В прошлом в Конде обитала персидская и армянская знать, а сегодня он — магнит для путешественников. Заброшенный дом здесь сложно отличить от жилого, эпохи перемешиваются между собой, а современный стрит-арт придаёт особый колорит. Погулять по Конду — круто, узнать его историю — ещё лучше, а завершить эту прогулку чаепитием в доме местных жителей — бесценно!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по Конду

Все, кто проживают в Ереване или приехали сюда на выходные, должны познакомиться с этим уникальным районом. Оказаться тут случайно почти невозможно, ведь входы неприметны. Мы проведём вас по узким лестницам, которые, кажется, ведут непонятно куда, и покажем всю красоту самобытного Конда с его лабиринтами маленьких дорожек.

Чаепитие в армянской семье

После прогулки вы побываете в доме, который в конце 19 века принадлежал мэру города. Сегодня в нём живет четвёртое поколение одной семьи, которая охотно примет вас. Они накроют стол и напоят чаем. В дополнение к этому — рассказы о прошлом, антиквариат и старинное убранство.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.