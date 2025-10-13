Мои заказы

Во время полёта на воздушном шаре у вас есть возможность не только насладиться прекрасными пейзажами Гарнийского ущелья, Гегамских хребтов, величественного Арарата и четырёхглавой горы Арагац, но и выпить бокал шампанского на высоте птичьего полёта, сделать обворожительные фото- и видеосъёмки, и похвастаться прекрасными фотографиями по возвращении домой! А ведь вы об этом и мечтали, верно?
Описание фото-прогулки

Что вас ждёт? Оценить красоты армянского пейзажа предлагаем на воздушном шаре. Во время полётов наших гостей будут обслуживать только самые опытные профессионалы. Во время группового полёта, который проходит на рассвете, с первыми лучами солнца открывается неописуемая красота Гарнийского ущелья, склонов Гегамского хребта и искрящихся снежных вершин библейской горы Арарат и четырёхглавой горы Арагац. Горные пейзажи, покрытые лесами и ручейками, виноградники и сады – всем этим можно насладиться с высоты птичьего полёта. Во время полёта осуществляется также угощение шампанским, фото- и видеосъёмка и предоставляются фотографии и видео как лучшая память о проведённом незабываемом дне. Важная информация:
  • Полёты на воздушном шаре осуществляются круглый год, но в единичных случаях могут быть нелётные погоды, о которых организатор заранее предупреждает туристов: полёт либо переносится на другой день, либо возвращается оплата.
  • Групповые полёты осуществляются на воздушных шарах, предназначенных для 8-12 участников.
  • Туристов забирают на полёт с места проживания в Ереване. Если турист проживает за пределами Еревана, он должен самостоятельно добираться до пункта сбора (Саят-Нова, 19).
  • Перед взлётом, в течение 30-ти минут, участникам даются указания для подготовки к полёту.
  • Длительность полёта 1 час (в зависимости от направления ветра может продлиться 40-90 минут).
  • Процесс полёта снимается на высококачественные камеры Go.
  • Pro, а материалы предоставляются клиентам.
  • Несовершеннолетних детей должны сопровождать родители.
  • Для пассажиров весом свыше 100 кг действует дополнительная плата — 40000 драм ($105).

По пятницам, субботам и воскресеньям в 07:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гарнийское ущелье
  • Склоны Гегамских хребтов
  • Гора Арарат
  • Гора Арагац
  • Река Азат
Что включено
  • Трансферы до пункта полёта и обратно (из Еревана)
  • Входные билеты
  • Услуги инструктора
  • Угощение шампанским
  • Фото - и видеосъёмка
Что не входит в цену
  • Обед во время экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель проживания туристов в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам, субботам и воскресеньям в 07:00.
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

V
Victimdark
13 окт 2025
С
Семенова
4 мая 2025
Потрясающее утро с@skyball_armenia!!!
Наш с сыном первый полет на Воздушном шаре!
Невероятные виды сверху и необыкновенное чувство свободы и простора! Было завораживающе! 🥰
После полёта интересный экскурс в историю создания шаров и первых полётов👆. Небольшой праздничный перекус. 🤗
Ну и закончилось все обрядом посвящения и выдачей сертификатов🎉🍓🍾
Спасибо@skyball_armenia!!! Было зорово🫶💣🥰

