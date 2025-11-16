Мои заказы

Хор Вирап - ущелье Ангелов - винодельня Vedi Alco

Откройте для себя Армению: от древнего монастыря Хор Вирап до укромного ущелья Ангелов и дегустации на винодельне Vedi Alco
Экскурсия начинается у Хор Вирапа, где открывается потрясающий вид на Арарат. Здесь можно спуститься в темницу, где 13 лет провёл Григорий Просветитель. Далее маршрут ведёт в ущелье Ангелов, скрытое от
читать дальше

глаз, с тенистыми тропами и скалами.

Завершает день посещение винодельни Vedi Alco, одной из старейших в Армении, где вас ждёт экскурсия и дегустация местных напитков.

Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Армении, насладиться природой и вкусами региона

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Вид на гору Арарат
  • 🏛 Исторический монастырь
  • 🌿 Природное ущелье
  • 🍷 Дегустация вин
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
Хор Вирап - ущелье Ангелов - винодельня Vedi Alco© Эдуард
Хор Вирап - ущелье Ангелов - винодельня Vedi Alco© Эдуард
Хор Вирап - ущелье Ангелов - винодельня Vedi Alco© Эдуард

Что можно увидеть

  • Хор Вирап
  • Ущелье Ангелов
  • Винодельня Vedi Alco

Описание экскурсии

Монастырь Хор Вирап

  • сильное духовное место у самой границы, с видом на Арарат.
  • при желании вы спуститесь в темницу, где 13 лет был заточён Григорий Просветитель.
  • узнаете, как Армения стала первой христианской страной в мире.

Ущелье Ангелов

  • укромное место с тенистыми тропами, ручьями и скалами.
  • легенда гласит, что здесь ангелы спасались от шумного мира.
  • идеальное место для пешей прогулки и фотосъёмки.

Винодельня Vedi Alco

  • экскурсия, рассказ об истории виноделия.
  • дегустация 3–5 напитков.
  • возможность приобрести продукцию.

Тайминг

  • Ереван → Хор Вирап — ~1–1,5 часа.
  • Остановка у монастыря — ~1 час.
  • Переезд в ущелье — ~45 минут.
  • Прогулка по ущелью — ~1–1,5 часа.
  • Переезд на винодельню — ~45 минут.
  • Экскурсия и дегустация — ~1 час.
  • Обратный путь в Ереван — ~40 минут.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном Nissan Pathfinder.
  • При желании можно добавить визит на семейную сыроварню — редкие десертные сыры, авторские рецепты. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 48 туристов
Я — человек, который живёт Арменией и вместе с командой профессиональных гидов влюбляет в неё других. С 2020 года организую авторские туры по Армении, которые запоминаются не только видами, но
читать дальше

и атмосферой. В каждом маршруте — выверенная логистика, индивидуальный подход и любовь к деталям. Работаю без шаблонов: для меня каждый путешественник — как друг, которому хочется показать лучшее. Лично проверяю все локации, заведения и транспорт — чтобы вы отдыхали, а не беспокоились.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
А
Александр
16 ноя 2025
Погода внесла коррективы и мы выбрали другой маршрут, гид сделал все возможное, чтобы было интересно. И это был наш лучший день в Армении. Спасибо, Эдуард.
Погода внесла коррективы и мы выбрали другой маршрут, гид сделал все возможное, чтобы было интересно. И
М
Максим
11 ноя 2025
Я влюбился в Армению
Команда Эдуарда топ, хотели бы отметить нашего водителя Гарика, душевные ненавязчивые разговоры скоротали наш путь так что мы даже не обращали внимание как доезжали до мест. Подбор
читать дальше

мест прекрасный, но есть одно но, кушать платно, но цены демократичные
Жингаловхац 1000 драм
Ужин в аутентичном месте у Винодела с шашлыком из тандыра и вином на двоих 15000 драм вышло (стол был полный) куча закусок, вкусный лаваш, сыр, соленья ну и конечно шашлык
Локации в целом я так понял стандартные, но от этого они не стали хуже, мы были под впечатлением
Эдуард максимально позитивный
Ребята развивают туризм, прорабатывают новые маршруты, работают над расширением парка машин и команды
В общем все по «свойски»
Спасибо ребята, приедем еще к вам
Максим и Лена❤️

