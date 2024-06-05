1 чел.
По популярности
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
«Я покажу вам также прекрасную гору Арарат и природное каменное чудо»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
140€91 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
«И полюбуетесь потрясающим видом на библейскую гору Арарат — надеюсь, вам повезет с погодой»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Групповая
6.5 часов
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Сначала вы остановитесь около арки Егише Чаренц с завораживающим видом на гору Арарат»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€26 за человека
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
«Также отсюда открывается чудесный вид на гору Арарат»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
151€99 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Монастырь Хор Вирап — крепость 17 века у подножия библейской горы Арарат»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€31 за человека
Индивидуальная
4 часа
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
«По одну сторону от вас раскинется Ереван, по другую — гора Арарат, хорошо просматриваемая в утренних лучах»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
«Вы вслед за ним вдохновитесь, созерцая гору Арарат и долину, а я с радостью прочитаю на армянском языке его строки, выбитые на арке»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
«Перед вами откроется вид на улицы и дома, и вдалеке останется легендарная гора Арарат — вершина, о которой слагали тысячи легенд»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Хор Вирап и Нораванк: религиозные достопримечательности Армении
На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина
«Надеюсь, нам повезет с погодой — и перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: Я подеду по адресу
«Из Еревана путь лежит в сторону великой библейской горы Арарат: по дороге вы полюбуетесь горными панорамами и холмистыми просторами»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
«Хор Вирап — монастырский комплекс у подножия легендарной горы Арарат близ границы с Турцией»
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
€45 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«Мы поговорим об этом, любуясь видом на библейскую гору Арарат»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€192 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Начало: У отеля
«Ранним утром мы отправимся по следам Шелкового пути к монастырю Хор Вирап — чтобы здесь вы полюбовались впечатляющей панорамой горы Арарат в лучах утреннего солнца»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
Научиться самостоятельно управлять лошадью и уверенно чувствовать себя верхом
Начало: У ст. метро Дружбы
«Немного практики — и вот вы уже исследуете окрестности горы Арарат на дружелюбных лошадях, которые станут вашими надёжными спутниками»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
9 часов
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
«Это — библейская гора Арарат, к которой мы подберемся максимально близко»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
€211 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь архитектурой, спуститесь в 5-метровую «яму» и увидите библейского красавца — гору Арарат»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
388€233 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия и кулинарный мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте о принятии христианства и научитесь готовить традиционные блюда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
«Вы полюбуетесь с разных ракурсов потрясающими видами на снежные вершины горы Арарат и раскроете связанные с ней библейские предания»
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
€30 за человека
Индивидуальная
8 часов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
«Расположенный на скале и окруженный широкой равниной, монастырь Хор Вирап впечатлит вас чудесным видом на гору Арарат и богатой на события историей»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Групповая
9 часов
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Ул. Таманяна
«Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат»
Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33$30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Монастырь Хор Вирап и величественная гора Арарат: путешествие по святым местам Еревана
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию в монастырь Хор Вирап, где история и культура Армении оживают на фоне величественной горы Арарат
Начало: Адрес вашего проживания
«Вы познакомитесь с историей монастыря, рассмотрите архитектуру в деталях и насладитесь видами на гору Арарат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $57 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Еревану - на автомобиле
Посетить исторические достопримечательности, полюбоваться городом с высоты и открыть его тайны
Начало: Площадь Республики, Ереван
«Отсюда открывается потрясающий вид на гору Арарат, мост Победы, коньячные заводы»
Завтра в 10:30
13 июня в 18:00
от €96 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
Прогуляться по живописному каньону, увидеть средневековые монастыри и узнать их историю
Начало: Площадь Республики у входа музея истории Армении
«Сагмосаванк — монастырь, откуда открывается грандиозный вид на ущелье реки Касах и на гору Арарат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
124€112 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Винная экскурсия Ереван: Хор Вирап, Арени, Нораванк
Погрузитесь в мир армянского виноделия и духовной культуры с эксклюзивной экскурсией по монастырям и винным погребам
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места, за что он очень часто становится первой причиной для посещения Армении»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140$126 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
«Вместе с нами вы посетите монастырь Хор Вирап у величественной горы Арарат, увидите жемчужину религиозной архитектуры — монастырь Нораванк, прогуляетесь по городу Джермук и попробуете вина в Арени»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
«Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап
Начало: Адрес вашего проживания
«А еще — увидеть раскинувшуюся гору Арарат, укрытую сияющей белоснежной шапкой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $117 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
Познакомиться с историей знаковой святыни, перенестись в древнюю Армению и открыть инопланетные виды
Начало: На площади Республики
«Обитель расположена у подножья горы Арарат и является одним из самых важных духовных символов страны»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 125€113 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
7 часов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Начало: От вашего отеля/апартаментов
«Вы полюбуетесь утренней панорамой горы Арарат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Монастырь Хор Вирап
Начало: Адрес Вашего проживания
«Кроме того, это ближайшая точка к горе Арарат с территории Армении, которая очень часто становится первой причиной для посещения Армении»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $139 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап и Нораванк - христианское наследие Армении
Культурно-дегустационное путешествие на юг страны
Начало: в центре города
«У подножия легендарной библейской горы Арарат возвышается живописный монастырь Хор Вирап»
1 ноя в 09:30
2 ноя в 09:30
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Начало: Адрес вашего проживания
«Оттуда перед вами откроется захватывающий вид на гору Арарат и прекрасное озеро Севан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $137 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
Начало: По договоренности с туристом
«Монастырь находится у подножия библейской горы Арарат, где проходит государственная граница Армении с Турцией»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от $170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в Хор-Вирап с историком
Начало: По договоренности
«Прям из монастыря для вас откроется невероятная панорама на священную гору Арарат и Араратскую долину»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $100 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения5 июня 2024Могу с полной уверенностью рекомендовать Эдуарда! У на были сутки между перелетами. Прилетали утром и хотелось,чтобы первое знакомство было особенным.
- ААлександра4 июня 2024Очень понравилось, экскурсовод Ирина. Очень интересно рассказывает. Маршрут насыщенный.
- ООльга3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Прекрасный, увлекательный маршрут, Эдуард- интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Влюбились в Армению ещё больше. Большое спасибо!
- ННикита3 июня 2024Хотим поблагодарить Аика и Мариам за интересную экскурсию! Замечательная организация, комфортный автомобиль, знание истории. Очень познавательные рассказы Мариам погрузили в
- ЕЕлена2 июня 2024Очень интересная поездка. Только теперь уложить бы в голове все услышанное и увиденное. Информации огромное количество - углубляться до следующего
- ККатерина2 июня 2024Замечательный тур! Очень интересно и познавательно, Арутюн прекрасный рассказчик. Рекомендую!
- ДДенис1 июня 2024Прекрасная экскурсия)
- ННаталия1 июня 2024Давид отличный гид. Очень знающий, очень деликатный, с отличным чувством юмора. Машина комфортабельная, с кондиционером. Водит Давид очень аккуратно 🙏 Спасибо огромное. Нам всем очень понравилось и я рекомендую Давида👍
- ННаталья1 июня 2024Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная. Надо сказать, что Арарат
- ВВиктор31 мая 2024Тур состоял из трех основным мест: Khor Virap темница-монастырь у подножья священной горы Арарат. Перещера, где обнаружено производство вина и
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Гора Арарат»
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