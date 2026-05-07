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Гастро-историческое путешествие по Армении

Путешествие по Армавирской и Арагацотнской областям подарит уникальные впечатления. История, мастер-классы и дегустации ждут вас
Путешествие по Армении открывает тайны древней культуры. Посетители узнают о хачкарах и дудуке, попробуют армянские вина и блюда. Включены мастер-классы по резьбе и виноделию. Тур проходит в живописных местах, включая церковь Святой Рипсиме и аллею букв. Прекрасные виды на Араратскую долину и горы делают поездку незабываемой. Гостеприимство местных жителей добавляет тепла и уюта в каждое мгновение
5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Уникальные хачкары
  • 🍷 Дегустация армянских вин
  • 🎶 Мастер-класс по дудуку
  • 🏞 Виды на горы Арарат
  • 🍽 Национальная кухня
  • 🏛 Исторические памятники

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться видами и комфортом. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прохладно, но тур всё равно возможен, особенно если интересуют мастер-классы в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Гастро-историческое путешествие по Армении
Гастро-историческое путешествие по Армении
Гастро-историческое путешествие по Армении

Что можно увидеть

  • Церковь Святой Рипсиме
  • Церковь Святого Месропа Маштоца
  • Аллея букв
  • Старинный квартал Аштарак

Описание экскурсии

Церковь Святой Рипсиме. Вы узнаете историю мученицы, в честь которой был возведён храм. Увидите хачкары — армянские камни-кресты. Мы поговорим об истории этих шедевральных памятников национального зодчества, коснёмся теории трёх миров, которые высечены на них. Практическая часть по хачкарам ожидает вас впереди.

Село аистов и не только. Мы посетим село Шаумян, почти всё усеянное гнёздами аистов. Расскажем вам о дудуке — самом армянском из всех национальных музыкальных инструментов. Вы узнаете, почему его называют «абрикосовой трубой». Также поговорим о каманче — смычковом музыкальном инструменте.

Церковь Святого Месропа Маштоца в селе Ошакан. Под её алтарём захоронен создатель армянского алфавита Месроп Маштоц, которого широко почитают во всей Армении. За восточной стеной здания вы увидите уникальные хачкары-буквы.

Мастер-класс по резьбе хачкаров. Он пройдёт в церковной мастерской. Мастер подробно расскажет об особенностях хачкаров — орнамент каждого из них никогда не повторяется, даже в копиях можно найти несколько отличий от оригинала. А затем вы сами примете участие в создании хачкара.

Аллея букв. Вы окажетесь у памятника армянскому алфавиту, справившему в 2005 году своё 1600-летие. Услышите историю его создания. По сложившемуся обычаю сфотографируетесь у первой буквы своего имени и загадаете желание. Кстати, фотофоны тут чудесные — с прекрасным видом на горы Арарат, Арагац и Ара.

Обед в домашнем гастродворике. Тут вы попробуете национальные блюда, прочувствуете армянское гостеприимство и душевную атмосферу, пообщаетесь с хозяевами и погрузитесь в жизнь местных.

Старинный квартал города Аштарак. Вы увидите аутентичные дома, шоколадную фабрику, древний мост, ущелье реки Касах. Узнаете интересную легенду о местных церквях.

Мастер-класс по виноделию и дегустация вина. Вы посетите семейную винодельню, где вас ждёт дегустация армянских вин, сыров или других закусок. Услышите несколько традиционных тостов и интереснейший рассказ об истории виноделия в Армении.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, мастер-классы по резьбе хачкаров и виноделию, дегустация вин, обед
  • Поездка пройдёт на Subaru Forester, Kia Grand Carnival или аналогичном по классу. Маршрут может быть изменён или скорректирован по предварительному согласованию. Детали уточняйте в переписке
  • Дополнительно оплачивается мастер-класс по игре на дудуке — от €10/чел. (от €20/чел., если участник будет 1). Если есть желание его посетить, пожалуйста, напишите нам об этом заранее.
  • Оплатить оставшуюся сумму за экскурсию можно в армянских драмах или рублях (перевод на карты Visa/Master или Мир). Детали перевода уточняйте
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

По вашему желанию за дополнительную плату можно:

