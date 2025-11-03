Мои заказы

Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард

Храм бога солнца, базальтовый орган и хлеб с душой
Это насыщенное, но неторопливое путешествие по сокровищам армянской истории, природы и культуры.

За полдня вы увидите языческий и христианский шедевры, уникальные чудеса окружающей среды, а также прикоснётесь к живой традиции — выпечке лаваша.
4.9
64 отзыва
Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард© Матевос
Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард© Матевос
Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард© Матевос

Описание экскурсии

Арка Чаренца

Отсюда открывается один из самых живописных видов на гору Арарат. Построена в честь поэта Егише Чаренца, чьи строки выгравированы на камне. Идеальное место для знакомства с духом Армении.

Храм Гарни

Античный храм I века, посвящённый богу солнца. Единственный уцелевший языческий храм на всём постсоветском пространстве. Его стройные колонны и панорама ущелья создают почти мифологическую атмосферу.

Ущелье Гарни — Симфония камней

Геологическое чудо: базальтовые шестигранники, будто сложенные человеком, образуют природный орган. Эффект усиливается звуками ветра и воды — отсюда и название.

Монастырь Гегард

Средневековый монастырь, частично вырубленный в скале. Считается одним из главных духовных центров Армении. Сюда когда-то привезли Копьё Судьбы — святыню, которой пронзили Христа.

Традиционная выпечка лаваша

Вы окажетесь в тёплой деревенской пекарне, где покажут, как вручную раскатывают и пекут армянский лаваш в тонире — глиняной печи.

А ещё мы расскажем:

  • Как Армения приняла христианство и почему монастырь Гегард считается живым свидетельством этого
  • Что рассказывает Гарни о дохристианской вере и мифах армян
  • Как возникла Симфония камней и почему природа иногда работает точнее архитектора
  • Почему гора Арарат — не просто пейзаж, а духовный и культурный символ всего армянского народа
  • Как лаваш стал частью нематериального наследия ЮНЕСКО и что скрывает этот хлеб

Примерный тайминг

9:00 — старт
9:40 — арка Чаренца
10:20 — Гарни
11:35 — Симфония камней
12:45 — обед (по желанию)
13:45 — Гегард
14:45 — возвращение

Организационные детали

  • Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны․ Оплата на месте возможна только в драмах.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в храм Гарни — 1500 армянских драм/взрослый, 750 драм/школьники и студенты; Симфония камней — 300 драм/чел.; еда и личные покупки — по желанию
  • Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
  • Едем на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. По запросу предоставляем детские кресла и бустеры
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 26 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Саят-Новы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 1391 туриста
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест. Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
2
3
2
1
1
1

Фотографии от путешественников

Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Никита)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Никита)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Никита)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Никита)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Никита)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Никита)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Никита)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Никита)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Мила)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Мила)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Мила)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Мила)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Зарина)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Зарина)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Зарина)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Алина)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Алина)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Алина)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Алина)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Алина)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Алина)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Алина)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Алина)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Виктория)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Виктория)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Виктория)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Виктория)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Виктория)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Виктория)Из Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард (Виктория)
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Сегодня мы были на экскурсии Гегард/Гарни .Это было здорово!Время прошло незаметно , познавательно и интересно!Наш гид Егор был великолепен! Он очень много знает про свою страну!
Одно я поняла из всего - что мы мало знаем историю мира, и что ее надо изучать снова и снова!
Дата посещения: 3 ноября 2025
А
Анастасия
28 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Красивые виды и отличный экскурсовод, рассказывал интересные факты.
Л
Лара
28 ноя 2025
Потрясающий гид Егор и водитель Ашот, говорил на Английском и русском, причем русских было всего 4 человека, и у нас вышла практически индивидуальная, очень понравились локации, быстро, недорого, интересно.
N
Natalia
25 ноя 2025
Прекрасная экскурсия - и отдельная благодарность гиду Егору! Потрясающий рассказчик, притом на двух языках, поскольку группа человек в 15 была и англо- и русско-язычная. Настоящий патриот своей страны!!! Он не
читать дальше

просто отрабатывает, он рассказывает об Армении с беспредельным восторгом. Спасибо ещё раз ему!
По времени всё чётко - ровно 6 часов, с 9 до 15. Для меня это было важно из-за времени вылета рейса.
В монастыре Гегард посчастливилось услышать пение какой-то (навскидку) филлипинской или около того группы. Там нереально волшебная акустика!
Первый раз за свои почти 60 лет увидела - а главное услышала! - горную реку. Там, где симфония камней. Это медитативные зрелище и звуки.

