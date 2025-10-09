-
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборЕреван: от 18 века до современности
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте, как менялся город сквозь века и чем он удивляет сегодня
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
11 окт в 10:15
€13
€19 за человека
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия по Еревану
Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами
Начало: У входа в «Каскад»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Завтра в 10:30
10 окт в 10:30
€16
€20 за человека
Индивидуальная
Искусство в Ереване: от современности до древности
Погуляйте по Еревану, загляните в музеи и откройте для себя уникальное сочетание архаики и современности. Вдохновляйтесь историей и искусством
Начало: В районе «Каскада»
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по барам Еревана
Погрузитесь в мир армянских напитков: вино, коньяк и дистилляты ждут вас в лучших барах Еревана. Узнайте историю и насладитесь атмосферой
Начало: В центре города на улице Пушкина
Завтра в 19:00
10 окт в 19:00
€75 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная прогулка по Еревану
Откройте для себя Ереван: от Голубой мечети до Каскада, узнайте историю и насладитесь архитектурой
Завтра в 10:00
10 окт в 15:00
€67 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Говорит и показывает Ереван
Погрузитесь в атмосферу Еревана, открывая его архитектурные шедевры и культурные сокровища. Узнайте истории, которые делают этот город уникальным
Начало: Возле «Каскада»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
€20 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Конд: лабиринты улочек и чаепитие у местных жителей (мини-группа)
Прогуляться по одному из старейших районов Еревана и почаёвничать в гостях
Начало: На улице Сарьяна
1 янв в 12:00
2 янв в 12:00
€29 за человека