Юлия
Юлия
9 ноя 2025
Все понравилось, Эдуард без проблем согласовал нам маршрут с нашими пожеланиями, добивал нам эксклюзивную дегустацию в пещерах Арени, поужинали в гостях в частной деревне у Мигеля. Интересно все рассказывал, будем рекомендовать.
Все понравилось, Эдуард без проблем согласовал нам маршрут с нашими пожеланиями, добивал нам эксклюзивную дегустацию вВсе понравилось, Эдуард без проблем согласовал нам маршрут с нашими пожеланиями, добивал нам эксклюзивную дегустацию вВсе понравилось, Эдуард без проблем согласовал нам маршрут с нашими пожеланиями, добивал нам эксклюзивную дегустацию вВсе понравилось, Эдуард без проблем согласовал нам маршрут с нашими пожеланиями, добивал нам эксклюзивную дегустацию вВсе понравилось, Эдуард без проблем согласовал нам маршрут с нашими пожеланиями, добивал нам эксклюзивную дегустацию в
Анна
Анна
5 ноя 2025
Это была одна из самых аутентичных и весёлых экскурсий❤️

Если вам интересно не просто прокатиться по достопримечательностям и узнать их богатую историю, а ещё и душевно и легко пообщаться, то вам
читать дальше

понравится однозначно!
Экскурсия максимально передающая колорит и атмосферу Армении🥰

Эдуард и его команда очень постарались, чтобы мы получили удовольствие и остались довольны, а мы и остались))

Эдуард- интересный собеседник, очень аккуратный водитель, обаятельный и внимательный молодой человек.
Плюс по ходу движения есть возможность дополнить маршрут, чтобы охватить больше.

Если кратко, то все прошло: очень душевно, безумно гостеприимно, интересно и весело)

И отдельное спасибо нашему водителю Гарику за чувствово юмора и особую армянскую атмосферу, так много мы давно не смеялись😁

Это была одна из самых аутентичных и весёлых экскурсий❤️
Татьяна
Татьяна
10 окт 2025
Экскурсия прошла прекрасно! Гид очень милый, обаятельный, знающий и вслюбленный в свою страну. Он много рассказывал о всех достороимечательностях. Дополнил многими фактами мои знания с предыдущих экскурсий.
Галантен, клиентоориентирован. Многое мне
читать дальше

показал. Останавливались просто погулять, и просто для красивых фото. Умеет прекрасно фотографировать.
Говорили всю дорогу, про Армению, про историю, да просто болтали…
Великолепный водитель! Нигде не нарушил, ехал аккуратно, не лихачил.
В общем эмоций было много!
Очень рекомендую!

