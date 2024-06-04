Замки, дворцы и особняки Еревана

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Ереване, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
194 отзыва
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
«От советских построек до купеческих особняков»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 64 за всё до 12 чел.
Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
Средневековые монастыри, древняя крепость, причудливый замок и пещерный комплекс за 1 день
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
«Чего здесь только нет: монастыри Ахпат и Санаин, пещеры Зарни-Парни, крепость Ахтала и замок Арамянца»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
40 за человека
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Подземелье мастера Левона — мы посетим «подземный дворец» местного жителя Левона Аракеляна»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один день
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один день
Начало: Адрес путешественника, если оно в пределах Еревана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $138 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    4 июня 2024
    Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
    Гаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небом, - и это было
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    удивительное путешествие. Я архитектор по образованию, и наша прогулка была про архитектуру и культуру. За вечер Гаяне показала столько местечек, что невозможно было не влюбиться в город. Гуляя без проводника, мы бы никогда не забрели во дворик, где чудом уцелели остатки старой мечети, или в коворкинг, частью которого является бережно сохраненные резные деревянные детали старого дома, или в мастерскую Хачкара под открытым небом, не увидели бы невероятные краски витражей Сарьяна в Филармонии. Всех секретов не раскрою, за каждым поворотом были интересные объекты, с профессиональным с архитектурной точки зрения комментарием Гаяне и погружением в историю и культуру Армении. Благодарна нашему проводнику за экскурсию!

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
    Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с Ереваном. Охватывает центральную часть города, потом гостям будет очень просто ориентироваться. в ходе
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    экскурсии Гаянэ показывает места, в которые сами вряд ли зашли, если бы даже проходили мимо. Где то бы просто постеснялись, а про многое просто нигде не написано. Именно эти точки - мастерская керамики, мастера хачкаров, древний Конд с чаепитием, непарадные улицы и арки, маленькие магазинчики дают ощущение домашности и истинного гостеприимства. Хорошая грамотная речь, исторические отсылки, структурированный рассказ, и в тоже время готовность ответить на любые вопросы, перестроить маршрут под пожелания гостей и под прихоти погоды, и обаяние Гаянэ превращают эту экскурсию в дружескую прогулку

  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
    Прккрасная экскурсия)
    Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)
  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один день
    От лица нашей семьи выражаем большую благодарность за организацию тура в крепость Амберд. Прежде всего хотим отметить профессионализм и доброжелательность
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    гида, она отвечала на любые вопросы по истории и традициям Армении, очень интересно рассказывала обо всех объектах на нашем пути. Для обеда гид нашла очень интересное и аутентичное место с дегустацией вин, мы были в восторге. Несмотря на испортившуюся погоду, у нас масса положительных впечатлений, и хотелось бы отправиться в этой компании и на другие экскурсии. Отдельно отмечу комфортный, чистый автомобиль и профессионализм водителя.

  • Л
    Люция
    2 мая 2024
    Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
    Экскурсия прошла отлично. Георгий рассказал много интересного об истории своей страны. В салоне автомобиля был создан максимальный комфорт. Один нюанс: думаю, цена за мастер-класс по лавашу очень завышена.
  • Г
    Галина
    22 апреля 2024
    Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
    Гаянэ очень интересно открыла для нас Ереван. В путеводителях такого не прочтешь. Всем советую
  • С
    Светлана
    13 марта 2024
    Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
    В начале марта 2024 года мы с мужем были в Ереване как туристы. И попали на экскурсию гида Георгия «характер
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    Еревана, люди, памятники, ремесла, еда». Экскурсия необычная и очень нам понравилась. Георгий рассказал нам интересные факты о Ереване. Нужно отметить глубокое знание истории Армении. Поразило воображение подземелье мастера Левона, фабрика ковров. И конечно же мы испекли традиционный вкусный армянский лаваш. Благодарим Георгия, желаем успехов!

  • Н
    Николай
    4 февраля 2024
    Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
    Большое спасибо Георгию! Мы провели время замечательно! Вся информация была актуальной, интересной. Георгий забрал нас из отеля в точно назначенное
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    время, ответил на все уточняющие вопросы. Чистое и комфортное авто, аккуратное вождение. Интересная программа. Никогда бы сами мы не добрались в "подземный дворец" Левона Аракеляна. Спасибо дочери и супруге Левона за теплый прием. Каскад, церковь, ковры и мастер-класс по выпечке лаваша - очень понравились! Это действительно авторская и индивидуальная экскурсия. Подходит детям и престарелым людям, не устанут от ходьбы. Ереван - прекрасен!

  • О
    Ольга
    8 октября 2023
    Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один день
    Прекрасная экскурсия. Повезло с погодой, было солнечно и тепло. Наконец-то увидели Арарат во всей красе. Второй раз были на этой
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    экскурсии. Поехали из-за аномальной зоны на Арагац, показать детям. Было интересно. Ну и конечно сохранившиеся храмы и крепость восхищают. Очень интересно рассказывает гид. Все, что хотели от покздки, получили. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Дворцы, замки и особняки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
  4. Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один день
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
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  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 138. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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