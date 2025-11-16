Экскурсия начинается у Хор Вирапа, где открывается потрясающий вид на Арарат. Здесь можно спуститься в темницу, где 13 лет провёл Григорий Просветитель. Далее маршрут ведёт в ущелье Ангелов, скрытое от
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Вид на гору Арарат
- 🏛 Исторический монастырь
- 🌿 Природное ущелье
- 🍷 Дегустация вин
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Хор Вирап
- Ущелье Ангелов
- Винодельня Vedi Alco
Описание экскурсии
Монастырь Хор Вирап
- сильное духовное место у самой границы, с видом на Арарат.
- при желании вы спуститесь в темницу, где 13 лет был заточён Григорий Просветитель.
- узнаете, как Армения стала первой христианской страной в мире.
Ущелье Ангелов
- укромное место с тенистыми тропами, ручьями и скалами.
- легенда гласит, что здесь ангелы спасались от шумного мира.
- идеальное место для пешей прогулки и фотосъёмки.
Винодельня Vedi Alco
- экскурсия, рассказ об истории виноделия.
- дегустация 3–5 напитков.
- возможность приобрести продукцию.
Тайминг
- Ереван → Хор Вирап — ~1–1,5 часа.
- Остановка у монастыря — ~1 час.
- Переезд в ущелье — ~45 минут.
- Прогулка по ущелью — ~1–1,5 часа.
- Переезд на винодельню — ~45 минут.
- Экскурсия и дегустация — ~1 час.
- Обратный путь в Ереван — ~40 минут.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном Nissan Pathfinder.
- При желании можно добавить визит на семейную сыроварню — редкие десертные сыры, авторские рецепты. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 48 туристов
Я — человек, который живёт Арменией и вместе с командой профессиональных гидов влюбляет в неё других. С 2020 года организую авторские туры по Армении, которые запоминаются не только видами, но
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
16 ноя 2025
Погода внесла коррективы и мы выбрали другой маршрут, гид сделал все возможное, чтобы было интересно. И это был наш лучший день в Армении. Спасибо, Эдуард.
М
Максим
11 ноя 2025
Я влюбился в Армению
Команда Эдуарда топ, хотели бы отметить нашего водителя Гарика, душевные ненавязчивые разговоры скоротали наш путь так что мы даже не обращали внимание как доезжали до мест. Подбор
Команда Эдуарда топ, хотели бы отметить нашего водителя Гарика, душевные ненавязчивые разговоры скоротали наш путь так что мы даже не обращали внимание как доезжали до мест. Подбор
Юлия
9 ноя 2025
Все понравилось, Эдуард без проблем согласовал нам маршрут с нашими пожеланиями, добивал нам эксклюзивную дегустацию в пещерах Арени, поужинали в гостях в частной деревне у Мигеля. Интересно все рассказывал, будем рекомендовать.
Анна
5 ноя 2025
Это была одна из самых аутентичных и весёлых экскурсий❤️
Если вам интересно не просто прокатиться по достопримечательностям и узнать их богатую историю, а ещё и душевно и легко пообщаться, то вам
Если вам интересно не просто прокатиться по достопримечательностям и узнать их богатую историю, а ещё и душевно и легко пообщаться, то вам
Татьяна
10 окт 2025
Экскурсия прошла прекрасно! Гид очень милый, обаятельный, знающий и вслюбленный в свою страну. Он много рассказывал о всех достороимечательностях. Дополнил многими фактами мои знания с предыдущих экскурсий.
Галантен, клиентоориентирован. Многое мне
Галантен, клиентоориентирован. Многое мне
Семен
2 сен 2025
Экскурсия была замечательной, огромное спасибо Эдуарду, мы остались под приятным впечатлением) Ущелье ангелов - безумно красивая локация. За такими невероятными видами обращайтесь сюда и не пожалеете)
З
Зоя
31 авг 2025
Наш гид Эдуард - это лучший гид за весь мой опыт путешествий. Очень внимателен, пунктуален, активен и с радостью делится своими знаниями в истории страны и маршрута. Рекомендую тем, кто хочет узнать о стране больше, чем написано в Векипедии
Мария
7 авг 2025
Ездили на экскурсию вдвоем с подругой, всё очень понравилось. Посетили всё, что было заранее запланировано.
Так как была суббота, получился максимально индивидуальный тур по винзаводу, что не могло не порадовать🍷
В качестве
Так как была суббота, получился максимально индивидуальный тур по винзаводу, что не могло не порадовать🍷
В качестве
