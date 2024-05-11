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Тревел, как это сделали мы. Спасибо большое всей команде Лады за незабываемые впечатления, которые захватили нас с самого начала путешествия,начиная от посещения ереванского рынка (через Хор-Вирап, пещеру Аистов, дегустацию армянских вин на винзаводе) и заканчивая непревзойденным мастер-классом по приготовлению армянских блюд с раскрытием семейных секретов "особо дорогим гостям". Проникнуться уютной атмосферой армянской гостеприимности дорогого стоит! Было радостно и приятно прикоснуться к настоящей жизни таких близких по духу людей! Благодарим от всей души!