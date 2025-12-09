Это не просто мастер-класс по выпечке лаваша — а возможность прикоснуться к живой душе Армении. У старинной глиняной печи вы узнаете о кулинарных секретах армянских женщин, попробуете себя в роли мастера и почувствуете, как под пальцами оживает простое тесто, превращаясь в символ гостеприимства и семейного уюта.

Описание мастер-класса

Вас ждёт путешествие в уютное горное село, где гостей встречает хозяйка — хранительница старинных рецептов и обычаев. Именно здесь вы увидите, как рождается армянский лаваш — хлеб, внесённый в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Вы узнаете:

почему лаваш занимает особое место на армянском столе

как он сопровождает важнейшие события жизни — от свадеб до праздников

какие обряды связаны с его выпечкой и подачей

После короткой беседы начнётся самое интересное — мастер-класс! Вы замесите тесто, раскатаете тонкий пласт и научитесь ловко приклеивать его к раскалённой стенке тонира. Всего несколько минут — и из печи достанут румяный, ароматный лаваш, хрустящий по краям и мягкий внутри. В финале — уютная дегустация: свежий лаваш с домашним сыром и пучком душистой зелени.

