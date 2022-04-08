Что вас ожидает

Секреты армянского костюма и мастер-класс по вышивке

В центре Еревана, в мастерской декоративно-прикладного искусства, вас встретят талантливые умелицы и энтузиастки. Девушки расскажут о прекрасных и изящных национальных костюмах (таразах), украшениях и предметах быта Армении. Вы узнаете о значении орнаментов, о происхождении таразов и правилах их ношения в разных регионах страны. Разберетесь в армянских швах и узорах, а затем попробуете вышить свой орнамент.

Мастер-класс по росписи керамики и шелка

С помощью мастериц, используя местные краски, вы распишете керамическую посуду и шелковый платок армянскими буквами или символами в традиционном стиле. Одно из созданных вами изделий в красивой упаковке останется вам в подарок.

Фотосессия в национальных костюмах

Говоря о памяти, не обойтись без фотографий. Для этого мы оборудовали студию, где вас ждет небольшая фотосессия в красочных армянских нарядах, поэтому помимо знаний и сувениров у вас останутся отличные снимки.

Организационные детали

Что включено в стоимость

Три мастер-класса (вышивка на таразах, роспись керамики и шелка), все заготовки и материалы

Одно авторское изделие в подарок

Один костюм каждому участнику для фотосессии

Одна обработанная фотография в электронном виде

Угощение чаем и кофе

Дополнительные услуги