Никита
Никита
24 ноя 2025
Отличная экскурсия! Очень понравились достопримечательности, обязательно приеду еще раз) Отдельное спасибо гиду Егору за интересный рассказ и ответы на вопросы!)
Отличная экскурсия! Очень понравились достопримечательности, обязательно приеду еще раз) Отдельное спасибо гиду Егору за интересный рассказОтличная экскурсия! Очень понравились достопримечательности, обязательно приеду еще раз) Отдельное спасибо гиду Егору за интересный рассказОтличная экскурсия! Очень понравились достопримечательности, обязательно приеду еще раз) Отдельное спасибо гиду Егору за интересный рассказОтличная экскурсия! Очень понравились достопримечательности, обязательно приеду еще раз) Отдельное спасибо гиду Егору за интересный рассказОтличная экскурсия! Очень понравились достопримечательности, обязательно приеду еще раз) Отдельное спасибо гиду Егору за интересный рассказОтличная экскурсия! Очень понравились достопримечательности, обязательно приеду еще раз) Отдельное спасибо гиду Егору за интересный рассказОтличная экскурсия! Очень понравились достопримечательности, обязательно приеду еще раз) Отдельное спасибо гиду Егору за интересный рассказОтличная экскурсия! Очень понравились достопримечательности, обязательно приеду еще раз) Отдельное спасибо гиду Егору за интересный рассказ
Мила
Мила
18 ноя 2025
Прекрасно организованная экскурсия, с замечательными профессионалами своего дела: гид Армени и водитель Артур. Благодарю за чудесный день, насыщенную программу и душевное общение!!!
Прекрасно организованная экскурсия, с замечательными профессионалами своего дела: гид Армени и водитель Артур. Благодарю за чудесныйПрекрасно организованная экскурсия, с замечательными профессионалами своего дела: гид Армени и водитель Артур. Благодарю за чудесныйПрекрасно организованная экскурсия, с замечательными профессионалами своего дела: гид Армени и водитель Артур. Благодарю за чудесныйПрекрасно организованная экскурсия, с замечательными профессионалами своего дела: гид Армени и водитель Артур. Благодарю за чудесный
З
Зарина
16 ноя 2025
Егор замечательный гид! Рассказал и показал все самое интересное в рамках поездки. Экскурсия была на двух языках - русских и английский. Для меня это в новинку, мне понравилось!
Егор замечательный гид! Рассказал и показал все самое интересное в рамках поездки. Экскурсия была на двухЕгор замечательный гид! Рассказал и показал все самое интересное в рамках поездки. Экскурсия была на двухЕгор замечательный гид! Рассказал и показал все самое интересное в рамках поездки. Экскурсия была на двух
Алина
Алина
15 ноя 2025
Сегодня были на экскурсии с гидом Егором. Всё очень понравилось. Экскурсия насыщенная, но ненапряжная. Посмотрели все локации, что указаны в описании. Егор много рассказал и о стране в целом и по теме экскурсии. Экскурсия была на двух языках, внимания и рассказа хватило всем. Микро автобус удобный, водичку раздавали при посадке.
Сегодня были на экскурсии с гидом Егором. Всё очень понравилось. Экскурсия насыщенная, но ненапряжная. Посмотрели всеСегодня были на экскурсии с гидом Егором. Всё очень понравилось. Экскурсия насыщенная, но ненапряжная. Посмотрели всеСегодня были на экскурсии с гидом Егором. Всё очень понравилось. Экскурсия насыщенная, но ненапряжная. Посмотрели всеСегодня были на экскурсии с гидом Егором. Всё очень понравилось. Экскурсия насыщенная, но ненапряжная. Посмотрели всеСегодня были на экскурсии с гидом Егором. Всё очень понравилось. Экскурсия насыщенная, но ненапряжная. Посмотрели всеСегодня были на экскурсии с гидом Егором. Всё очень понравилось. Экскурсия насыщенная, но ненапряжная. Посмотрели всеСегодня были на экскурсии с гидом Егором. Всё очень понравилось. Экскурсия насыщенная, но ненапряжная. Посмотрели всеСегодня были на экскурсии с гидом Егором. Всё очень понравилось. Экскурсия насыщенная, но ненапряжная. Посмотрели все
В
Владимир
11 ноя 2025
Егор отличный экскурсовод👍
о
ольга
10 ноя 2025
Спасибо за экскурсию! Понравилась очень!
Во- первых: все было четко по плану, организация на самом высоком уровне! Небольшие автобусы, комфортно, во время.
Во-вторых: водитель Нурик аккуратный, опытный, пунктуальный и галантный!
Ну и самое
читать дальше

главное, конечно же гид! Это не гид, это супермэн! Знание истории Армении, прекрасный диапазон голоса, поставленная речь, с множеством оттенков и акцентов, все это делает экскурсию незабываемой. Очень познавательно, с большой любовью к Армении и культуре своего народа! Гида зовут Егор. Несмотря на имя, он армянин и истинный патриот своего народа и веры, да и просто красавчик! Очень рекомендую!

