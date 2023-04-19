Винный тур
История обители христианской религии, неповторимая архитектура монастырей, дегустация вкуснейших вин в самом древнем центре виноделия, исследование таинственных пещер — все это ждет Вас в нашей экскурсии.
Комфортный транспорт с кондиционером довезет вас до пунктов назначения, где вы сможете прогуляться на фоне раскинувшихся природных богатств Армении, получив яркие и насыщенные воспоминания о поездке.
Комфортный транспорт с кондиционером довезет вас до пунктов назначения, где вы сможете прогуляться на фоне раскинувшихся природных богатств Армении, получив яркие и насыщенные воспоминания о поездке.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Монастырь Хор Вирап
- Пещера Птиц
- Винный завод Арени
- Монастырский комплекс Нораванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Хор Вирап — история и легендыНаша экскурсия начнётся с небольшого путешествия вдоль просторов Араратской долины. Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места, за что он очень часто становится первой причиной для посещения Армении. Название монастыря в переводе означает «глубокая темница», и это неслучайно. Вы узнаете, почему именно здесь 13 лет находился в каземате смертников Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство, и даже спуститесь в яму глубиной 6,5 метров, где его держали. Мы также исследуем старинную часовню и церковь Пресвятой Богородицы и дойдем до места встречи апостолов Фаддея и Варфоломея, где установлен мемориальный крест.
Пещера Птиц и винный завод АрениИз Араратского региона мы отправимся в область Вайоц-Дзор, где нас встретит совсем другой пейзаж: зеленые поля сменят живописные ущелья, красно-охристые скалы и пещеры. В одной из них — пещере Птиц — мы обязательно сделаем остановку. А еще Вайоц-Дзор признан одним из древнейших центров армянского виноделия. Вы убедитесь в этом на знаменитом заводе «Ин Арени», где продегустируете несколько видов одноименного вина. Здесь исторические традиции виноделия своеобразно сочетаются с современным оборудованием. «Ин Арени» способен перерабатывать более 250 тонн винограда, сорта которого растут только в этой провинции Армении и больше нигде в мире. Помимо дегустации вы сможете приобрести здесь же вино и вернуться обратно в Ереван не с пустыми руками, впитав дух древних христианских святынь. Древний и великий Нораванк В завершение вы посетите один из самых известных памятников средневековой Армении — монастырский комплекс Нораванк с великолепными церквями и часовнями, являющийся духовным центром страны. Построенный в XIII-XIV веках могущественным кланом принцев Орбелянов, он поразит вас гармоничным сочетанием архитектуры и окружающей природы. На его территории вы увидите уникальную двухэтажную церковь с узкими консольными лестницами и узнаете об их символике․ Вписанный в отвесные красные скалы ущелья реки Арпа, монастырь покажется естественным продолжением ландшафта! Вы обойдете территорию комплекса и увидите древние хачкары, сделанные ещё зодчим Момиком, — огромные резные камни, на которых с помощью молотка и зубила делали каменные кресты. Важная информация• Готовы скорректировать маршрут по вашим пожеланиям.
При желании можно продлить экскурсию и съездить в Джермук к горячим источникам. Эта часть экскурсии будет оплачиваться дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные расходы
- Что не входит
- Билеты в Пещеру Птиц (1000 др.)
- Питание (в Нораванке будет возможность остановиться на обед)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренности с гидомЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проводится на комфортабельных седанах и минивэне с кондиционером. Но также предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста
- Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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