Познакомьтесь с вечерней жизнью Еревана через призму его барной культуры! Вы посетите несколько популярных и скрытых баров, попробуете уникальные местные напитки на основе армянского коньяка «Арарат», насладитесь атмосферой и узнаете интересные факты о каждом заведении.

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за 1-5 человек или €20 за человека, если вас больше

от €110 за 1-5 человек или €20 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Армянский бар-ресторан

У вас будет возможность попробовать коктейли на основе армянского коньяка «Арарат». Вы познакомитесь с составом напитков и концепцией бара-ресторана.

Итальянский бар-ресторан

Здесь вас ждёт увлекательная дегустация коктейлей, а по желанию — знакомство со средиземноморской кухней.

Японский бар-ресторан

Вам предложат коктейли на основе напитков из Страны восходящего солнца и широкий ассортимент других алкогольных специалитетов. Вы также сможете оценить азиатскую и японскую кухни в ереванском исполнении.

Наш гид не только покажет вам лучшие заведения, но и поделится любопытными фактами о культуре потребления алкоголя, традициях и тенденциях в барной индустрии, расскажет о специфике локальных коктейлей, истории их появления и секретных ингредиентах.

Организационные детали