Здесь стояла мощная крепость, квартировались полки и появилось первое армянское ополчение. А в 1829 году прибыл Пушкин — и навсегда оставил свой след.
Вы пройдёте по улицам имперского Александрополя, подниметесь к оборонительным бастионам, заглянете в гарнизонную церковь и узнаете, как военная история сочетается с литературной.
Описание экскурсии
- Крепость Сев-Берд. Построена после русско-турецкой войны 1828–1829 годов по приказу Николая I. Сохранились фрагменты стен, здание госпиталя и казарменный блок
- «Холм чести». Мемориал воинам, павшим в русско-турецких войнах. Отсюда открывается вид на город и крепость
- Памятники Пушкину. У церкви и у театра — два памятника поэту, побывавшему здесь в 1829 году во время Кавказской кампании. Вы узнаете, как его «Путешествие в Арзрум» отразилось на восприятии войны
- Казачий пост. Одна из точек оборонительной линии, где стояли русские части на рубеже империи
- Площадь Вардананц. Центр бывшего Александрополя с классической военной планировкой и зданиями, построенными при поддержке царской администрации. И памятник Вардану Мамиконяну — символ стойкости
- Российская база (обзор снаружи). Территория нынешней 102-й военной базы, исторический правопреемник имперского гарнизона
- Церковь Архангела Михаила. Гарнизонный храм середины 19 века. Освящён во имя небесного покровителя воинства, в нём хранились списки павших
- Улицы Кумайри. Старинный район с двухэтажными каменными домами, казармами, офицерскими квартирами и госпиталем времён войн 1853–1856 и 1877–1878 годов
Вы узнаете:
- Почему Гюмри переименовали в Александрополь и как он стал военной столицей юга
- Как армянские дружины помогали русской армии и участвовали в разведке
- Что именно писал Пушкин о Гюмри и как он воспринимал Кавказскую кампанию
- Как русская армия трижды штурмовала Карс
Примерный тайминг
9:00 — Выезд из Еревана
11:00 — Прибытие в Гюмри
11:00–11:30 — Чёрная крепость
11:30–11:50 — «Холм чести»
11:50–12:15 — Памятники Пушкину у церкви и возле театра
12:15–12:30 — Казачий пост
12:30–12:50 — Площадь Вардананц
12:50–13:10 — Обзор российской базы (снаружи)
13:15–14:30 — Обед (по желанию)
14:30–15:30 — Свободное время / прогулка по историческому центру
15:30 — Выезд в Ереван (время с запасом на возможные остановки или кофе)
19:00 — Прибытие в Ереван
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Viano
- Дополнительные расходы: обед (по желанию). Я могу посоветовать вам местные заведения
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 195 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!Задать вопрос
