На мастер-классе по линогравюре в Ереване участники изучат основы высокой и низкой печати. Вдохновившись, они создадут собственные эскизы, которые перенесут на линолеум и вырежут. Затем, используя краски, вручную напечатают до 10 открыток. Мероприятие проходит в историческом здании бывшего советского завода, что добавляет особый антураж. Открытки будут готовы через 1-2 дня, когда краска полностью высохнет
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Изучение техник гравюры
- 🖌 Создание уникальных открыток
- 🏭 Атмосфера старого завода
- 👨🎨 Руководство опытного мастера
- 📅 Возможность забрать открытки позже
Что можно увидеть
- Советский завод
Описание мастер-класса
- Я расскажу вам про техники высокой и низкой печати, покажу этапы работы.
- Рисунок может быть каким угодно! Приходите со своими идеями или выберем вместе по референсам в студии.
- Под моим руководством вы создадите эскиз, перенесёте его на линолеум и вырежете. А затем оформите бумажные открытки и напечатаете их вручную.
- За счёт работы по линолеуму рисунок получится объёмным и выпуклым, а открытки индивидуальными.
- Мастер-класс проходит в здании бывшего завода — советского гиганта по производству часов.
Организационные детали
- Мастер-класс 18+, так как работать нам предстоит со специальными резцами для гравюры.
- Вы сможете напечатать до 10 открыток.
- Открытки будут готовы полностью через 1–2 дня — это время нужно для того, чтобы краска подсохла. Вы можете прийти за ними позже либо забрать в этот же день — я аккуратно всё упакую.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Американского института
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваш гид в Ереване
Меня зовут Семён. Я занимаюсь линогравюрой с 2021 года и обучаю этой технике людей. Очень люблю своё дело и Ереван, предлагаю разделить эти чувства на моих мастер-классах.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Daria
21 мая 2025
Как-то наткнулась на соцсети Семёна, понравились его работы и решила подписаться. Спустя время узнала, что он проводит обучения и было решено обязательно посетить его, как только буду в Ереване.
Отличный мастер-класс!
Прежде
Отличный мастер-класс!
Прежде
Н
Надежда
10 мая 2025
всё замечательно! сама линогравюра занятие очень медитативное:) у меня получилось прэлестный оттиск
посещение атмосферной мастерской художника как бонус!
посещение атмосферной мастерской художника как бонус!
Дарья
9 мая 2025
МК прошел просто потрясающе, хотя я немного переживала, поскольку Линогравюра требует усидчивости, а это не совсем про меня. Но в итоге все мои сомнения развеялись уже на входе в мастерскую!
Прежде
Прежде
Анастасия
5 мая 2025
Это было очень-очень классно! Даже если никогда ничего подобного не пробовал делать, то все получится:) очень интересный процесс, очень крутое пространство и ещё более крутой Семён! Хайли рекоменд;)
Maxim
19 апр 2025
Я отлично провел время, это было любопытно, познавательно, увлекательно и интересно. Видеть как из под твоих корявых рук получается что-то сносное, осязаемое и я бы даже сказал красивое - это
P
Pavel
6 окт 2024
Всё очень понравилось. На мастерклассе Семён познакомил с техникой линогравюры, помог создать собственные открыточки в этой технике. Очень интересный формат для тех, кто уже немного знает Ереван и/или устал от классических экскурсий!
И
Илья
23 сен 2024
Мастер-класс очень интересный, Семён очень понятно объяснял каждый этап создания открыток, помогал на протяжении всего времени. В итоге у нас получились очень прикольные открытки)
Сам мастер класс проходит в очень колоритном здании бывшего часового завода, по которому можно побродить после.
Очень рекомендуем, с удовольствием придём ещё!
Сам мастер класс проходит в очень колоритном здании бывшего часового завода, по которому можно побродить после.
Очень рекомендуем, с удовольствием придём ещё!
Входит в следующие категории Еревана
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