Хор Вирап — история и легендыНаша экскурсия начнётся с небольшого путешествия вдоль просторов Араратской долины. Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места, за что он очень часто становится первой причиной для посещения Армении. Название монастыря в переводе означает «глубокая темница», и это неслучайно. Вы узнаете, почему именно здесь 13 лет находился в каземате смертников Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство, и даже спуститесь в яму глубиной 6,5 метров, где его держали. Мы также исследуем старинную часовню и церковь Пресвятой Богородицы и дойдем до места встречи апостолов Фаддея и Варфоломея, где установлен мемориальный крест.

Пещера Птиц и винный завод АрениИз Араратского региона мы отправимся в область Вайоц-Дзор, где нас встретит совсем другой пейзаж: зеленые поля сменят живописные ущелья, красно-охристые скалы и пещеры. В одной из них — пещере Птиц — мы обязательно сделаем остановку. А еще Вайоц-Дзор признан одним из древнейших центров армянского виноделия. Вы убедитесь в этом на знаменитом заводе «Ин Арени», где продегустируете несколько видов одноименного вина. Здесь исторические традиции виноделия своеобразно сочетаются с современным оборудованием. «Ин Арени» способен перерабатывать более 250 тонн винограда, сорта которого растут только в этой провинции Армении и больше нигде в мире. Помимо дегустации вы сможете приобрести здесь же вино и вернуться обратно в Ереван не с пустыми руками, впитав дух древних христианских святынь. Древний и великий Нораванк В завершение вы посетите один из самых известных памятников средневековой Армении — монастырский комплекс Нораванк с великолепными церквями и часовнями, являющийся духовным центром страны. Построенный в XIII-XIV веках могущественным кланом принцев Орбелянов, он поразит вас гармоничным сочетанием архитектуры и окружающей природы. На его территории вы увидите уникальную двухэтажную церковь с узкими консольными лестницами и узнаете об их символике․ Вписанный в отвесные красные скалы ущелья реки Арпа, монастырь покажется естественным продолжением ландшафта! Вы обойдете территорию комплекса и увидите древние хачкары, сделанные ещё зодчим Момиком, — огромные резные камни, на которых с помощью молотка и зубила делали каменные кресты. Важная информация• Готовы скорректировать маршрут по вашим пожеланиям.

При желании можно продлить экскурсию и съездить в Джермук к горячим источникам. Эта часть экскурсии будет оплачиваться дополнительно.