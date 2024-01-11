Конд: лабиринты улочек и хашлама по-армянски (мини-группа)
Групповая экскурсия в Ереване

Прогуляться по одному из старейших районов Еревана и поужинать в гостях у местных жителей

В прошлом в Конде обитала персидская и армянская знать, а сегодня он — магнит для путешественников.

Заброшенный дом здесь сложно отличить от жилого, эпохи перемешиваются между собой, а современный стрит-арт придаёт особый колорит.

Погулять по Конду — круто, узнать его историю — ещё лучше, а завершить эту прогулку ужином в доме местных жителей — бесценно!
Конд: лабиринты улочек и хашлама по-армянски (мини-группа)
Конд: лабиринты улочек и хашлама по-армянски (мини-группа)
Конд: лабиринты улочек и хашлама по-армянски (мини-группа)
Конд: лабиринты улочек и хашлама по-армянски (мини-группа)
Конд: лабиринты улочек и хашлама по-армянски (мини-группа)
Конд: лабиринты улочек и хашлама по-армянски (мини-группа)
Конд: лабиринты улочек и хашлама по-армянски (мини-группа)
Конд: лабиринты улочек и хашлама по-армянски (мини-группа)
Конд: лабиринты улочек и хашлама по-армянски (мини-группа)
Конд: лабиринты улочек и хашлама по-армянски (мини-группа)
Конд: лабиринты улочек и хашлама по-армянски (мини-группа)
Конд: лабиринты улочек и хашлама по-армянски (мини-группа)
Ближайшие даты:
11
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€27
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Конду

Все, кто проживают в Ереване или приехали сюда на выходные, должны познакомиться с этим уникальным районом. Оказаться тут случайно почти невозможно, ведь входы неприметны. Мы проведём вас по узким лестницам, которые, кажется, ведут непонятно куда, и покажем всю красоту самобытного Конда с его лабиринтами маленьких дорожек.

Ужин в армянской семье

После прогулки вы побываете в доме, который в конце 19 века принадлежал мэру города. Сегодня в нём живет четвёртое поколение одной семьи, которая охотно примет вас. Они накроют стол в своём погребе, напоят домашним компотом и угостят аутентичной армянской хашламой. В дополнение к этому — рассказы о прошлом, антиквариат и старинное убранство.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

в среду, четверг и пятницу в 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Сарьяна
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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