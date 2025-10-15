Этот квест предлагает уникальную возможность для взрослых погрузиться в атмосферу Еревана.
Участники решают загадки, чтобы найти скрытые локации города, включая сердце Еревана и его современную часть.
В процессе вы узнаете интересные истории о достопримечательностях, таких как загадочный парк и самые старые улицы.
В конце путешествия вас ждёт дегустация армянских вин, что станет отличным завершением насыщенного дня
5 причин купить этот квест
- 🔍 Уникальные загадки
- 🍷 Дегустация армянских вин
- 🏛️ Интересные достопримечательности
- 🗺️ Путешествие по старому и новому Еревану
- 🎁 Призы за выполнение заданий
Что можно увидеть
- Сердце Еревана
- Загадочный парк
- Самая старая улица
- Оригинальные фонтаны
- Самая большая кошка Еревана
- Культовые сооружения
Описание квеста
- Вы найдёте сердце Еревана и самую современную часть города. А ещё — загадочный парк, где спрятан памятник известному человеку.
- Пройдёте по самой старой улице и поищете оригинальные фонтаны.
- Увидите самую большую кошку Еревана и два его культовых сооружения. Подсказка — одно из них связано с оперой.
- Пройдя первые испытания вы получите первый приз — разливное мороженое.
- Переместитесь в современный Ереван и найдёте ключ, который откроет вам двери в дегустационный зал.
- В конце вы получите заслуженный приз — дегустацию армянских вин.
Организационные детали
- Квест 18+.
- Мороженое и дегустация вин включены в стоимость.
- Квест можно провести для больших групп. Детали уточняйте в переписке.
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 692 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
15 окт 2025
Чудесная Анна! Замечательный интересный формат городского квеста! В таком формате яркие факты о любимом Ереване запомнятся точно!
Алексей
5 апр 2025
Мы всей семьей классно провели время! Удачный игровой формат с элементами состязательности - классная находка! Задания выполнимые, почти шуточные, но это повышает внимательность и добавляет авантюры.
Нам очень понравился такой формат знакомства с городом и его культурой. Большое спасибо Анне! Она искренне переживала, все ли устраивает ее гостей, и приготовила много приятных сюрпризов по мере прохождения квеста.
