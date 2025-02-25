Экскурсии и развлечения в Ереване для взрослых

Найдено 3 экскурсии в категории «Только для взрослых» в Ереване, цены от €29, скидки до 40%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Квест для взрослых 18+
Пешая
скидка
40%
3 часа
Квест
до 4 чел.
Квест для взрослых 18+
Найти сердце столицы Армении, полакомиться мороженым и насладиться винами
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
26 фев в 10:00
15090 за всё до 4 чел.
Барные истории Еревана (18+)
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Барные истории Еревана (18+)
Попробовать абрикосовый эль, коктейль на коньяке и другие напитки в атмосферных заведениях города
8 мар в 18:00
9 мар в 18:00
70 за всё до 6 чел.
Пешком по Еревану + винная дегустация в подарок (18+)
Пешая
скидка
3%
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком по Еревану + винная дегустация в подарок (18+)
Познакомиться с городом и попробовать ароматное вино на душевной экскурсии по столице Армении
Начало: На площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 10:00
26 фев в 10:00
3029 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Только для взрослых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест для взрослых 18+
  2. Барные истории Еревана (18+)
  3. Пешком по Еревану + винная дегустация в подарок (18+)
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Озеро Севан
  2. Самое главное
  3. Площадь Республики
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Хор Вирап
  8. Северный проспект
  9. Гора Арарат
  10. Арени
Сколько стоит экскурсия по Еревану в феврале 2025
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