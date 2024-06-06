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Ованесса, Арам рассказал много интересного про историю церкви, про её убранство, ну и, конечно же, о хачкарах и их уникальности. Потом мы прогулялись по улочкам Конда, которые оставляют очень противоречивые впечатления, но иначе и быть не может: Конд - это самый настоящий район контрастов. Закончилась экскурсия в небольшом кафе, где мне дали попробовать кофе, гату и большое разнообразие фруктов и ягод. Это было по-истинне душевное окончание экскурсии. Арам сыграл на гитаре и спел пару песен на русском и армянском. Я как будто отдохнула душой на этой экскурсии. Большое спасибо, это было очень необычно и интересно!