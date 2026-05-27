Мы приглашаем вас в место, где стираются границы между повседневностью и творчеством.
Художник Мгер Эвоян, Длиннорукий мастер, открывает двери своего частного замка для ценителей прекрасного.
Это не просто осмотр экспозиции, а полноценное погружение в атмосферу созидания и возможность пообщаться с человеком, который превратил свою жизнь в тотальное произведение искусства.
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с мастером Мгером Эвояном
- Хозяин проведёт вас по своему современному замку
- За бокалом вина вы проследите путь художника через разные периоды и «измы»: от раннего импрессионизма до смелых экспериментов с абстрактным экспрессионизмом и сюрреализмом
- Погрузитесь в философию автора в неформальной обстановке, без музейных барьеров и суеты
- Поучаствуете в мастер-классе и увидите сам процесс рождения образа в исполнении художника Он покажет, как укрощать цвет и выстраивать композицию так, чтобы холст начал «дышать». Если захотите, сами можете взять в руки кисть
Может, это смелое сравнение, но, вполне вероятно, вы поймаете себя на мысли, что пообщались с Сальвадором Дали или выпили кофе с Пабло Пикассо. Впрочем выводы сделаете сами. Добро пожаловать в мир творчества!
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер от вашего отеля и обратно, мастер-класс и угощение (кофе, вино, сладости)
- Замок находится в 15 км от Еревана. Время в пути до замка займёт около 30 мин. в одну сторону
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Приветствую всех! Меня зовут Ашот и, прежде всего, я профессиональный армянин) Очень хочу поделиться с вами теплом нашего солнца и красотой Армении во всех её проявлениях. По профессии я юрист, ещё
