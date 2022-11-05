в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Ереван — город древний, и, конечно, здесь есть места особой силы, сакральности. С моей помощью вы отыщете их и опробуете алгоритм исполнения желаний, чтобы открыть дорогу к своим мечтам! Прогуляетесь по Старому Еревану, ощутите дух солнечной столицы и откроете ее тайны. Волшебная часть — «скелет» экскурсии, помимо этого я с интересом расскажу вам о хрониках Еревана сквозь года.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ереван исторический и волшебный

Моя программа — не трафаретный тур, в ней места, которые мало рекламируются, но заслуживают не меньше внимания. Они формируют реальность по нужному сценарию. Я поделюсь с вами вычисленным мной алгоритмом исполнения желаний: существует некий метафизический механизм, чудесным образом открывающий дорогу к мечте. Расскажу, как определять время по воде и читать тайные сообщения старого нового Еревана.

Попутно поговорим об истории города, о его возникновении, тяжелых временах и эпохе реинкарнации — в моих рассказах много информации, которую не найти в интернете.

Итак, в нашем маршруте:

Таинственный ереванский проход, преодолев который, можно изменить судьбу в лучшую сторону и даже исправить ошибки прошлого;

Памятник самому себе — да, да, в Ереване есть памятник именно вам, сейчас читающему эти строки. Как магнит, он притягивает позитивную энергию, здесь исполняются почти любые желания;

Церковь, на территории которой похоронен один из апостолов Иисуса Христа;

Уголок в центре столицы, где сбываются желания, касающиеся творческой силы;

Ереванский родник, узнав секреты которого, можно кардинально изменить многие аспекты жизни;

Древнейшие артефакты, обладающие осязаемой созидательной энергетикой.

Организационные детали