Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться видами и комфортом. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прохладно, но тур всё равно возможен, особенно если интересуют мастер-классы в помещении.

Путешествие по Армении открывает тайны древней культуры. Посетители узнают о хачкарах и дудуке, попробуют армянские вина и блюда. Включены мастер-классы по резьбе и виноделию. Тур проходит в живописных местах, включая церковь Святой Рипсиме и аллею букв. Прекрасные виды на Араратскую долину и горы делают поездку незабываемой. Гостеприимство местных жителей добавляет тепла и уюта в каждое мгновение

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Описание экскурсии

Церковь Святой Рипсиме. Вы узнаете историю мученицы, в честь которой был возведён храм. Увидите хачкары — армянские камни-кресты. Мы поговорим об истории этих шедевральных памятников национального зодчества, коснёмся теории трёх миров, которые высечены на них. Практическая часть по хачкарам ожидает вас впереди.

Село аистов и не только. Мы посетим село Шаумян, почти всё усеянное гнёздами аистов. Расскажем вам о дудуке — самом армянском из всех национальных музыкальных инструментов. Вы узнаете, почему его называют «абрикосовой трубой». Также поговорим о каманче — смычковом музыкальном инструменте.

Церковь Святого Месропа Маштоца в селе Ошакан. Под её алтарём захоронен создатель армянского алфавита Месроп Маштоц, которого широко почитают во всей Армении. За восточной стеной здания вы увидите уникальные хачкары-буквы.

Мастер-класс по резьбе хачкаров. Он пройдёт в церковной мастерской. Мастер подробно расскажет об особенностях хачкаров — орнамент каждого из них никогда не повторяется, даже в копиях можно найти несколько отличий от оригинала. А затем вы сами примете участие в создании хачкара.

Аллея букв. Вы окажетесь у памятника армянскому алфавиту, справившему в 2005 году своё 1600-летие. Услышите историю его создания. По сложившемуся обычаю сфотографируетесь у первой буквы своего имени и загадаете желание. Кстати, фотофоны тут чудесные — с прекрасным видом на горы Арарат, Арагац и Ара.

Обед в домашнем гастродворике. Тут вы попробуете национальные блюда, прочувствуете армянское гостеприимство и душевную атмосферу, пообщаетесь с хозяевами и погрузитесь в жизнь местных.

Старинный квартал города Аштарак. Вы увидите аутентичные дома, шоколадную фабрику, древний мост, ущелье реки Касах. Узнаете интересную легенду о местных церквях.

Мастер-класс по виноделию и дегустация вина. Вы посетите семейную винодельню, где вас ждёт дегустация армянских вин, сыров или других закусок. Услышите несколько традиционных тостов и интереснейший рассказ об истории виноделия в Армении.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, мастер-классы по резьбе хачкаров и виноделию, дегустация вин, обед

Поездка пройдёт на Subaru Forester, Kia Grand Carnival или аналогичном по классу. Маршрут может быть изменён или скорректирован по предварительному согласованию. Детали уточняйте в переписке

Дополнительно оплачивается мастер-класс по игре на дудуке — от €10/чел. (от €20/чел., если участник будет 1). Если есть желание его посетить, пожалуйста, напишите нам об этом заранее.

Оплатить оставшуюся сумму за экскурсию можно в армянских драмах или рублях (перевод на карты Visa/Master или Мир). Детали перевода уточняйте

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

По вашему желанию за дополнительную плату можно: