таманян. В 1937 проект оперного театра был представлен на международной выставке в Париже, где он удостоился первого места и золотой медали.
  • Комплекс Каскад -— это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город.
  • Здание Национального Собрания.
  • Площадь Республики — это средоточие власти, деловой активности, седой истории и юной романтики. Центр площади занят знаменитыми поющими фонтанами, вокруг которых вечером собираются толпы людей, чтобы послушать прекрасную музыку и полюбоваться на пляшущие под нее водяные струи, подсвеченные разноцветными прожекторами. Здесь регулярно проходят концерты, праздничные шествия, парады.
  • Кроме того, вы полюбуетесь на старинные центральные улицы города: ул. Абовяна, пр. Маштоца, пр. Баграмяна, Северный Проспект. А с высоты смотровой площадки вашему взору откроется весь город.

Важная информация:• Водитель трансфера встретит вас с табличкой с вашим именем/логотипом вашей компании:

  • Поездка проходит на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером. По запросу предоставим детское кресло.
  • В стоимость входит трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Еревану, если у Вас есть рейс в тот же день наш водитель Вас довезет обратно в аэропорт, это включено в стоимость.
  • Вы можете выбрать как утреннюю, так и вечернюю обзорную экскурсию по Еревану. Во второй половине дня город встретит огнями вечерней иллюминации.

24/7

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Обзорная экскурсия
Что не входит
  • Услуги гида
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Звартноц
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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