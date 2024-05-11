1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
«Ужин с дегустацией домашнего вина»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
«Вместе мы приготовим ужин, процесс пройдет в формате мастер-класса в доброй обстановке: кто-то пьет вино, кто-то готовит, кто-то варит ароматный кофе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Побывать на единственном в Армении производстве Helix pomatia и отведать авторские деликатесы
Начало: По адресу, указанному путешественником
«Ужин от шефа (блюда оплачиваются отдельно)»
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:30
от €39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья11 мая 2024Отличный гид Авик, очень начитанный.
- ААлександр4 мая 2024Если вы хотите ощутить настоящий армянский колорит, то вам обязательно нужно посетить экскурсию "Вино и горы: день чудесный" от Лада
- ЛЛюция2 мая 2024Отличная была экскурсия! Замечательный гид Армен подробно рассказывал историю своего края. Познакомил с особенностями древних надписей. Горы, ущелья, пьянящий сладкий
- оолеся2 мая 2024Я просто ожидала чего то большего. По факту вкусный ужин на даче. Небольшая дача и домашний ужин. Ужин был вкусный. Хозяйка печет потрясающий хлеб.
- ЕЕкатерина6 марта 2024Большое спасибо Армену, Армену и Ладе за интереснейший день в Армении!) Прекрасное сочетание дегустации и исторических фактов, рассказанных понятно, интересно и с любовью к своей стране и культуре! Еда и гостеприимство были также на высоте! Обязательно всем советую, не пожалеете!
- ИИгорь3 марта 2024Прекрасный день и прекрасная экскурсия. Большое спасибо, очень понравилось, и хотелось бы повторить осенью. Всем рекомендую, замечательные люди.
- ИИгорь17 апреля 2023Чудесное путешествие!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «С ужином»
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