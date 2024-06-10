Окунитесь в мир армянской кулинарии, богатой истории и необычных локаций города! Под руководством повара вы приготовите аутентичную долму по проверенному рецепту. Заглянете за кулисы фабрики ковров. Побываете в церкви, построенной в 1842 году. Прогуляетесь по берегу реки. А ещё — пообщаетесь с дружелюбными страусами и узнаете, как они оказались в Армении.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мастер-класс по приготовлению долмы и фабрика ковров

Вместе с поваром и гидом вы приготовите традиционное армянское блюдо в ресторане при фабрике ковров. А пока ваш кулинарный шедевр будет доходить до готовности, вы прогуляетесь по фабрике — узнаете, как она появилась и как организовано её производство.

Когда долма будет готова, вы заберёте её с собой. Или съедите прямо на месте!

Церковь Святого Саркиса

Эта 23-метровая церковь — одна из самых древних в Ереване. Вы рассмотрите внешнее и внутреннее убранство церкви и узнаете, как Саркис стал покровителем влюблённых и что в его праздник едят девушки, чтобы во сне увидеть своего суженого.

Набережная реки Раздан и ущелье

Вы прогуляетесь по берегу одной из самых больших рек Армении — Раздана — и полюбуетесь невероятной природой. А потом отправитесь исследовать Разданское ущелье. Увидите спортивную площадку, заброшенную детскую железную дорогу и одноарочный Киевский мост.

Страусиная ферма

На территории фермы вы покормите страусов и узнаете больше об этих удивительных птицах. Услышите, как живётся страусам в армянском климате и как появилась идея создания фермы здесь.

Организационные детали