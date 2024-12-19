Познакомьтесь с вечерней жизнью Еревана через призму его барной культуры! Вы посетите несколько популярных и скрытых баров, попробуете уникальные местные напитки на основе армянского коньяка «Арарат», насладитесь атмосферой и узнаете интересные факты о каждом заведении.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Армянский бар-ресторан
У вас будет возможность попробовать коктейли на основе армянского коньяка «Арарат». Вы познакомитесь с составом напитков и концепцией бара-ресторана.
Итальянский бар-ресторан
Здесь вас ждёт увлекательная дегустация коктейлей, а по желанию — знакомство со средиземноморской кухней.
Японский бар-ресторан
Вам предложат коктейли на основе напитков из Страны восходящего солнца и широкий ассортимент других алкогольных специалитетов. Вы также сможете оценить азиатскую и японскую кухни в ереванском исполнении.
Наш гид не только покажет вам лучшие заведения, но и поделится любопытными фактами о культуре потребления алкоголя, традициях и тенденциях в барной индустрии, расскажет о специфике локальных коктейлей, истории их появления и секретных ингредиентах.
Организационные детали
- Программа 18+
- В стоимость не входят расходы в барах. Средняя цена коктейля в Ереване — €10, одного блюда — от €10-€15
- С вами пойду я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 22 туристов
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё дляЗадать вопрос
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