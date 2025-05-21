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Мастер-класс по линогравюре в Ереване

Узнайте о гравюре и создайте уникальные открытки своими руками в мастерской на месте бывшего завода
На мастер-классе по линогравюре в Ереване участники изучат основы высокой и низкой печати. Вдохновившись, они создадут собственные эскизы, которые перенесут на линолеум и вырежут. Затем, используя краски, вручную напечатают до 10 открыток. Мероприятие проходит в историческом здании бывшего советского завода, что добавляет особый антураж. Открытки будут готовы через 1-2 дня, когда краска полностью высохнет
5
7 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Изучение техник гравюры
  • 🖌 Создание уникальных открыток
  • 🏭 Атмосфера старого завода
  • 👨‍🎨 Руководство опытного мастера
  • 📅 Возможность забрать открытки позже
Мастер-класс по линогравюре в Ереване
Мастер-класс по линогравюре в Ереване
Мастер-класс по линогравюре в Ереване
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 14:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Советский завод

Описание мастер-класса

  • Я расскажу вам про техники высокой и низкой печати, покажу этапы работы.
  • Рисунок может быть каким угодно! Приходите со своими идеями или выберем вместе по референсам в студии.
  • Под моим руководством вы создадите эскиз, перенесёте его на линолеум и вырежете. А затем оформите бумажные открытки и напечатаете их вручную.
  • За счёт работы по линолеуму рисунок получится объёмным и выпуклым, а открытки индивидуальными.
  • Мастер-класс проходит в здании бывшего завода — советского гиганта по производству часов.

Организационные детали

  • Мастер-класс 18+, так как работать нам предстоит со специальными резцами для гравюры.
  • Вы сможете напечатать до 10 открыток.
  • Открытки будут готовы полностью через 1–2 дня — это время нужно для того, чтобы краска подсохла. Вы можете прийти за ними позже либо забрать в этот же день — я аккуратно всё упакую.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Американского института
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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D
21 мая 2025
Как-то наткнулась на соцсети Семёна, понравились его работы и решила подписаться. Спустя время узнала, что он проводит обучения и было решено обязательно посетить его, как только буду в Ереване.

Отличный мастер-класс!
Прежде
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всего стоит отметить, что Семён всегда на связи и очень оперативно отвечает на вопросы. Буквально через пару минут после брони МК он прислал всю необходимую информацию, что позволило не переживать обо всех деталях и не спрашивать самостоятельно. В назначенный день Семён встретил на проходной здания, где располагается мастерская, параллельно рассказав про историю самого места.
Мастерская очень уютная и красивая, в ней есть все необходимое и даже больше.
Во время мастер-класса вам расскажут все детали и особенности работы, покажут как и что использовать, поделятся лайфхаками. Семён обязательно покажет все необходимое и подскажет ответ на любой ваш вопрос по теме.
Сам процесс резки и печати очень увлекательный, в некотором смысле медитативный. В результате вы получаете свою собственную иллюстрацию, которую сможете использовать где и как захотите, а также оттиски и новые навыки, которыми тоже можете пользоваться:)

Резюмируя: МК супер, Семён супер, все кайф, хочу еще:)

Н
10 мая 2025
всё замечательно! сама линогравюра занятие очень медитативное:) у меня получилось прэлестный оттиск
посещение атмосферной мастерской художника как бонус!
всё замечательно! сама линогравюра занятие очень медитативное:) у меня получилось прэлестный оттисквсё замечательно! сама линогравюра занятие очень медитативное:) у меня получилось прэлестный оттиск
Дарья
9 мая 2025
МК прошел просто потрясающе, хотя я немного переживала, поскольку Линогравюра требует усидчивости, а это не совсем про меня. Но в итоге все мои сомнения развеялись уже на входе в мастерскую!
Прежде
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всего, стоит отметить, что Семён отлично ориентируется в самом городе. даже о здании, где находятся мастерская, рассказал интересные факты!
Очень понравилось, что абсолютно все материалы доя МК предоставлялись (а их нужно действительно много: собственно, сам линолеум, штихели, бумага на которой печатаешь потом гравюру, специальные краски, валик для этих красок, стекло на котором будешь замешивать эту краску и т. д. Всё это предоставлялось, и выбор был немалый).
Перед началом мастеркласса Семён объяснил все правила безопасности, поскольку работать приходится с острыми предметами. Поэтапно объяснил, как и что мы будем делать, показал, как режут все типы штихелей, дал все необходимые советы (например, что текст нужно отзеркалить, чтобы он отпечатался потом правильно).
Даже при учёте того, что Семён неотрывно следил за процессом, не было ощущения, что за тебя все сделали. Ты действительно погружаешься, получаешь супер доступные инструкции, после которых всё кажется очень простым. Но не тут-то было! Это занятие намного сложнее чем кажется, поэтому не стоит расстраиваться если не получится идеально, на это уходят годы.
Я решила попробовать не с фигуры, а с вырезки слова. Первые буквы дались тяжело, но с каждой последующей буквой было всё легче. С удовольствием приду к Семёну снова, когда буду в Ереване вновь!

МК прошел просто потрясающе, хотя я немного переживала, поскольку Линогравюра требует усидчивости, а это не совсемМК прошел просто потрясающе, хотя я немного переживала, поскольку Линогравюра требует усидчивости, а это не совсемМК прошел просто потрясающе, хотя я немного переживала, поскольку Линогравюра требует усидчивости, а это не совсемМК прошел просто потрясающе, хотя я немного переживала, поскольку Линогравюра требует усидчивости, а это не совсемМК прошел просто потрясающе, хотя я немного переживала, поскольку Линогравюра требует усидчивости, а это не совсемМК прошел просто потрясающе, хотя я немного переживала, поскольку Линогравюра требует усидчивости, а это не совсем
Анастасия
5 мая 2025
Это было очень-очень классно! Даже если никогда ничего подобного не пробовал делать, то все получится:) очень интересный процесс, очень крутое пространство и ещё более крутой Семён! Хайли рекоменд;)
Это было очень-очень классно! Даже если никогда ничего подобного не пробовал делать, то все получится:) оченьЭто было очень-очень классно! Даже если никогда ничего подобного не пробовал делать, то все получится:) оченьЭто было очень-очень классно! Даже если никогда ничего подобного не пробовал делать, то все получится:) оченьЭто было очень-очень классно! Даже если никогда ничего подобного не пробовал делать, то все получится:) очень
Maxim
19 апр 2025
Я отлично провел время, это было любопытно, познавательно, увлекательно и интересно. Видеть как из под твоих корявых рук получается что-то сносное, осязаемое и я бы даже сказал красивое - это
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настоящее удовольствие, действительно вдохновляет. До этого я только слышал о линогравюре, но не совсем понимал, что это такое, оказалось что это очень занимательный процесс, включающий себя и графику и полет фантазии и даже в какой-то мере физический труд, во время процесса придется немного попотеть над вырезанием первого оттиска, но вам точно понравится, я уверен справится каждый. Семён помогает в течении всего процесса, подробно рассказывает обо всех этапах, при этом не строит из себя строгого учителя, скорее подбадривающего наставника, от чего атмосфера очень приятная и дружелюбная. Вообще вся мастерская пропитана каким-то теплом и уютом, пахнет деревом, а из окна открывается потрясающий вид на Арарат. В общем настоятельно рекомендую всем, кому хочется творчества ну или просто провести приятно время.

Я отлично провел время, это было любопытно, познавательно, увлекательно и интересно. Видеть как из под твоихЯ отлично провел время, это было любопытно, познавательно, увлекательно и интересно. Видеть как из под твоихЯ отлично провел время, это было любопытно, познавательно, увлекательно и интересно. Видеть как из под твоихЯ отлично провел время, это было любопытно, познавательно, увлекательно и интересно. Видеть как из под твоихЯ отлично провел время, это было любопытно, познавательно, увлекательно и интересно. Видеть как из под твоихЯ отлично провел время, это было любопытно, познавательно, увлекательно и интересно. Видеть как из под твоихЯ отлично провел время, это было любопытно, познавательно, увлекательно и интересно. Видеть как из под твоихЯ отлично провел время, это было любопытно, познавательно, увлекательно и интересно. Видеть как из под твоихЯ отлично провел время, это было любопытно, познавательно, увлекательно и интересно. Видеть как из под твоих
P
6 окт 2024
Всё очень понравилось. На мастерклассе Семён познакомил с техникой линогравюры, помог создать собственные открыточки в этой технике. Очень интересный формат для тех, кто уже немного знает Ереван и/или устал от классических экскурсий!
Всё очень понравилось. На мастерклассе Семён познакомил с техникой линогравюры, помог создать собственные открыточки в этойВсё очень понравилось. На мастерклассе Семён познакомил с техникой линогравюры, помог создать собственные открыточки в этойВсё очень понравилось. На мастерклассе Семён познакомил с техникой линогравюры, помог создать собственные открыточки в этой
И
23 сен 2024
Мастер-класс очень интересный, Семён очень понятно объяснял каждый этап создания открыток, помогал на протяжении всего времени. В итоге у нас получились очень прикольные открытки)
Сам мастер класс проходит в очень колоритном здании бывшего часового завода, по которому можно побродить после.
Очень рекомендуем, с удовольствием придём ещё!

Входит в следующие категории Еревана

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