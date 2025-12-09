Это не просто мастер-класс по выпечке лаваша — а возможность прикоснуться к живой душе Армении.
У старинной глиняной печи вы узнаете о кулинарных секретах армянских женщин, попробуете себя в роли мастера и почувствуете, как под пальцами оживает простое тесто, превращаясь в символ гостеприимства и семейного уюта.
Описание мастер-класса
Вас ждёт путешествие в уютное горное село, где гостей встречает хозяйка — хранительница старинных рецептов и обычаев. Именно здесь вы увидите, как рождается армянский лаваш — хлеб, внесённый в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Вы узнаете:
- почему лаваш занимает особое место на армянском столе
- как он сопровождает важнейшие события жизни — от свадеб до праздников
- какие обряды связаны с его выпечкой и подачей
После короткой беседы начнётся самое интересное — мастер-класс! Вы замесите тесто, раскатаете тонкий пласт и научитесь ловко приклеивать его к раскалённой стенке тонира. Всего несколько минут — и из печи достанут румяный, ароматный лаваш, хрустящий по краям и мягкий внутри. В финале — уютная дегустация: свежий лаваш с домашним сыром и пучком душистой зелени.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в селе Гарни, в традиционном доме местной хозяйки с настоящим тониром (глиняной печью)
- В стоимость входит:
— трансфер из Еревана
— все ингредиенты и материалы для выпечки
— дегустация свежего лаваша с традиционным сыром и зеленью
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
в четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вардан — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 466 туристов
Я — коренной ереванец и профессиональный сертифицированный гид, влюблённый в свою страну. Мы с командой таких же увлечённых друзей уже много лет открываем самые красивые и скрытые уголки Армении.
Входит в следующие категории Еревана
