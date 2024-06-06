Район Конд – экскурсии в Ереване

Найдено 11 экскурсий в категории «Район Конд» в Ереване, цены от €20, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
466 отзывов
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
О многоликом Ереване - с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
141 отзыв
О многоликом Ереване - с любовью: путешествие по истории и современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Еревану, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6546 за всё до 14 чел.
Конд - старейший район Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана
Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:30
10 июня в 18:00
от 54 за всё до 10 чел.
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
194 отзыва
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 64 за всё до 12 чел.
Такой разный Ереван
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Такой разный Ереван
Оценить современные достопримечательности и погрузиться в прошлое в колоритных районах 18-19 веков
Начало: На площади Республики
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 3 чел.
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места
Начало: У Каскада
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
30 за человека
Древний Конд и вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Древний Конд и вино
Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:00
10 июня в 18:30
от 86 за всё до 8 чел.
Конд: лабиринты улочек и чаепитие у местных жителей (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Конд: лабиринты улочек и чаепитие у местных жителей (мини-группа)
Прогуляться по одному из старейших районов Еревана и почаёвничать в гостях
Начало: На улице Сарьяна
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
29 за человека
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Не пропустить ни одну значимую достопримечательность - в удобном автопешеходном формате
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 6 чел.
Необычный Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Необычный Ереван
Раскрыть тайны и легенды города, участвуя в перформансах и мини-спектаклях
Начало: У памятника Араму Хачатуряну
Завтра в 11:30
10 июня в 11:00
50 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    6 июня 2024
    Конд - старейший район Еревана
    Прогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории района и его обитателях. Экскурсия завершилась в гостях у местных жителей беседой за чашечкой кофе и вкусными угощениями. Рекомендую всем, кто хочет узнать Ереван изнутри.
    Прогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории районаПрогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории районаПрогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории районаПрогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории районаПрогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории районаПрогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории района
  • В
    Василий
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Мы были на красном маршруте с Гаянэ, гуляли по неочевидным и спрятанным от туриста интересным местам Еревана и по древнему
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    району Конд. Группа была в мини формате, всего 3 человека. Экскурсия получилась камерная и тёплая. Сразу видно, как много Гаянэ знает о Ереване, любит свой город и стремится поделиться этим со своими гостями. В Конде было очень интересно узнавать историю домов и их жителей, бродить по древним улочкам и представлять себе как тут жили люди много веков назад. Гаянэ привела нас в одно удивительное место, где буквально можно ощутить себя внутри истории. Прогулка получилась замечательная и точно запомнится надолго!

  • В
    Вячеслав
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Большое спасибо гиду Гаянэ!!!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Мы впервые в Ереване, сразу взяли экскурсию от проекта Туры в 15:15. Это оказалось верным решением! Гид Гаянэ очень интересно
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    с любовью к родному городу провела нам экскурсию, ответила на все наши вопросы! После экскурсии мы смогли сами ориентироваться на местности (интернет у нас был только в отеле). Спасибо большое! Очень рекомендуем гида Гаянэ и туры от проекта Туры в 15:15!

  • К
    Катерина
    4 июня 2024
    Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
    Гаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небом, - и это было
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    удивительное путешествие. Я архитектор по образованию, и наша прогулка была про архитектуру и культуру. За вечер Гаяне показала столько местечек, что невозможно было не влюбиться в город. Гуляя без проводника, мы бы никогда не забрели во дворик, где чудом уцелели остатки старой мечети, или в коворкинг, частью которого является бережно сохраненные резные деревянные детали старого дома, или в мастерскую Хачкара под открытым небом, не увидели бы невероятные краски витражей Сарьяна в Филармонии. Всех секретов не раскрою, за каждым поворотом были интересные объекты, с профессиональным с архитектурной точки зрения комментарием Гаяне и погружением в историю и культуру Армении. Благодарна нашему проводнику за экскурсию!

  • А
    Александра
    3 июня 2024
    О многоликом Ереване - с любовью
    Восхитительно! Хорошо поставленная речь, интересно и увлекательно, информативно, и с душой! Без повторов и отвлеченных историй о личной жизни 🤭 Большое спасибо ☺️ 😍
  • K
    Ksenia
    3 июня 2024
    Такой разный Ереван
    Замечательная экскурсия по Еревану. Мы узнали про историю города и страны, и почувствовали национальный дух и колорит города и армянского народа. Было очень интересно и приятно.
  • В
    Валерия
    2 июня 2024
    Конд - старейший район Еревана
    Ох, даже не знаю с чего начать. Я получила огромный спектр эмоций от посещения Конда. Экскурсия началась у церкви Святого
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    Ованесса, Арам рассказал много интересного про историю церкви, про её убранство, ну и, конечно же, о хачкарах и их уникальности. Потом мы прогулялись по улочкам Конда, которые оставляют очень противоречивые впечатления, но иначе и быть не может: Конд - это самый настоящий район контрастов. Закончилась экскурсия в небольшом кафе, где мне дали попробовать кофе, гату и большое разнообразие фруктов и ягод. Это было по-истинне душевное окончание экскурсии. Арам сыграл на гитаре и спел пару песен на русском и армянском. Я как будто отдохнула душой на этой экскурсии. Большое спасибо, это было очень необычно и интересно!

  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Такой разный Ереван
    Огромное удовольствие и восторг от Армении, её истории и необыкновенных знаний нашего гида Гаяне! Экскурсия очень понравилась, гид по-настоящему любит
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    и знает свой город, мы прошлись по множеству интереснейших мест, и у нее есть ответ на любой вопрос! Организация перемещения по городу отличная, опытный водитель, новый микроавтобус, всё вовремя. Было очень интересно, познавательно, красиво и вкусно. Гаяне, спасибо большое!

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
    Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с Ереваном. Охватывает центральную часть города, потом гостям будет очень просто ориентироваться. в ходе
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    экскурсии Гаянэ показывает места, в которые сами вряд ли зашли, если бы даже проходили мимо. Где то бы просто постеснялись, а про многое просто нигде не написано. Именно эти точки - мастерская керамики, мастера хачкаров, древний Конд с чаепитием, непарадные улицы и арки, маленькие магазинчики дают ощущение домашности и истинного гостеприимства. Хорошая грамотная речь, исторические отсылки, структурированный рассказ, и в тоже время готовность ответить на любые вопросы, перестроить маршрут под пожелания гостей и под прихоти погоды, и обаяние Гаянэ превращают эту экскурсию в дружескую прогулку

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Район Конд»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Ежедневная прогулка по Еревану
  2. О многоликом Ереване - с любовью
  3. Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
  4. Конд - старейший район Еревана
  5. Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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