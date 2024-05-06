Конд: лабиринты улочек и чаепитие у местных жителей (мини-группа)

Прогуляться по одному из старейших районов Еревана и почаёвничать в гостях
В прошлом в Конде обитала персидская и армянская знать, а сегодня он — магнит для путешественников.

Заброшенный дом здесь сложно отличить от жилого, эпохи перемешиваются между собой, а современный стрит-арт придаёт особый колорит.

Погулять по Конду — круто, узнать его историю — ещё лучше, а завершить эту прогулку чаепитием в доме местных жителей — бесценно!
5
1 отзыв
Конд: лабиринты улочек и чаепитие у местных жителей (мини-группа)
Конд: лабиринты улочек и чаепитие у местных жителей (мини-группа)
Конд: лабиринты улочек и чаепитие у местных жителей (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по Конду

Все, кто проживают в Ереване или приехали сюда на выходные, должны познакомиться с этим уникальным районом. Оказаться тут случайно почти невозможно, ведь входы неприметны. Мы проведём вас по узким лестницам, которые, кажется, ведут непонятно куда, и покажем всю красоту самобытного Конда с его лабиринтами маленьких дорожек.

Чаепитие в армянской семье

После прогулки вы побываете в доме, который в конце 19 века принадлежал мэру города. Сегодня в нём живет четвёртое поколение одной семьи, которая охотно примет вас. Они накроют стол и напоят чаем. В дополнение к этому — рассказы о прошлом, антиквариат и старинное убранство.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Сарьяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
6 мая 2024
Потрясающая прогулка с фант астической Аней прошла на одном дыхании. Я получила огромное удовольствие и от самого района и от рассказов Ани, у которой кладезь знаний. Советую всем окунуться в историю Конда именно на этой экскурсии.

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