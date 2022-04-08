Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване

Понять символику традиционных орнаментов и красок Армении и создать свой сувенир

Индивидуальная
Один из лучших способов глубже понять Армению — прикоснуться к ее ремеслам.

Для этого мы приглашаем вас на арт-экскурсию для детей и взрослых в культурный центр.

Здесь мастера воссоздают традиции окрашивания и орнаментов на костюмах и предметах быта.

Они поделятся историей и секретами творчества, а затем помогут вам попробовать себя в вышивке и в росписи посуды и шелка.
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Секреты армянского костюма и мастер-класс по вышивке

В центре Еревана, в мастерской декоративно-прикладного искусства, вас встретят талантливые умелицы и энтузиастки. Девушки расскажут о прекрасных и изящных национальных костюмах (таразах), украшениях и предметах быта Армении. Вы узнаете о значении орнаментов, о происхождении таразов и правилах их ношения в разных регионах страны. Разберетесь в армянских швах и узорах, а затем попробуете вышить свой орнамент.

Мастер-класс по росписи керамики и шелка

С помощью мастериц, используя местные краски, вы распишете керамическую посуду и шелковый платок армянскими буквами или символами в традиционном стиле. Одно из созданных вами изделий в красивой упаковке останется вам в подарок.

Фотосессия в национальных костюмах

Говоря о памяти, не обойтись без фотографий. Для этого мы оборудовали студию, где вас ждет небольшая фотосессия в красочных армянских нарядах, поэтому помимо знаний и сувениров у вас останутся отличные снимки.

Организационные детали

Что включено в стоимость

  • Три мастер-класса (вышивка на таразах, роспись керамики и шелка), все заготовки и материалы
  • Одно авторское изделие в подарок
  • Один костюм каждому участнику для фотосессии
  • Одна обработанная фотография в электронном виде
  • Угощение чаем и кофе

Дополнительные услуги

  • По желанию мастер-класс по росписи можно заменить на один из других: по изготовлению армянских кукол, традиционному ковроткачеству или гончарному ремеслу. Во всех случаях доплата 12€ с человека.
  • Можно фотографироваться в других костюмах. Доплата за один костюм и одну фотографию — 15€.
  • В мастерской вы можете купить и/или заказать дизайнерскую одежду, аксессуары и авторские изделия с традиционными мотивами

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Еревана, на улице Теряна
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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