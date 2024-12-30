Лучшие месяцы для посещения мастер-класса в Ереване - с июня по сентябрь. В это время погода теплая и комфортная, что позволяет насладиться атмосферой города. Мероприятие проходит в помещении, поэтому даже в дождливые дни, которые возможны в апреле и мае, можно с удовольствием участвовать в мастер-классе. Зимой, с декабря по февраль, также можно насладиться мастер-классом, однако стоит учитывать более холодную погоду и возможные снегопады.

Окунитесь в мир армянских ремесел на мастер-классе в Ереване. Участники смогут познакомиться с историей национальных костюмов, научиться вышивать традиционные орнаменты и расписывать керамику или шелк. Каждый получит уникальное изделие в подарок и возможность сделать памятные фотографии в национальных нарядах. Это отличный способ провести время с пользой и унести с собой частичку армянской культуры

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Секреты армянского костюма

В центре Еревана, в мастерской вас встретят талантливые умелицы. Девушки расскажут о прекрасных и изящных национальных костюмах (таразах), украшениях и предметах быта Армении. Вы узнаете о значении орнаментов, о происхождении таразов и правилах их ношения в разных регионах страны. Разберетесь в армянских швах и узорах, а затем при желании попробуете вышить свой орнамент.

Мастер-класс по росписи керамики или шелка

С помощью мастериц, используя местные краски, вы распишете керамическую посуду или шелковый платок армянскими буквами или символами в традиционном стиле. Одно из созданных вами изделий в красивой упаковке останется вам в подарок.

Фотосессия в национальных костюмах

Говоря о памяти, не обойтись без фотографий. Для этого мы оборудовали студию, где вас ждет небольшая фотосессия в красочных армянских нарядах, поэтому помимо знаний и сувениров у вас останутся отличные снимки.

Организационные детали

Что включено в стоимость

Один из 3 мастер-классов на выбор (вышивка на таразах, роспись керамики или шелка) и все необходимые заготовки и материалы. В редких случаях мы можем предложить заменить один мастер-класс на другой (из-за высокой занятости мастеров)

Одно авторское изделие в подарок

Один костюм каждому участнику для фотосессии

Одна обработанная фотография в электронном виде

Угощение чаем и кофе

Дополнительные услуги