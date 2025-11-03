За полдня вы увидите языческий и христианский шедевры, уникальные чудеса окружающей среды, а также прикоснётесь к живой традиции — выпечке лаваша.
Описание экскурсии
Арка Чаренца
Отсюда открывается один из самых живописных видов на гору Арарат. Построена в честь поэта Егише Чаренца, чьи строки выгравированы на камне. Идеальное место для знакомства с духом Армении.
Храм Гарни
Античный храм I века, посвящённый богу солнца. Единственный уцелевший языческий храм на всём постсоветском пространстве. Его стройные колонны и панорама ущелья создают почти мифологическую атмосферу.
Ущелье Гарни — Симфония камней
Геологическое чудо: базальтовые шестигранники, будто сложенные человеком, образуют природный орган. Эффект усиливается звуками ветра и воды — отсюда и название.
Монастырь Гегард
Средневековый монастырь, частично вырубленный в скале. Считается одним из главных духовных центров Армении. Сюда когда-то привезли Копьё Судьбы — святыню, которой пронзили Христа.
Традиционная выпечка лаваша
Вы окажетесь в тёплой деревенской пекарне, где покажут, как вручную раскатывают и пекут армянский лаваш в тонире — глиняной печи.
А ещё мы расскажем:
- Как Армения приняла христианство и почему монастырь Гегард считается живым свидетельством этого
- Что рассказывает Гарни о дохристианской вере и мифах армян
- Как возникла Симфония камней и почему природа иногда работает точнее архитектора
- Почему гора Арарат — не просто пейзаж, а духовный и культурный символ всего армянского народа
- Как лаваш стал частью нематериального наследия ЮНЕСКО и что скрывает этот хлеб
Примерный тайминг
9:00 — старт
9:40 — арка Чаренца
10:20 — Гарни
11:35 — Симфония камней
12:45 — обед (по желанию)
13:45 — Гегард
14:45 — возвращение
Организационные детали
- Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны․ Оплата на месте возможна только в драмах.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в храм Гарни — 1500 армянских драм/взрослый, 750 драм/школьники и студенты; Симфония камней — 300 драм/чел.; еда и личные покупки — по желанию
- Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
- Едем на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. По запросу предоставляем детские кресла и бустеры
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Одно я поняла из всего - что мы мало знаем историю мира, и что ее надо изучать снова и снова!
Во- первых: все было четко по плану, организация на самом высоком уровне! Небольшие автобусы, комфортно, во время.
Во-вторых: водитель Нурик аккуратный, опытный, пунктуальный и галантный!
Ну и самое
Из минусов: довольно старый автомобиль, но больше всего расстроила подача материала от гида Тиграна: хотелось бы адекватный рассказ исторических фактов, без личных эмоций. Когда гид начал откровенно
Также уже после покупки экскурсии предупредили, что с нами будут иностранные туристы, это было странно.
Благодарим вас за отзыв и обратную связь. Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы обязательно передадим