Красота юга: Самая длинная канатная дорога Крылья Татева, водопад Шаки, Татевский монастырь и Нораванк: индивидуальная экскурсия

Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным уголкам Армении! Вас ждет захватывающая экскурсия к величественному монастырю Нораванк, где древняя архитектура гармонично сливается с красотой красных скал. Полюбуйтесь чарующим Шакинским водопадом — природным чудом, скрытым в горах.

Испытайте восторг, поднявшись на Крыльях Татева — самой длинной в мире канатной дороге, ведущей к загадочному Татевскому монастырю, одному из духовных центров Армении.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Погрузись в красоту южной Армении на индивидуальной экскурсии, которая объединяет три уникальных направления: загадочный монастырь Нораванк, живописный Шакинский водопад и величественный Татевский монастырь с захватывающим полетом на канатной дороге "Крылья Татева". Это путешествие откроет перед тобой древние легенды, впечатляющие пейзажи и богатое культурное наследие. Монастырь Нораванк– Расположен в живописном ущелье реки Арпа, Нораванк славится своими уникальными архитектурными решениями и древними рельефами. Ты увидишь знаменитую двухэтажную церковь Сурб Аствацацин, которая впечатляет своим изяществом и гармонией с окружающей природой. Шакинский водопад– Один из самых красивых водопадов Армении, скрытый среди скал. Вода, падающая с высоты 18 метров, создает прохладную атмосферу и живописный пейзаж. Здесь можно сделать эффектные фотографии и насладиться тишиной природы. Татевский монастырь и канатная дорога "Крылья Татева"– Уникальное сооружение IX века, расположенное на краю глубокого ущелья. Монастырь служил важным духовным и образовательным центром Средневековья. Ты поднимешься к нему по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире, наслаждаясь панорамными видами Воротанского ущелья. Важная информация: Во время экскурсии к Нораванку, Шакинскому водопаду, Татевскому монастырю и канатной дороге "Крылья татева" вы будете наслаждаться удобством наших автомобилей и вниманием двух специалистов — профессионального русскоговорящего гида и опытного водителя.

Желательное время старта от 7:00-8:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Канатная дорога Крылья Татева - самая длинная канатная дорога в мире, протяженность которой составляет около 5,7 км. Это уникальное путешествие через живописные горы, открывающее захватывающие виды на регион
  • Татевский монастырь - исторический комплекс, расположенный в Южной Армении, является важным духовным и культурным центром. Монастырь был основан в IX веке и славится своей архитектурой и панорамными видами
  • Водопад Шаки - красивый природный объект, расположенный в горной местности. Это одно из самых живописных мест региона, особенно в сезон дождей, когда водопад особенно мощный
  • Нораванк - древний монастырь, известный своей уникальной архитектурой и расположением среди высоких красных скал. Это один из самых впечатляющих исторических памятников Армении
Что включено
  • Транспортные услуги в зависимости от количества гостей
  • Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский языки)
  • Трансфер (встреча в отеле)
Что не входит в цену
  • Билет на канатную дорогу 9.000 драмов (~$22)
  • Личные расходы (питание, сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тур начинается и заканчивается по адресу, который вы указали при бронировании
Завершение: Указанный вами адрес в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Желательное время старта от 7:00-8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
  • Во время экскурсии к Нораванку
  • Шакинскому водопаду
  • Татевскому монастырю и канатной дороге «Крылья татева» вы будете наслаждаться удобством наших автомобилей и вниманием двух специалистов - профессионального русскоговорящего гида и опытного водителя
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

