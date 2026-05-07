6 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Уникальные хачкары
- 🍷 Дегустация армянских вин
- 🎶 Мастер-класс по дудуку
- 🏞 Виды на горы Арарат
- 🍽 Национальная кухня
- 🏛 Исторические памятники
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Церковь Святой Рипсиме
- Церковь Святого Месропа Маштоца
- Аллея букв
- Старинный квартал Аштарак
Описание экскурсии
Церковь Святой Рипсиме. Вы узнаете историю мученицы, в честь которой был возведён храм. Увидите хачкары — армянские камни-кресты. Мы поговорим об истории этих шедевральных памятников национального зодчества, коснёмся теории трёх миров, которые высечены на них. Практическая часть по хачкарам ожидает вас впереди.
Село аистов и не только. Мы посетим село Шаумян, почти всё усеянное гнёздами аистов. Расскажем вам о дудуке — самом армянском из всех национальных музыкальных инструментов. Вы узнаете, почему его называют «абрикосовой трубой». Также поговорим о каманче — смычковом музыкальном инструменте.
Церковь Святого Месропа Маштоца в селе Ошакан. Под её алтарём захоронен создатель армянского алфавита Месроп Маштоц, которого широко почитают во всей Армении. За восточной стеной здания вы увидите уникальные хачкары-буквы.
Мастер-класс по резьбе хачкаров. Он пройдёт в церковной мастерской. Мастер подробно расскажет об особенностях хачкаров — орнамент каждого из них никогда не повторяется, даже в копиях можно найти несколько отличий от оригинала. А затем вы сами примете участие в создании хачкара.
Аллея букв. Вы окажетесь у памятника армянскому алфавиту, справившему в 2005 году своё 1600-летие. Услышите историю его создания. По сложившемуся обычаю сфотографируетесь у первой буквы своего имени и загадаете желание. Кстати, фотофоны тут чудесные — с прекрасным видом на горы Арарат, Арагац и Ара.
Обед в домашнем гастродворике. Тут вы попробуете национальные блюда, прочувствуете армянское гостеприимство и душевную атмосферу, пообщаетесь с хозяевами и погрузитесь в жизнь местных.
Старинный квартал города Аштарак. Вы увидите аутентичные дома, шоколадную фабрику, древний мост, ущелье реки Касах. Узнаете интересную легенду о местных церквях.
Мастер-класс по виноделию и дегустация вина. Вы посетите семейную винодельню, где вас ждёт дегустация армянских вин, сыров или других закусок. Услышите несколько традиционных тостов и интереснейший рассказ об истории виноделия в Армении.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, мастер-классы по резьбе хачкаров и виноделию, дегустация вин, обед
- Поездка пройдёт на Subaru Forester, Kia Grand Carnival или аналогичном по классу. Маршрут может быть изменён или скорректирован по предварительному согласованию. Детали уточняйте в переписке
- Дополнительно оплачивается мастер-класс по игре на дудуке — от €10/чел. (от €20/чел., если участник будет 1). Если есть желание его посетить, пожалуйста, напишите нам об этом заранее.
- Оплатить оставшуюся сумму за экскурсию можно в армянских драмах или рублях (перевод на карты Visa/Master или Мир). Детали перевода уточняйте
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
По вашему желанию за дополнительную плату можно:
- Посетить музей каманчи — увидеть коллекцию армянского струнного инструмента, узнать его историю и насладиться народной музыкой
- Послушать авторские песни под гитару на русском и армянском языках во время обеда или дегустации вин. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€113
|Дети до 7 лет
|€93
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Арам показал нам за один день и исторические наследия (хачкары и армянский алфавит), и национальные музыкальные инструменты (каманча), и национальную кухню. А главное
Очень понравилось!
Всем рекомендую!!!