Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным уголкам Армении! Вас ждет захватывающая экскурсия к величественному монастырю Нораванк, где древняя архитектура гармонично сливается с красотой красных скал. Полюбуйтесь чарующим Шакинским водопадом — природным чудом, скрытым в горах.



Испытайте восторг, поднявшись на Крыльях Татева — самой длинной в мире канатной дороге, ведущей к загадочному Татевскому монастырю, одному из духовных центров Армении.

Нарек Ваш гид в Ереване Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Когда Желательное время старта от 7:00-8:30 $300 за экскурсию Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Погрузись в красоту южной Армении на индивидуальной экскурсии, которая объединяет три уникальных направления: загадочный монастырь Нораванк, живописный Шакинский водопад и величественный Татевский монастырь с захватывающим полетом на канатной дороге "Крылья Татева". Это путешествие откроет перед тобой древние легенды, впечатляющие пейзажи и богатое культурное наследие. Монастырь Нораванк– Расположен в живописном ущелье реки Арпа, Нораванк славится своими уникальными архитектурными решениями и древними рельефами. Ты увидишь знаменитую двухэтажную церковь Сурб Аствацацин, которая впечатляет своим изяществом и гармонией с окружающей природой. Шакинский водопад– Один из самых красивых водопадов Армении, скрытый среди скал. Вода, падающая с высоты 18 метров, создает прохладную атмосферу и живописный пейзаж. Здесь можно сделать эффектные фотографии и насладиться тишиной природы. Татевский монастырь и канатная дорога "Крылья Татева"– Уникальное сооружение IX века, расположенное на краю глубокого ущелья. Монастырь служил важным духовным и образовательным центром Средневековья. Ты поднимешься к нему по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире, наслаждаясь панорамными видами Воротанского ущелья. Важная информация: Во время экскурсии к Нораванку, Шакинскому водопаду, Татевскому монастырю и канатной дороге "Крылья татева" вы будете наслаждаться удобством наших автомобилей и вниманием двух специалистов — профессионального русскоговорящего гида и опытного водителя.

