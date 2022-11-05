в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Моя программа — не трафаретный тур, в ней места, которые мало рекламируются, но заслуживают не меньше внимания. Они формируют реальность по нужному сценарию. Я поделюсь с вами вычисленным мной алгоритмом исполнения желаний: существует некий метафизический механизм, чудесным образом открывающий дорогу к мечте. Расскажу, как определять время по воде и читать тайные сообщения старого нового Еревана.
Попутно поговорим об истории города, о его возникновении, тяжелых временах и эпохе реинкарнации — в моих рассказах много информации, которую не найти в интернете.