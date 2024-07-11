Прогуляемся по улицам Еревана и заглянем в рай для творцов, где ребята соединили, казалось бы, несоединимое. Творчество XXI века существует там в интерьерах XIX столетия.
Помимо картинной галереи и творческих лабораторий, в «Арт-Квартале» открыты винтажные бутики и кафе.
Помимо картинной галереи и творческих лабораторий, в «Арт-Квартале» открыты винтажные бутики и кафе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Добро пожаловать в удивительный мир старого района Еревана — «Конд»Это место, пропитанное историей и таинственной атмосферой, которая окутывает Вас с первых шагов. Вы получите аутентичный опыт, посетив дом местного жителя, где Вы сможете насладиться приятными, душевными беседами с чашечкой ароматного кофе или чая, сопровождаемого армянскими сладостями. Далее мы посетим музей одного из интереснейших творцов 20 века Сергея Параджанова.
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Ответы на вопросы
Что включено
- "Услуги гида", "Входные билеты", " Чаепитие с местным жителем в старом районе Еревана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк «Малибу», пр-т Маштоца, д. 15
Завершение: Ул. Пушкина, д 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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