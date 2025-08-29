Приглашаем в увлекательную поездку к виноградным долинам и древним памятникам. Вы откроете тайны хачкаров Нораванка и полюбуетесь священным Араратом с лучшей видовой точки. Откроете христианскую историю страны и узнаете, как рождается знаменитое армянское вино.

Описание экскурсии

Лучший вид на библейский Арарат

Мы заедем в древний монастырь Хор Вирап, где вы насладитесь лучшим в Армении видом на священную гору. Узнаете, почему название монастыря означает «Глубокая яма», и о событиях 301 года, когда Армения первой в мире объявила христианство своей официальной религией.

Поговорим об особенностях Армянской апостольской церкви и об армянском язычестве. После монастыря, в зависимости от сезона, можем проехать по городу Масис, где вы увидите гнездовья аистов — ещё один символ Араратской долины.

Старый новый Нораванк

По дну ущелья вы отправитесь к храму, название которого переводится как «новая церковь». И это позволяет оценить масштаб древности — «новый» храм построили в 13–14 веках. Вы узнаете печальную историю архитектора Нораванка, научитесь вчитываться в хитросплетения хачкаров (крест-камней) и полюбуетесь сюрреалистичной природой.

Винный Арени

По извилистому серпантину сквозь терракотовые скалы мы держим путь к винному краю Арени. По легенде первую виноградную лозу на армянской земле посадил сам Ной, сошедший с подножия священного Арарата после Всемирного потопа.

На маленькой винодельне радушные хозяева расскажут о тонкостях армянского виноделия. Вы узнаете, что такое мачар, как закапывают виноградную лозу и для какой необычной цели в древности использовали карасы — огромные глиняные сосуды для вина.

Организационные детали