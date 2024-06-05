Экскурсии к горе Арарат из Еревана

Найдено 33 экскурсии в категории «Гора Арарат» в Ереване, цены от €26, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с древней Арменией
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
«Я покажу вам также прекрасную гору Арарат и природное каменное чудо»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14091 за всё до 3 чел.
Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
🚗 На машине
Групповая
9 часов
434 отзыва
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
«И полюбуетесь потрясающим видом на библейскую гору Арарат — надеюсь, вам повезет с погодой»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Гарни и Гегард - свидетели веков
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
144 отзыва
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Сначала вы остановитесь около арки Егише Чаренц с завораживающим видом на гору Арарат»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
26 за человека
Из Еревана - к историческим богатствам
🚗 На машине
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
98 отзывов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
«Также отсюда открывается чудесный вид на гору Арарат»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15199 за всё до 3 чел.
Завораживающий вид на Арарат
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
266 отзывов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Монастырь Хор Вирап — крепость 17 века у подножия библейской горы Арарат»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
31 за человека
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
150 отзывов
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
«По одну сторону от вас раскинется Ереван, по другую — гора Арарат, хорошо просматриваемая в утренних лучах»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
115 за всё до 6 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
256 отзывов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
«Вы вслед за ним вдохновитесь, созерцая гору Арарат и долину, а я с радостью прочитаю на армянском языке его строки, выбитые на арке»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
17 отзывов
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
«Перед вами откроется вид на улицы и дома, и вдалеке останется легендарная гора Арарат — вершина, о которой слагали тысячи легенд»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Путешествие в Хор Вирап и Нораванк: религиозные достопримечательности Армении
На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина
«Надеюсь, нам повезет с погодой — и перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
167 отзывов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: Я подеду по адресу
«Из Еревана путь лежит в сторону великой библейской горы Арарат: по дороге вы полюбуетесь горными панорамами и холмистыми просторами»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
180 за всё до 5 чел.
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
17 отзывов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
«Хор Вирап — монастырский комплекс у подножия легендарной горы Арарат близ границы с Турцией»
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
45 за человека
Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
23 отзыва
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«Мы поговорим об этом, любуясь видом на библейскую гору Арарат»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
192 за всё до 3 чел.
Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
76 отзывов
Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Начало: У отеля
«Ранним утром мы отправимся по следам Шелкового пути к монастырю Хор Вирап — чтобы здесь вы полюбовались впечатляющей панорамой горы Арарат в лучах утреннего солнца»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
295 за всё до 4 чел.
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
Научиться самостоятельно управлять лошадью и уверенно чувствовать себя верхом
Начало: У ст. метро Дружбы
«Немного практики — и вот вы уже исследуете окрестности горы Арарат на дружелюбных лошадях, которые станут вашими надёжными спутниками»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за человека
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
«Это — библейская гора Арарат, к которой мы подберемся максимально близко»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
211 за всё до 3 чел.
Всё лучшее в Армении
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь архитектурой, спуститесь в 5-метровую «яму» и увидите библейского красавца — гору Арарат»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
388233 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Нораванк, винное село Арени и кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия и кулинарный мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте о принятии христианства и научитесь готовить традиционные блюда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
«Вы полюбуетесь с разных ракурсов потрясающими видами на снежные вершины горы Арарат и раскроете связанные с ней библейские предания»
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
30 за человека
Великолепие южной Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
«Расположенный на скале и окруженный широкой равниной, монастырь Хор Вирап впечатлит вас чудесным видом на гору Арарат и богатой на события историей»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Завораживающий вид на гору Арарат
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
9 часов
203 отзыва
