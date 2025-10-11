Арка Чаренца Каменная арка, словно созданная для стихов. Отсюда открывается один из самых живописных видов на гору Арарат. Именно здесь поэт Егише Чаренц вдохновлялся на свои бессмертные строки о Родине. Вид, который невозможно забыть. Храм Гарни Единственный языческий храм в Армении, посвящённый богу солнца. Стройные колонны, античная архитектура и шум горной реки создают атмосферу, будто вы перенеслись во времена древних цивилизаций. Симфония Камней Природный амфитеатр из базальтовых столбов, похожих на гигантские органные трубы. Кажется, что ветер здесь действительно играет каменную музыку. Место силы и вдохновения. Монастырь Гегард Высеченный прямо в скале монастырский комплекс IV века — сокровище раннего христианства. Каменные своды с потрясающей акустикой и реликвии, хранящие дыхание веков, наполняют сердце благоговением. Мастер-класс по выпечке лаваша Заключительный штрих дня — тёплое кулинарное приключение. Вы раскатаете тонкое тесто, испечёте ароматный лаваш в традиционном тандыре и почувствуете радость настоящего армянского гостеприимства.

Во время этого мастер-класс а

Вы освоите тысячелетнюю технику приготовления лаваша и, конечно же, попробуете его со свежей зеленью и вкусным местным сыром. Однажды, почувствовав запах свежеиспеченного лаваша, Вы сохраните это впечатление на всю жизнь:) Важная информация:

Обратите внимание! Оплата производится полностью в два этапа: Первая часть на Спутнике, вторая часть сразу после бронирования — я отправлю вам ссылку на доплату (на Сбербанк, Т-банк или карту МИР на ваше усмотрение).