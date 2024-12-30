Лучшие месяцы для посещения мастер-класса в Ереване - с июня по сентябрь. В это время погода теплая и комфортная, что позволяет насладиться атмосферой города. Мероприятие проходит в помещении, поэтому даже в дождливые дни, которые возможны в апреле и мае, можно с удовольствием участвовать в мастер-классе. Зимой, с декабря по февраль, также можно насладиться мастер-классом, однако стоит учитывать более холодную погоду и возможные снегопады.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мастерская в центре Еревана
Описание мастер-класса
Секреты армянского костюма
В центре Еревана, в мастерской вас встретят талантливые умелицы. Девушки расскажут о прекрасных и изящных национальных костюмах (таразах), украшениях и предметах быта Армении. Вы узнаете о значении орнаментов, о происхождении таразов и правилах их ношения в разных регионах страны. Разберетесь в армянских швах и узорах, а затем при желании попробуете вышить свой орнамент.
Мастер-класс по росписи керамики или шелка
С помощью мастериц, используя местные краски, вы распишете керамическую посуду или шелковый платок армянскими буквами или символами в традиционном стиле. Одно из созданных вами изделий в красивой упаковке останется вам в подарок.
Фотосессия в национальных костюмах
Говоря о памяти, не обойтись без фотографий. Для этого мы оборудовали студию, где вас ждет небольшая фотосессия в красочных армянских нарядах, поэтому помимо знаний и сувениров у вас останутся отличные снимки.
Организационные детали
Что включено в стоимость
Один из 3 мастер-классов на выбор (вышивка на таразах, роспись керамики или шелка) и все необходимые заготовки и материалы. В редких случаях мы можем предложить заменить один мастер-класс на другой (из-за высокой занятости мастеров)
Одно авторское изделие в подарок
Один костюм каждому участнику для фотосессии
Одна обработанная фотография в электронном виде
Угощение чаем и кофе
Дополнительные услуги
По желанию можно выбрать несколько мастер-классов или заменить на мастер-класс по изготовлению армянских кукол, традиционному ковроткачеству или гончарному ремеслу. Во всех случаях доплата — 6000 драмов (~12€) с человека
Можно фотографироваться в других костюмах. Доплата за один костюм и одну фотографию — 8000 драмов (~16€)
В мастерской вы можете купить и/или заказать дизайнерскую одежду, аксессуары и авторские изделия с традиционными мотивами
Доплата за проведение экскурсии на другом языке (кроме русского) составит 15 000 драмов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Участник
€79
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Еревана, на улице Теряна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4408 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией.
Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей читать дальшеуменьшить
в нетуристическую Армению. Мы составляем авторские программы «под ключ», пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре, и сами же их организуем.
А ещё, что немаловажно, мы проводим экскурсии на разных языках: русском, английском, французском, немецком, китайском.
Сделаем всё, не жалея себя, чтобы вы получили максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей удивительной стране. С нетерпением ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Это просто потрясающе! Жемчужина среди экскурсий в Ереване!
Ведет профессор университета, заслуженный деятель искусств удостоенный мировых наград. Там правда экскурсия! В лучших традициях трипстера: когда не важно куда, а важно с читать дальшеуменьшить
кем.
Послушали как шили подарок Папе Римскому, как собирали собственный бренд и про историю армянский узоров. Походили по галерее костюмов, сделали тематические фото и расписали шелковый шарф! Угостили армянским кофе и сладостями, положили шарфики в подарок и даже предложили закончить для нас!
Очень жду лекций и тематических экскурсий от этого же гида. Пожалела, что не взяла с собой мужа. Это гораздо больше чем просто рукоделие!
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Галина
Был отличный мастер-класс по росписи керамики! Работницы мастерской рассказали про себя, очень душевно провела время и еще мне сделали фото в национальном костюме (таразе).
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М
Мария
Посетила мастер-класс по росписи батика. Рисовали шарф-палантин с гранатами. Сам мастер-класс проходил в мастерской, где мне показали национальные костюмы, керамику, подушки и многое другое. Мастерская располагается в национальной библиотеке. Было очень интересно
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Т.
Taraz& art - место силы! Безусловно идти на мастер-классы, впитывать энергетику мастеров, так любящих свою Родину. С первой секунды нас с дочкой ввели в круг волшебного повествования. Орнаменты, ткани, краски, читать дальшеуменьшить
кисточки, керамика, украшения, картины, костюмы, а самое главное - Люди. Со своей историей. Мы расписали платок в технике батик, приобщились к росписи керамики, сфотографировались в национальных костюмах. Получили портрет от художника Тамары. Девочки, храни вас Господи! Душевных и духовных сил! ❤️❤️❤️❤️❤️
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Алексей
Местные традиции, культура и творчество - это всегда интересно. Вдвойне интереснее, когда и ты можешь к этому прикоснуться, лично попробовать хотя бы основы, но благодаря этому ещё больше убедиться, сколько труда, времени, любви к своему делу и собственной души требуется мастерам, чтобы создавать вещи, которые хранят тепло создателя. Это производит впечатление. Поэтому большое спасибо за новый опыт и эмоции.
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А
Анна
Нашей семье понравилось мероприятие. Спасибо Ашоту за организацию! Время пролетело незаметно, по итогам получили красивые стилизованные фотографии и наши работы с выбранного мастер-класса (роспись платка). Приятные, внимательные девушки работают в данном месте. Мне и дочерям было интересно. Даже муж, обычно не сильно увлекающийся нарядами, был доволен. Мероприятие рекомендую!
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