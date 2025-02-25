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3 часа
Квест
до 4 чел.
Квест для взрослых 18+
Найти сердце столицы Армении, полакомиться мороженым и насладиться винами
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
26 фев в 10:00
150€90 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Барные истории Еревана (18+)
Попробовать абрикосовый эль, коктейль на коньяке и другие напитки в атмосферных заведениях города
8 мар в 18:00
9 мар в 18:00
€70 за всё до 6 чел.
скидка
3%
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком по Еревану + винная дегустация в подарок (18+)
Познакомиться с городом и попробовать ароматное вино на душевной экскурсии по столице Армении
Начало: На площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 10:00
26 фев в 10:00
30€29 за человека
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