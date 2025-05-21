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всего, стоит отметить, что Семён отлично ориентируется в самом городе. даже о здании, где находятся мастерская, рассказал интересные факты!

Очень понравилось, что абсолютно все материалы доя МК предоставлялись (а их нужно действительно много: собственно, сам линолеум, штихели, бумага на которой печатаешь потом гравюру, специальные краски, валик для этих красок, стекло на котором будешь замешивать эту краску и т. д. Всё это предоставлялось, и выбор был немалый).

Перед началом мастеркласса Семён объяснил все правила безопасности, поскольку работать приходится с острыми предметами. Поэтапно объяснил, как и что мы будем делать, показал, как режут все типы штихелей, дал все необходимые советы (например, что текст нужно отзеркалить, чтобы он отпечатался потом правильно).

Даже при учёте того, что Семён неотрывно следил за процессом, не было ощущения, что за тебя все сделали. Ты действительно погружаешься, получаешь супер доступные инструкции, после которых всё кажется очень простым. Но не тут-то было! Это занятие намного сложнее чем кажется, поэтому не стоит расстраиваться если не получится идеально, на это уходят годы.

Я решила попробовать не с фигуры, а с вырезки слова. Первые буквы дались тяжело, но с каждой последующей буквой было всё легче. С удовольствием приду к Семёну снова, когда буду в Ереване вновь!