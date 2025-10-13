Во время полёта на воздушном шаре у вас есть возможность не только насладиться прекрасными пейзажами Гарнийского ущелья, Гегамских хребтов, величественного Арарата и четырёхглавой горы Арагац, но и выпить бокал шампанского на высоте птичьего полёта, сделать обворожительные фото- и видеосъёмки, и похвастаться прекрасными фотографиями по возвращении домой! А ведь вы об этом и мечтали, верно?
Описание фото-прогулкиЧто вас ждёт? Оценить красоты армянского пейзажа предлагаем на воздушном шаре. Во время полётов наших гостей будут обслуживать только самые опытные профессионалы. Во время группового полёта, который проходит на рассвете, с первыми лучами солнца открывается неописуемая красота Гарнийского ущелья, склонов Гегамского хребта и искрящихся снежных вершин библейской горы Арарат и четырёхглавой горы Арагац. Горные пейзажи, покрытые лесами и ручейками, виноградники и сады – всем этим можно насладиться с высоты птичьего полёта. Во время полёта осуществляется также угощение шампанским, фото- и видеосъёмка и предоставляются фотографии и видео как лучшая память о проведённом незабываемом дне. Важная информация:
- Полёты на воздушном шаре осуществляются круглый год, но в единичных случаях могут быть нелётные погоды, о которых организатор заранее предупреждает туристов: полёт либо переносится на другой день, либо возвращается оплата.
- Групповые полёты осуществляются на воздушных шарах, предназначенных для 8-12 участников.
- Туристов забирают на полёт с места проживания в Ереване. Если турист проживает за пределами Еревана, он должен самостоятельно добираться до пункта сбора (Саят-Нова, 19).
- Перед взлётом, в течение 30-ти минут, участникам даются указания для подготовки к полёту.
- Длительность полёта 1 час (в зависимости от направления ветра может продлиться 40-90 минут).
- Процесс полёта снимается на высококачественные камеры Go.
- Pro, а материалы предоставляются клиентам.
- Несовершеннолетних детей должны сопровождать родители.
- Для пассажиров весом свыше 100 кг действует дополнительная плата — 40000 драм ($105).
По пятницам, субботам и воскресеньям в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гарнийское ущелье
- Склоны Гегамских хребтов
- Гора Арарат
- Гора Арагац
- Река Азат
Что включено
- Трансферы до пункта полёта и обратно (из Еревана)
- Входные билеты
- Услуги инструктора
- Угощение шампанским
- Фото - и видеосъёмка
Что не входит в цену
- Обед во время экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель проживания туристов в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам, субботам и воскресеньям в 07:00.
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Полёты на воздушном шаре осуществляются круглый год, но в единичных случаях могут быть нелётные погоды, о которых организатор заранее предупреждает туристов: полёт либо переносится на другой день, либо возвращается оплата
- Групповые полёты осуществляются на воздушных шарах, предназначенных для 8-12 участников
- Туристов забирают на полёт с места проживания в Ереване. Если турист проживает за пределами Еревана, он должен самостоятельно добираться до пункта сбора (Саят-Нова, 19)
- Перед взлётом, в течение 30-ти минут, участникам даются указания для подготовки к полёту
- Длительность полёта 1 час (в зависимости от направления ветра может продлиться 40-90 минут)
- Процесс полёта снимается на высококачественные камеры GoPro, а материалы предоставляются клиентам
- Несовершеннолетних детей должны сопровождать родители
- Для пассажиров весом свыше 100 кг действует дополнительная плата - 40000 драм ($105)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Victimdark
13 окт 2025
С
Семенова
4 мая 2025
Потрясающее утро с@skyball_armenia!!!
Наш с сыном первый полет на Воздушном шаре!
Невероятные виды сверху и необыкновенное чувство свободы и простора! Было завораживающе! 🥰
После полёта интересный экскурс в историю создания шаров и первых полётов👆. Небольшой праздничный перекус. 🤗
Ну и закончилось все обрядом посвящения и выдачей сертификатов🎉🍓🍾
Спасибо@skyball_armenia!!! Было зорово🫶💣🥰
Наш с сыном первый полет на Воздушном шаре!
Невероятные виды сверху и необыкновенное чувство свободы и простора! Было завораживающе! 🥰
После полёта интересный экскурс в историю создания шаров и первых полётов👆. Небольшой праздничный перекус. 🤗
Ну и закончилось все обрядом посвящения и выдачей сертификатов🎉🍓🍾
Спасибо@skyball_armenia!!! Было зорово🫶💣🥰
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
Групповая
Лучший выборИз Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард
Храм бога солнца, базальтовый орган и хлеб с душой
Начало: На проспекте Саят-Новы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
€25 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Хор Вирап - ущелье Ангелов - винодельня Vedi Alco
Откройте для себя Армению: от древнего монастыря Хор Вирап до укромного ущелья Ангелов и дегустации на винодельне Vedi Alco
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€119
€169 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Хор Вирап и чудеса Араратской долины
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив уникальные места, такие как Хор Вирап и Ущелье Ангелов. История и природа ждут вас
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
€174 за человека