Екатерина
Екатерина
10 ноя 2025
Очень комфортный небольшой маршрут на полдня. Много красивых мест, впечатлений, вкусный обед. Водитель Норик и гид Егор компетентны, с ними было комфортно, безопасно и интересно. Рекомендую!
В
Виктория
9 ноя 2025
Приехали в Ереван на 4 дня. Заранее бронировали экскурсию через сайт, что очень удобно. Экскурсией очень довольны, остались не забываемые впечатления. Маршрут замечательный, гид Егор отлично познакомил с историей мест которые посещали. Спасибо большое.
Приехали в Ереван на 4 дня. Заранее бронировали экскурсию через сайт, что очень удобно. Экскурсией оченьПриехали в Ереван на 4 дня. Заранее бронировали экскурсию через сайт, что очень удобно. Экскурсией оченьПриехали в Ереван на 4 дня. Заранее бронировали экскурсию через сайт, что очень удобно. Экскурсией оченьПриехали в Ереван на 4 дня. Заранее бронировали экскурсию через сайт, что очень удобно. Экскурсией оченьПриехали в Ереван на 4 дня. Заранее бронировали экскурсию через сайт, что очень удобно. Экскурсией оченьПриехали в Ереван на 4 дня. Заранее бронировали экскурсию через сайт, что очень удобно. Экскурсией оченьПриехали в Ереван на 4 дня. Заранее бронировали экскурсию через сайт, что очень удобно. Экскурсией очень
М
Мария
8 ноя 2025
Хороший маршрут, быстрая экскурсия.
Из минусов: довольно старый автомобиль, но больше всего расстроила подача материала от гида Тиграна: хотелось бы адекватный рассказ исторических фактов, без личных эмоций. Когда гид начал откровенно
читать дальше

оскорблять другие народы и страны, слушать стало просто невыносимо.
С бесконечным уважением отношусь к любым народам, и считаю неприемлимым обзывать и унижать целые нации в историческом и бытовом контексте, как было на экскурсии. Проведите работу)

Д
Дмитрий
8 ноя 2025
Огромное спасибо Егору за то что погрузил в историю Армении, рассказал про глубокую культуру без лишнего пафоса, и дал понять какая богатая армянская культура. Очень заинтересовал своими рассказами про историю,
читать дальше

символы, как их расшифровать и трактовать. Сочетание удивительно красивых мест и очень грамотного гида, который знает и любит историю своей страны, это то что позволяет погрузиться на все 100%.
Монастырь Гегарт великолепный, приезжали в него после экскурсии своим ходом, чтобы ходить по горам и посидеть в монастыре больше времени.

Огромное спасибо Егору за то что погрузил в историю Армении, рассказал про глубокую культуру без лишнегоОгромное спасибо Егору за то что погрузил в историю Армении, рассказал про глубокую культуру без лишнегоОгромное спасибо Егору за то что погрузил в историю Армении, рассказал про глубокую культуру без лишнегоОгромное спасибо Егору за то что погрузил в историю Армении, рассказал про глубокую культуру без лишнегоОгромное спасибо Егору за то что погрузил в историю Армении, рассказал про глубокую культуру без лишнегоОгромное спасибо Егору за то что погрузил в историю Армении, рассказал про глубокую культуру без лишнегоОгромное спасибо Егору за то что погрузил в историю Армении, рассказал про глубокую культуру без лишнегоОгромное спасибо Егору за то что погрузил в историю Армении, рассказал про глубокую культуру без лишнегоОгромное спасибо Егору за то что погрузил в историю Армении, рассказал про глубокую культуру без лишнего
Ю
Юлия
7 ноя 2025
Экскурсия не понравилась, так как было сложно понимать экскурсовода, он говорил только факты, без подробной истории, как будто мы до этого должны были прочитать какие места будем посещать и узнать историческую сводку. Слушать было неинтересно. Но места очень красивые, организация тоже хорошая.
Также уже после покупки экскурсии предупредили, что с нами будут иностранные туристы, это было странно.
Матевос
Матевос
Ответ организатора:
Уважаемая Юлия,

Благодарим вас за отзыв и обратную связь. Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы обязательно передадим
читать дальше

ваши замечания гиду и уже начали внутреннюю проверку, чтобы разобраться в ситуации.
Наши гиды действительно придерживаются принципа представления только проверенных исторических фактов, избегая субъективных интерпретаций, однако при этом экскурсия должна оставаться увлекательной и содержательной.
Благодарим, что отметили хорошую организацию и красоту посещённых мест. Ваши комментарии помогут нам улучшить качество наших туров.

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Языческий храм Гарни и монастырь Гегард
На машине
3.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 10:30
2 дек в 10:30
€130 за всё до 3 чел.
Гарни и Гегард: автобусная экскурсия из Еревана
На автобусе
На микроавтобусе
6 часов
33 отзыва
Групповая
Гарни и Гегард: автобусная экскурсия
Увлекательное путешествие по окрестностям Еревана, где за 6 часов можно увидеть языческий храм, скальный монастырь и приготовить лаваш в тонире
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
1 дек в 10:00
6 дек в 10:00
€28 за человека
Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней
5 часов
308 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней
Откройте для себя древние тайны Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и Симфонию Камней. Погрузитесь в атмосферу истории и природы
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване