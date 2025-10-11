Вы начнёте путешествие с вдохновляющей панорамы Арки Чаренца, затем погрузитесь в мир языческого храма Гарни и услышите «музыку скал» в Симфонии Камней.
В древнем Гегарде ощутите тишину каменных залов, а завершит день тёплый мастер-класс по выпечке лаваша — символа армянского гостеприимства.
Описание экскурсии
Арка Чаренца Каменная арка, словно созданная для стихов. Отсюда открывается один из самых живописных видов на гору Арарат. Именно здесь поэт Егише Чаренц вдохновлялся на свои бессмертные строки о Родине. Вид, который невозможно забыть. Храм Гарни Единственный языческий храм в Армении, посвящённый богу солнца. Стройные колонны, античная архитектура и шум горной реки создают атмосферу, будто вы перенеслись во времена древних цивилизаций. Симфония Камней Природный амфитеатр из базальтовых столбов, похожих на гигантские органные трубы. Кажется, что ветер здесь действительно играет каменную музыку. Место силы и вдохновения. Монастырь Гегард Высеченный прямо в скале монастырский комплекс IV века — сокровище раннего христианства. Каменные своды с потрясающей акустикой и реликвии, хранящие дыхание веков, наполняют сердце благоговением. Мастер-класс по выпечке лаваша Заключительный штрих дня — тёплое кулинарное приключение. Вы раскатаете тонкое тесто, испечёте ароматный лаваш в традиционном тандыре и почувствуете радость настоящего армянского гостеприимства.
Во время этого мастер-класс а
Вы освоите тысячелетнюю технику приготовления лаваша и, конечно же, попробуете его со свежей зеленью и вкусным местным сыром. Однажды, почувствовав запах свежеиспеченного лаваша, Вы сохраните это впечатление на всю жизнь:) Важная информация:
Понедельник и суббота в 09:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арка Чаренца
- Храм Гарни
- Симфония камней
- Монастырь Гегард
Что включено
- Профессиональный экскурсовод: на английском и русском языках
- Бутилированная вода и булочки
- Wi-Fi в транспорте
- Мастер-класс и дегустация
- Машины с кондиционером
- Входные билеты
- Страхование транспортных средств и пассажиров
Что не входит в цену
- Остановка на обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности (Ереван)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник и суббота в 09:30.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Victimdark
11 окт 2025
