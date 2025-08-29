Горы, солнце и вино на юге Армении - путешествие из Еревана
Отправиться в край терракотовых скал, древних монастырей и лучшего армянского вина
Приглашаем в увлекательную поездку к виноградным долинам и древним памятникам. Вы откроете тайны хачкаров Нораванка и полюбуетесь священным Араратом с лучшей видовой точки. Откроете христианскую историю страны и узнаете, как рождается знаменитое армянское вино.
Мы заедем в древний монастырь Хор Вирап, где вы насладитесь лучшим в Армении видом на священную гору. Узнаете, почему название монастыря означает «Глубокая яма», и о событиях 301 года, когда Армения первой в мире объявила христианство своей официальной религией.
Поговорим об особенностях Армянской апостольской церкви и об армянском язычестве. После монастыря, в зависимости от сезона, можем проехать по городу Масис, где вы увидите гнездовья аистов — ещё один символ Араратской долины.
Старый новый Нораванк
По дну ущелья вы отправитесь к храму, название которого переводится как «новая церковь». И это позволяет оценить масштаб древности — «новый» храм построили в 13–14 веках. Вы узнаете печальную историю архитектора Нораванка, научитесь вчитываться в хитросплетения хачкаров (крест-камней) и полюбуетесь сюрреалистичной природой.
Винный Арени
По извилистому серпантину сквозь терракотовые скалы мы держим путь к винному краю Арени. По легенде первую виноградную лозу на армянской земле посадил сам Ной, сошедший с подножия священного Арарата после Всемирного потопа.
На маленькой винодельне радушные хозяева расскажут о тонкостях армянского виноделия. Вы узнаете, что такое мачар, как закапывают виноградную лозу и для какой необычной цели в древности использовали карасы — огромные глиняные сосуды для вина.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Ереване.
Поездка проходит на комфортабельном кондиционированном кроссовере, питьевая вода в машине включена в стоимость
Дополнительные расходы: дегустация на винодельне (около €10–20 на человека) и обед (по желанию)
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нунэ и Сона — ваш гид в Ереване
Провела экскурсии для 2007 туристов
Привет, нас зовут Нунэ и Сона, и этот город наш:)
Настолько наш, что мы пребываем в твёрдом и не самом скромном убеждении: не влюбиться в него невозможно. Как и в эту читать дальше
маленькую гордую страну — с её врезающимися в небо пиками гор, с цветущими абрикосовыми садами, с древнейшими храмами и вкуснейшей едой.
Долгие годы мы работали журналистами и объездили Армению вдоль и поперёк. Наши экскурсии особенные. Такие же особенные, как эта маленькая невероятная страна.
Мы будем рады познакомить вас с Арменией, её культурой и традициями, и провести самые интересные экскурсии:)
Б
Бондаренко
29 авг 2025
Мне с моей девушкой, очень понравилась данная экскурсия. Гид Сона, очень внимательный, прекрасный, знающий свое дело и готовый ответить на все вопросы, человек!!! Водитель был хороший, профессионал своего дела, вез легко и в то же время быстро оказывались на локациях. Советую данную экскурсию! Ааа да, обязательно выбирайте посещение винодельни у Степаняна, это просто пушка-бомба!)
Надежда
14 сен 2019
Сона провела потрясающую экскурсию! Нам очень понравилось, спасибо за историю и необычайно красивые виды))