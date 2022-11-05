в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Старый новый Ереван, или места исполнения желаний

Попросить город о заветном и увидеть его, как живой организм, а заодно проследить его путь

Ереван — город древний, и, конечно, здесь есть места особой силы, сакральности.

С моей помощью вы отыщете их и опробуете алгоритм исполнения желаний, чтобы открыть дорогу к своим мечтам! Прогуляетесь по Старому Еревану, ощутите дух солнечной столицы и откроете ее тайны.

Волшебная часть — «скелет» экскурсии, помимо этого я с интересом расскажу вам о хрониках Еревана сквозь года.
Старый новый Ереван, или места исполнения желаний
Старый новый Ереван, или места исполнения желаний
Старый новый Ереван, или места исполнения желаний
Старый новый Ереван, или места исполнения желаний
Старый новый Ереван, или места исполнения желаний
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ереван исторический и волшебный

Моя программа — не трафаретный тур, в ней места, которые мало рекламируются, но заслуживают не меньше внимания. Они формируют реальность по нужному сценарию. Я поделюсь с вами вычисленным мной алгоритмом исполнения желаний: существует некий метафизический механизм, чудесным образом открывающий дорогу к мечте. Расскажу, как определять время по воде и читать тайные сообщения старого нового Еревана.
Попутно поговорим об истории города, о его возникновении, тяжелых временах и эпохе реинкарнации — в моих рассказах много информации, которую не найти в интернете.

Итак, в нашем маршруте:

  • Таинственный ереванский проход, преодолев который, можно изменить судьбу в лучшую сторону и даже исправить ошибки прошлого;
  • Памятник самому себе — да, да, в Ереване есть памятник именно вам, сейчас читающему эти строки. Как магнит, он притягивает позитивную энергию, здесь исполняются почти любые желания;
  • Церковь, на территории которой похоронен один из апостолов Иисуса Христа;
  • Уголок в центре столицы, где сбываются желания, касающиеся творческой силы;
  • Ереванский родник, узнав секреты которого, можно кардинально изменить многие аспекты жизни;
  • Древнейшие артефакты, обладающие осязаемой созидательной энергетикой.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Одевайтесь по погоде и берите с собой веру в чудо!

в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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