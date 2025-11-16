читать дальше

мест прекрасный, но есть одно но, кушать платно, но цены демократичные

Жингаловхац 1000 драм

Ужин в аутентичном месте у Винодела с шашлыком из тандыра и вином на двоих 15000 драм вышло (стол был полный) куча закусок, вкусный лаваш, сыр, соленья ну и конечно шашлык

Локации в целом я так понял стандартные, но от этого они не стали хуже, мы были под впечатлением

Эдуард максимально позитивный

Ребята развивают туризм, прорабатывают новые маршруты, работают над расширением парка машин и команды

В общем все по «свойски»

Спасибо ребята, приедем еще к вам

Максим и Лена❤️