Алексей

Мы всей семьей классно провели время! Удачный игровой формат с элементами состязательности - классная находка! Задания выполнимые, почти шуточные, но это повышает внимательность и добавляет авантюры.

Нам очень понравился такой формат знакомства с городом и его культурой. Большое спасибо Анне! Она искренне переживала, все ли устраивает ее гостей, и приготовила много приятных сюрпризов по мере прохождения квеста.