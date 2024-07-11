Прогуляемся по улицам Еревана и заглянем в рай для творцов, где ребята соединили, казалось бы, несоединимое. Творчество XXI века существует там в интерьерах XIX столетия. Помимо картинной галереи и творческих лабораторий, в «Арт-Квартале» открыты винтажные бутики и кафе.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 6 чел.)

Описание экскурсии

Добро пожаловать в удивительный мир старого района Еревана — «Конд»Это место, пропитанное историей и таинственной атмосферой, которая окутывает Вас с первых шагов. Вы получите аутентичный опыт, посетив дом местного жителя, где Вы сможете насладиться приятными, душевными беседами с чашечкой ароматного кофе или чая, сопровождаемого армянскими сладостями. Далее мы посетим музей одного из интереснейших творцов 20 века Сергея Параджанова.