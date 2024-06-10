Этот многоликий Ереван

Приготовить долму, зайти в древнюю церковь и подружиться со страусами на ферме
Окунитесь в мир армянской кулинарии, богатой истории и необычных локаций города! Под руководством повара вы приготовите аутентичную долму по проверенному рецепту. Заглянете за кулисы фабрики ковров. Побываете в церкви, построенной в 1842 году. Прогуляетесь по берегу реки. А ещё — пообщаетесь с дружелюбными страусами и узнаете, как они оказались в Армении.
Этот многоликий Ереван
Этот многоликий Ереван
Этот многоликий Ереван
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мастер-класс по приготовлению долмы и фабрика ковров

Вместе с поваром и гидом вы приготовите традиционное армянское блюдо в ресторане при фабрике ковров. А пока ваш кулинарный шедевр будет доходить до готовности, вы прогуляетесь по фабрике — узнаете, как она появилась и как организовано её производство.

Когда долма будет готова, вы заберёте её с собой. Или съедите прямо на месте!

Церковь Святого Саркиса

Эта 23-метровая церковь — одна из самых древних в Ереване. Вы рассмотрите внешнее и внутреннее убранство церкви и узнаете, как Саркис стал покровителем влюблённых и что в его праздник едят девушки, чтобы во сне увидеть своего суженого.

Набережная реки Раздан и ущелье

Вы прогуляетесь по берегу одной из самых больших рек Армении — Раздана — и полюбуетесь невероятной природой. А потом отправитесь исследовать Разданское ущелье. Увидите спортивную площадку, заброшенную детскую железную дорогу и одноарочный Киевский мост.

Страусиная ферма

На территории фермы вы покормите страусов и узнаете больше об этих удивительных птицах. Услышите, как живётся страусам в армянском климате и как появилась идея создания фермы здесь.

Организационные детали

  • Поездка проходит на 6-местном автомобиле Mercedes-Benz. Есть детское кресло, зарядки для телефонов, одеяла, подушки и зонтики.
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей. Единственный момент — прошу совсем юных путешественников снимать уличную обувь в салоне автомобиля.
  • В стоимость включено: трансфер в обе стороны, закуски и кофе/чай в машине, Wi-Fi
  • Дополнительные расходы: мастер-класс по приготовлению долмы — 20 000 драмов/чел., вход на страусиную ферму — 1500 драмов/чел.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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