Экскурсия прошла прекрасно! Гид очень милый, обаятельный, знающий и вслюбленный в свою страну. Он много рассказывалЭкскурсия прошла прекрасно! Гид очень милый, обаятельный, знающий и вслюбленный в свою страну. Он много рассказывалЭкскурсия прошла прекрасно! Гид очень милый, обаятельный, знающий и вслюбленный в свою страну. Он много рассказывалЭкскурсия прошла прекрасно! Гид очень милый, обаятельный, знающий и вслюбленный в свою страну. Он много рассказывалЭкскурсия прошла прекрасно! Гид очень милый, обаятельный, знающий и вслюбленный в свою страну. Он много рассказывалЭкскурсия прошла прекрасно! Гид очень милый, обаятельный, знающий и вслюбленный в свою страну. Он много рассказывал
Семен
Семен
2 сен 2025
Экскурсия была замечательной, огромное спасибо Эдуарду, мы остались под приятным впечатлением) Ущелье ангелов - безумно красивая локация. За такими невероятными видами обращайтесь сюда и не пожалеете)
Экскурсия была замечательной, огромное спасибо Эдуарду, мы остались под приятным впечатлением) Ущелье ангелов - безумно красиваяЭкскурсия была замечательной, огромное спасибо Эдуарду, мы остались под приятным впечатлением) Ущелье ангелов - безумно красиваяЭкскурсия была замечательной, огромное спасибо Эдуарду, мы остались под приятным впечатлением) Ущелье ангелов - безумно красиваяЭкскурсия была замечательной, огромное спасибо Эдуарду, мы остались под приятным впечатлением) Ущелье ангелов - безумно красиваяЭкскурсия была замечательной, огромное спасибо Эдуарду, мы остались под приятным впечатлением) Ущелье ангелов - безумно красиваяЭкскурсия была замечательной, огромное спасибо Эдуарду, мы остались под приятным впечатлением) Ущелье ангелов - безумно красиваяЭкскурсия была замечательной, огромное спасибо Эдуарду, мы остались под приятным впечатлением) Ущелье ангелов - безумно красиваяЭкскурсия была замечательной, огромное спасибо Эдуарду, мы остались под приятным впечатлением) Ущелье ангелов - безумно красиваяЭкскурсия была замечательной, огромное спасибо Эдуарду, мы остались под приятным впечатлением) Ущелье ангелов - безумно красиваяЭкскурсия была замечательной, огромное спасибо Эдуарду, мы остались под приятным впечатлением) Ущелье ангелов - безумно красивая
З
Зоя
31 авг 2025
Наш гид Эдуард - это лучший гид за весь мой опыт путешествий. Очень внимателен, пунктуален, активен и с радостью делится своими знаниями в истории страны и маршрута. Рекомендую тем, кто хочет узнать о стране больше, чем написано в Векипедии
Наш гид Эдуард - это лучший гид за весь мой опыт путешествий. Очень внимателен, пунктуален, активенНаш гид Эдуард - это лучший гид за весь мой опыт путешествий. Очень внимателен, пунктуален, активенНаш гид Эдуард - это лучший гид за весь мой опыт путешествий. Очень внимателен, пунктуален, активенНаш гид Эдуард - это лучший гид за весь мой опыт путешествий. Очень внимателен, пунктуален, активен
Мария
Мария
7 авг 2025
Ездили на экскурсию вдвоем с подругой, всё очень понравилось. Посетили всё, что было заранее запланировано.

Так как была суббота, получился максимально индивидуальный тур по винзаводу, что не могло не порадовать🍷

В качестве
читать дальше

дополнительной точки гид Эдуард предложил съездить на Нораванк. Очень красивая локация. Вернулись, конечно, позже запланированного времени, но место было очень красивое, и стоило своего времени и внимания.

Гид внимательный, очень замотивирован проводить туры и знакомить туристов с красотами страны⛰️

Красиво, познавательно, весело и вкусно 😋

Советуем, 10/10

Ездили на экскурсию вдвоем с подругой, всё очень понравилось. Посетили всё, что было заранее запланировано.Ездили на экскурсию вдвоем с подругой, всё очень понравилось. Посетили всё, что было заранее запланировано.Ездили на экскурсию вдвоем с подругой, всё очень понравилось. Посетили всё, что было заранее запланировано.Ездили на экскурсию вдвоем с подругой, всё очень понравилось. Посетили всё, что было заранее запланировано.

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Из Еревана - в Гарни, Гегард, Хор Вирап и на Азатское водохранилище
На автобусе
8 часов
10 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Из Еревана - в Гарни, Гегард, Хор Вирап и на Азатское водохранилище
Увидеть самые популярные локации древней Армении за один день
Начало: У памятника А. Таманяну
Расписание: во вторник и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
22 ноя в 09:00
€32 за человека
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
На машине
9 часов
40 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Погрузитесь в историю Армении, посетив Хор Вирап, Нораванк и Птичью пещеру с дегустацией вина в мини-группе
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в воскресенье в 10:00
22 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
€50 за человека
Путешествие из Еревана к монастырям Хор Вирап и Нораванк
На машине
6 часов
-
15%
211 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Еревана к монастырям Хор Вирап и Нораванк
Погрузиться в культуру и христианскую историю Армении, увидеть древние храмы и продегустировать вино
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
€170€200 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване