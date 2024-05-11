Экскурсии с ужином в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «С ужином» в Ереване, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
«Ужин с дегустацией домашнего вина»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 3 чел.
Вино и горы: день чудесный
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
72 отзыва
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
«Вместе мы приготовим ужин, процесс пройдет в формате мастер-класса в доброй обстановке: кто-то пьет вино, кто-то готовит, кто-то варит ароматный кофе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 19 чел.
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Побывать на единственном в Армении производстве Helix pomatia и отведать авторские деликатесы
Начало: По адресу, указанному путешественником
«Ужин от шефа (блюда оплачиваются отдельно)»
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:30
от 39 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    11 мая 2024
    Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
    Отличный гид Авик, очень начитанный.
  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Вино и горы: день чудесный
    Если вы хотите ощутить настоящий армянский колорит, то вам обязательно нужно посетить экскурсию "Вино и горы: день чудесный" от Лада
    читать дальше

    Тревел, как это сделали мы. Спасибо большое всей команде Лады за незабываемые впечатления, которые захватили нас с самого начала путешествия,начиная от посещения ереванского рынка (через Хор-Вирап, пещеру Аистов, дегустацию армянских вин на винзаводе) и заканчивая непревзойденным мастер-классом по приготовлению армянских блюд с раскрытием семейных секретов "особо дорогим гостям". Проникнуться уютной атмосферой армянской гостеприимности дорогого стоит! Было радостно и приятно прикоснуться к настоящей жизни таких близких по духу людей! Благодарим от всей души!

  • Л
    Люция
    2 мая 2024
    Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
    Отличная была экскурсия! Замечательный гид Армен подробно рассказывал историю своего края. Познакомил с особенностями древних надписей. Горы, ущелья, пьянящий сладкий
    читать дальше

    запах деревьев … Не забудьте купить и выпить свежевыжатый гранатовый сок. Вечером нас ждал очень вкусный и обильный ужин - спасибо Ладе! Ужинать на террасе с видом на горы - отдельное удовольствие!

    Отличная была экскурсия! Замечательный гид Армен подробно рассказывал историю своего края. Познакомил с особенностями древних надписейОтличная была экскурсия! Замечательный гид Армен подробно рассказывал историю своего края. Познакомил с особенностями древних надписейОтличная была экскурсия! Замечательный гид Армен подробно рассказывал историю своего края. Познакомил с особенностями древних надписей
  • о
    олеся
    2 мая 2024
    Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
    Я просто ожидала чего то большего. По факту вкусный ужин на даче. Небольшая дача и домашний ужин. Ужин был вкусный. Хозяйка печет потрясающий хлеб.
    Я просто ожидала чего то большего. По факту вкусный ужин на даче. Небольшая дача и домашний ужинЯ просто ожидала чего то большего. По факту вкусный ужин на даче. Небольшая дача и домашний ужинЯ просто ожидала чего то большего. По факту вкусный ужин на даче. Небольшая дача и домашний ужинЯ просто ожидала чего то большего. По факту вкусный ужин на даче. Небольшая дача и домашний ужин
  • Е
    Екатерина
    6 марта 2024
    Вино и горы: день чудесный
    Большое спасибо Армену, Армену и Ладе за интереснейший день в Армении!) Прекрасное сочетание дегустации и исторических фактов, рассказанных понятно, интересно и с любовью к своей стране и культуре! Еда и гостеприимство были также на высоте! Обязательно всем советую, не пожалеете!
  • И
    Игорь
    3 марта 2024
    Вино и горы: день чудесный
    Прекрасный день и прекрасная экскурсия. Большое спасибо, очень понравилось, и хотелось бы повторить осенью. Всем рекомендую, замечательные люди.
    Прекрасный день и прекрасная экскурсия. Большое спасибо, очень понравилось, и хотелось бы повторить осенью. Всем рекомендую, замечательные людиПрекрасный день и прекрасная экскурсия. Большое спасибо, очень понравилось, и хотелось бы повторить осенью. Всем рекомендую, замечательные людиПрекрасный день и прекрасная экскурсия. Большое спасибо, очень понравилось, и хотелось бы повторить осенью. Всем рекомендую, замечательные люди
  • И
    Игорь
    17 апреля 2023
    Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
    Чудесное путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «С ужином»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
  2. Вино и горы: день чудесный
  3. Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 200. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Ереване на 2024 год по теме «С ужином», 140 ⭐ отзывов, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам