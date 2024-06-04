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удивительное путешествие. Я архитектор по образованию, и наша прогулка была про архитектуру и культуру. За вечер Гаяне показала столько местечек, что невозможно было не влюбиться в город. Гуляя без проводника, мы бы никогда не забрели во дворик, где чудом уцелели остатки старой мечети, или в коворкинг, частью которого является бережно сохраненные резные деревянные детали старого дома, или в мастерскую Хачкара под открытым небом, не увидели бы невероятные краски витражей Сарьяна в Филармонии. Всех секретов не раскрою, за каждым поворотом были интересные объекты, с профессиональным с архитектурной точки зрения комментарием Гаяне и погружением в историю и культуру Армении. Благодарна нашему проводнику за экскурсию!