  • Посетить музей каманчи — увидеть коллекцию армянского струнного инструмента, узнать его историю и насладиться народной музыкой
  • Послушать авторские песни под гитару на русском и армянском языках во время обеда или дегустации вин. Детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€113
Дети до 7 лет€93
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Республики, Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анаит
Анаит — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1691 туриста
Я родилась, выросла и проживаю в Армении, как говорится — местная, коренная армянка. Мне дорог и любим каждый её кусочек. Я юрист по образованию, очень люблю фотографировать и исследовать новые
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места. Благодаря хобби плавно перешла с работы эксперта-криминалиста в сферу туризма, окончив курсы по подготовке гидов. И вот уже много лет провожу экскурсии по всей Армении. Кроме того, организую и сама провожу курсы по подготовке гидов-экскурсоводов. Благодаря этим курсам у нас появилась чудесная профессиональная команда гидов, работающих не только на родном, но и на русском и других иностранных языках. Постоянно работаю над собой, поэтому, окончив Винную академию и получив сертификат винного гида, решила кроме историко-культурных экскурсий, также проводить эно- и гастротуры. Девиз нашей команды — туротерапия. И не важно, какую экскурсию выберут наши гости, — это будет замечательный сеанс туристической терапии по Армении.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
экскурсию проводила Анаит. Очень обоятельная, интеллигентная, эрудированная! Информация подавалась легко, динамично, очень структурировано с тонким и умным юмором! Мы узнали очень много нового! С таким гидом можно проводить многочасовые экскурсии
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и время будет лететь незаметно! Мо окончании казалось, что мы знакомы много лет! Однозначно, если открывать для себя Армению, то только с Анаит!
P.S. С нами был водитель Альберт. Очень приятный человек и большой профессионал! Спасибо ему огромное!

Анаит
Анаит
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой невероятно тёплый и душевный отзыв ❤️ Мне очень приятно, что наше путешествие по Армении оставило у
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вас именно такие ощущения — лёгкости, живого общения и настоящего знакомства со страной. Ваши слова про атмосферу, юмор и ощущение давнего знакомства для нас особенно ценны 😊 Будем счастливы увидеть вас снова в Армении!

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Наталья
Это путешествие мы будем рекомендовать всем своим друзьям!
Арам показал нам за один день и исторические наследия (хачкары и армянский алфавит), и национальные музыкальные инструменты (каманча), и национальную кухню. А главное
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познакомил с удивительными людьми, которые любят свою страну. берегут и возрождают её традиции.
Если Вы хотите по настоящему познакомиться с Арменией, то надо Вам обязательно надо отправиться в это гастро-историческое путешествие. И обязательно с Арамом. Это самый лучший гид Армении!

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Л
Огромное спасибо! Было очень душевно! Мы с ребенком первый раз в Армении и уже почувствовали себя будто частью большой семьи. Анаит рассказала множество исторических и географических фактов, мы узнали про
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древние легенды и современные привычки, почти что выучили армянский алфавит и даже послушали настоящий концерт на кеманче. Огромная ценность видеть, что люди не просто прекрасно делают свое дело, а ещё и любят страну всей душой. Обязательно вернемся! Шноракалюцюн или, как говорят армяне, мерси шат!))

Анаит
Анаит
Ответ организатора:
Спасибо вам за такие тёплые слова ❤️ Мне было очень приятно провести этот день с вами и познакомить вас с
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Арменией — её историями, легендами, музыкой и, конечно, нашим особым армянским настроением 😊 Отдельно рада, что вашему ребёнку тоже было интересно — это для меня особенно ценно.

Приезжайте ещё, буду ждать вас снова уже как дорогих друзей.
Шноракалюцюн или мерси шат вам за доверие)))

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А
Отличная экскурсия. Выбрали за оригинальность и за то, что сразу несколько мастер-классов: можно попробовать разное. Ожидания полностью оправдались. Отличный концерт и мастер-класс по дудуку и другим духовым, купили даже инструмент,
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рады знакомству с уважаемым Мастером Кареном. Поиграли также на смычковом каманче. Великолепный мастер-класс камнерезный по хачкарам. Очень информативно про церкви и алфавит, интересно было увидеть аистов. Арам - отличный организатор и рассказчик, откликался на наши потребности и сделал поездку насыщенной и яркой, всё успели, столько всего видели! Маршрут составлен удачно. Однозначно рекомендуем!

Анаит
Анаит
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой подробный и тёплый отзыв! 😊 Очень рады, что вам откликнулся именно такой формат путешествия — с
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живым погружением в культуру, музыку, ремёсла и традиции Армении.
Особенно приятно, что знакомство с мастером и миром дудука оставило у вас такие впечатления — это действительно особая часть нашей культуры ❤️ И здорово, что вам удалось не только услышать, но и самим прикоснуться к музыке, камнерезному искусству и армянским историям.
Спасибо за доверие, интерес и вашу энергию во время поездки!
Будем очень рады увидеть вас снова в Армении!

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А
Анаит познакомила нас с главным богатством Армении, ее удивительными людьми, мастерами своего дела. Вряд ли мы смогли бы совершить такое путешествие в культуру без такого проводника.
Анаит
Анаит
Ответ организатора:
Спасибо вам за такие глубокие и тёплые слова ❤️ Для меня особенно важно, что вы почувствовали главное — душу Армении
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через людей, которые бережно хранят своё ремесло, музыку, традиции и любовь к своей земле.
Буду счастлива увидеть вас снова в Армении — здесь вас будут ждать как добрых друзей)

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А
Все было великолепно!
Очень понравилось!
Всем рекомендую!!!
Анаит
Анаит
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв! ❤️ Мне очень приятно, что вам всё понравилось и экскурсия оставила такие впечатления 😊 Буду рада увидеть вас снова в Армении — у нас ещё столько удивительных историй, мест и вкусов впереди!
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