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Ул. Таманяна
«Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат»
Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33$30 за человека
Монастырь Хор Вирап - вид на гору Арарат
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Монастырь Хор Вирап и величественная гора Арарат: путешествие по святым местам Еревана
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию в монастырь Хор Вирап, где история и культура Армении оживают на фоне величественной горы Арарат
Начало: Адрес вашего проживания
«Вы познакомитесь с историей монастыря, рассмотрите архитектуру в деталях и насладитесь видами на гору Арарат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $57 за всё до 3 чел.
По Еревану - на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
По Еревану - на автомобиле
Посетить исторические достопримечательности, полюбоваться городом с высоты и открыть его тайны
Начало: Площадь Республики, Ереван
«Отсюда открывается потрясающий вид на гору Арарат, мост Победы, коньячные заводы»
Завтра в 10:30
13 июня в 18:00
от 96 за всё до 6 чел.
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
Прогуляться по живописному каньону, увидеть средневековые монастыри и узнать их историю
Начало: Площадь Республики у входа музея истории Армении
«Сагмосаванк — монастырь, откуда открывается грандиозный вид на ущелье реки Касах и на гору Арарат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
124112 за всё до 2 чел.
По винным погребам Армении: Хор Вирап - Арени - Нораванк
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Винная экскурсия Ереван: Хор Вирап, Арени, Нораванк
Погрузитесь в мир армянского виноделия и духовной культуры с эксклюзивной экскурсией по монастырям и винным погребам
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места, за что он очень часто становится первой причиной для посещения Армении»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140$126 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
«Вместе с нами вы посетите монастырь Хор Вирап у величественной горы Арарат, увидите жемчужину религиозной архитектуры — монастырь Нораванк, прогуляетесь по городу Джермук и попробуете вина в Арени»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 3 чел.
«Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
«Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап
Начало: Адрес вашего проживания
«А еще — увидеть раскинувшуюся гору Арарат, укрытую сияющей белоснежной шапкой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $117 за всё до 3 чел.
Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
Познакомиться с историей знаковой святыни, перенестись в древнюю Армению и открыть инопланетные виды
Начало: На площади Республики
«Обитель расположена у подножья горы Арарат и является одним из самых важных духовных символов страны»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 125113 за всё до 12 чел.
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Начало: От вашего отеля/апартаментов
«Вы полюбуетесь утренней панорамой горы Арарат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215 за всё до 4 чел.
Монастырь Хор Вирап
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Монастырь Хор Вирап
Начало: Адрес Вашего проживания
«Кроме того, это ближайшая точка к горе Арарат с территории Армении, которая очень часто становится первой причиной для посещения Армении»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $139 за всё до 3 чел.
Хор Вирап и Нораванк - христианское наследие Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Хор Вирап и Нораванк - христианское наследие Армении
Культурно-дегустационное путешествие на юг страны
Начало: в центре города
«У подножия легендарной библейской горы Арарат возвышается живописный монастырь Хор Вирап»
1 ноя в 09:30
2 ноя в 09:30
190 за всё до 4 чел.
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Начало: Адрес вашего проживания
«Оттуда перед вами откроется захватывающий вид на гору Арарат и прекрасное озеро Севан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $137 за всё до 3 чел.
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
Индивидуальная
7 часов
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
Начало: По договоренности с туристом
«Монастырь находится у подножия библейской горы Арарат, где проходит государственная граница Армении с Турцией»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от $170 за всё до 2 чел.
Путешествие в Хор-Вирап с историком
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в Хор-Вирап с историком
Начало: По договоренности
«Прям из монастыря для вас откроется невероятная панорама на священную гору Арарат и Араратскую долину»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $100 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Знакомство с древней Арменией
    Могу с полной уверенностью рекомендовать Эдуарда! У на были сутки между перелетами. Прилетали утром и хотелось,чтобы первое знакомство было особенным.
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    Так и получилось. Все обговорили в переписке, внесла предоплату через приложение и получила встречу в аэропорту и незабываемый день по самым красивым местам Армении! Интересный собеседник, искренне любящий свою страну, очень деликатный, прислушивается ко все пожеланиям! Попросили остановиться где-нибудь и пообедать. Заехали в чудесное кафе в селе, где нас встретили как родных) зелень с огорода, черешня с дерева, домашний сыр, парное мясо. Выше всяких похвал! Увидев Армению глазами Эдуарда, слушая его рассказы, тоже влюбились в эту страну. Уже планируем приехать на более продолжительный срок. Огромное спасибо, Эдуард за этот волшебный день!

