Мы отправимся с вами по самым красивым местам Армавирской и Арагацотнской областей. Вы узнаете историю и легенды древней Армении, поучаствуете в мастер-классах по резьбе хачкаров, виноделию и игре на дудуке. Полюбуетесь Араратской долиной, пообедаете в домашнем ресторане и, если повезёт с погодой, увидите Арарат. Завершим день дегустацией вин в семейной винодельне.

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Церковь Святой Рипсиме. Вы узнаете историю мученицы, в честь которой был возведён храм. Увидите хачкары — армянские камни-кресты. Мы поговорим об истории этих шедевральных памятников национального зодчества, коснёмся теории трёх миров, которые высечены на них. Практическая часть по хачкарам ожидает вас впереди.

Село аистов. Мы посетим село Шаумян, почти всё усеянное гнёздами аистов. Расскажем вам о дудуке — самом армянском из всех национальных музыкальных инструментов. Вы узнаете, почему его называют «абрикосовой трубой». Также поговорим о каманче — смычковом музыкальном инструменте.

Церковь Святого Месропа Маштоца в селе Ошакан. Под её алтарём захоронен создатель армянского алфавита Месроп Маштоц, которого широко почитают во всей Армении. За восточной стеной здания вы увидите уникальные хачкары-буквы.

Мастер-класс по резьбе хачкаров. Он пройдёт в церковной мастерской. Мастер подробно расскажет об особенностях хачкаров — орнамент каждого из них никогда не повторяется, даже в копиях можно найти несколько отличий от оригинала. А затем вы сами примете участие в создании хачкара.

Аллея букв. Вы окажетесь у памятника армянскому алфавиту, справившему в 2005 году своё 1600-летие. Услышите историю его создания. По сложившемуся обычаю сфотографируетесь у первой буквы своего имени и загадаете желание. Кстати, фотофоны тут чудесные — с прекрасным видом на Арарат, Арагац и Ару.

Обед в домашнем гастродворике. Тут вы попробуете национальные блюда, прочувствуете армянское гостеприимство и душевную атмосферу, пообщаетесь с хозяевами и погрузитесь в жизнь местных.

Старинный квартал города Аштарак. Вы увидите аутентичные дома, шоколадную фабрику, древний мост, ущелье реки Касах. Узнаете интересную легенду о местных церквях.

Мастер-класс по виноделию и дегустация вина. Вы посетите семейную винодельню, где вас ждёт дегустация армянских вин, сыров или других закусок. Услышите несколько традиционных тостов и интереснейший рассказ об истории виноделия в Армении.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, мастер-классы по резьбе хачкаров и виноделию, дегустация вин, обед

Поездка пройдёт на Subaru Forester, Kia Grand Carnival или другом автомобиле аналогичного класса

Дополнительно оплачивается мастер-класс по игре на дудуке — от €20/чел. Если есть желание его посетить, пожалуйста, напишите нам об этом заранее.

Оплатить оставшуюся сумму за экскурсию можно в армянских драмах или рублях (перевод на карты Мир или Visa/Master)

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

По вашему желанию за дополнительную плату можно: