1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
«От советских построек до купеческих особняков»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €64 за всё до 12 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
Средневековые монастыри, древняя крепость, причудливый замок и пещерный комплекс за 1 день
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
«Чего здесь только нет: монастыри Ахпат и Санаин, пещеры Зарни-Парни, крепость Ахтала и замок Арамянца»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
5 часов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Подземелье мастера Левона — мы посетим «подземный дворец» местного жителя Левона Аракеляна»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один день
Начало: Адрес путешественника, если оно в пределах Еревана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $138 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина4 июня 2024Гаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небом, - и это было
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с Ереваном. Охватывает центральную часть города, потом гостям будет очень просто ориентироваться. в ходе
- ДДенис1 июня 2024Прккрасная экскурсия)
- ЕЕвгений5 мая 2024Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один деньОт лица нашей семьи выражаем большую благодарность за организацию тура в крепость Амберд. Прежде всего хотим отметить профессионализм и доброжелательность
- ЛЛюция2 мая 2024Экскурсия прошла отлично. Георгий рассказал много интересного об истории своей страны. В салоне автомобиля был создан максимальный комфорт. Один нюанс: думаю, цена за мастер-класс по лавашу очень завышена.
- ГГалина22 апреля 2024Гаянэ очень интересно открыла для нас Ереван. В путеводителях такого не прочтешь. Всем советую
- ССветлана13 марта 2024В начале марта 2024 года мы с мужем были в Ереване как туристы. И попали на экскурсию гида Георгия «характер
- ННиколай4 февраля 2024Большое спасибо Георгию! Мы провели время замечательно! Вся информация была актуальной, интересной. Георгий забрал нас из отеля в точно назначенное
- ООльга8 октября 2023Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один деньПрекрасная экскурсия. Повезло с погодой, было солнечно и тепло. Наконец-то увидели Арарат во всей красе. Второй раз были на этой
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Дворцы, замки и особняки»
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