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
    Очень понравилось, экскурсовод Ирина. Очень интересно рассказывает. Маршрут насыщенный.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Знакомство с древней Арменией
    Очень понравилась экскурсия. Прекрасный, увлекательный маршрут, Эдуард- интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Влюбились в Армению ещё больше. Большое спасибо!
  • Н
    Никита
    3 июня 2024
    Из Еревана - к историческим богатствам
    Хотим поблагодарить Аика и Мариам за интересную экскурсию! Замечательная организация, комфортный автомобиль, знание истории. Очень познавательные рассказы Мариам погрузили в
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    историю Армении и достопримечательностей. С ребятами приятно провели день в путешествии, сопровождая приятной беседой и комфортным вождением. Жаль, что у нас было немного времени, в следующий раз снова обратимся к Аику и Марии за экскурсионным сопровождением. Приятно провели время в замечательной компании!

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
    Очень интересная поездка. Только теперь уложить бы в голове все услышанное и увиденное. Информации огромное количество - углубляться до следующего
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    отпуска! И прекрасный формат путешествия - небольшая группа. Как только отправились в путешествие с Аревик и Андроником, сразу и Арарат явился во всей красе!

  • К
    Катерина
    2 июня 2024
    Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
    Замечательный тур! Очень интересно и познавательно, Арутюн прекрасный рассказчик. Рекомендую!
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Завораживающий вид на Арарат
    Прекрасная экскурсия)
    Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
    Давид отличный гид. Очень знающий, очень деликатный, с отличным чувством юмора. Машина комфортабельная, с кондиционером. Водит Давид очень аккуратно 🙏 Спасибо огромное. Нам всем очень понравилось и я рекомендую Давида👍
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
    Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная. Надо сказать, что Арарат
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    в хороший день виден даже из Еревана, но съездить к нему поближе и оказаться одновременно недалеко от границ Турции, Азербайджана и Ирана стоит. В программу этой экскурсии входило посещение двух древних монастырей - Хор Вирап и Нораванк. Первый построен на месте темницы, где 13 лет был заключен армянский святой и первый католикос армян Григорий Просветитель, продвигавший христианство среди язычников. Монастырь был основан в 642 году и расположен совсем недалеко от Арарата. А монастырь Норавнк, также овеянный легендами, был построен в начале 13 века в красивом красном ущелье. Все это - невероятные древности с длинной и значимой для страны историей, расположенные в очень красивых местах. Пока я смотрела во всех глаза вокруг, Ашот очень интересно рассказывал об истории Армении, о христианстве, об архитектуре Армении и о современной жизни страны. Я узнала на экскурсии очень много нового. И после посещения этих прекрасных достопримечательностей, Ашот привез меня в хозяйство винодела. Это реально действующее хозяйство, которое ведет семья Степанян, выпускающая свое фирменное вино. Они очень гостеприимные, знакомят туристов со своим бытом, хозяйством и показывают, как делают вино. Затем вас ждет щедрый, вкусный и сытный обед и дегустация прекрасного вина. Было чудесно! Кстати, по дороге в деревнях вам может повезти увидеть много гнезд аистов (я была в мае, они выводили птенцов). Это невероятно красиво, я за всю жизнь аистов видела раза два, а здесь по дороге тут и там на столбах в гнездах сидели взрослые птицы и торчали головы птенцов. Полный восторг! Спасибо Ашоту за очень интересную экскурсию и возможность увидеть столько всего древнего, красивого и удивительного.

    Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная
  • В
    Виктор
    31 мая 2024
    Завораживающий вид на Арарат
    Тур состоял из трех основным мест: Khor Virap темница-монастырь у подножья священной горы Арарат. Перещера, где обнаружено производство вина и
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    монастырь Нораванк. Мне очень понравилась, несмотря на разнонациональность группы, это добавляло особый шарм. Священные места красивые так же как и природа Армении. Информация была донесена хорошо, запомнил, переварил и осталось приятное послевкусие! Это была первая экскурсия по Армении! Спасибо организаторам, гиду и водителю.

    Тур состоял из трех основным мест: Khor Virap темница-монастырь у подножья священной горы Арарат. Перещера, где

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Гора Арарат»

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  1. Знакомство с древней Арменией
  2. Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
  3. Гарни и Гегард - свидетели веков
  4. Из Еревана - к историческим богатствам
  5. Завораживающий вид на Арарат
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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