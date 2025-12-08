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быть мистическим, завораживающим… и delicious ("вкусным"). Так и было на самом деле. Город закрутил нас в вихре необычайных ароматов и приятных взору осенне-зимних картинок жизни Еревана. Дегустация началась с армянского блюда Кялагеш. Наши вкусовые рецепторы говорили нам "спасибо": от нежнейшей вареной чечевицы и выжатого мацони и лука, а также сушеного, таящего во рту лаваша. Это было не привычное для нас блюдо, которое в итоге мы вкушали с большим удовольствием и аппетитом. Сам ресторанчик очень уютен и любопытен, особенно если интересуетесь армянскими традициями гастрономии. Рекомендуем заглянуть и посмотреть, не пожалеете! Далее нам надлежало постичь особенности street food. Были вкуснейшие лепешки с зеленью. Затем лепешки Lahmajo с мясом в очень атмосферном заведении… Всего не перечислить! Позже мы оказались в Таверне Ереван, где отведали толму и салат из авелука (пальчики оближешь! и полезно) В перерывах между приемами блюд мы прогуливались по прекрасным улочкам Еревана и слушали очень внимательно Люсине. Благодаря нашему гиду мы узнали столько всего о ставшем уже любимом городе… Помимо исторических и культурологических фактов, Люсине, обладая энциклопедическими знаниями, погрузила нас в мир тайн и мистики. Например, когда мы гуляли по парку "Поплавок", увидели вишапа. Их несколько в Ереване. Все они были привезены с Гегамских гор (недалеко от озера Севан). Вишапакары («драконовы камни») ставились у истоков рек, на берегах озер и поблизости от воды. Скорее всего это были изваяния мифического дракона, защищающего источник воды. А чего стоит ожившее на стене (благодаря современным технологиям) изображение знаменитого композитора! Завершением нашего путешествия стал бар "Ин вино", где мы попробовали белое вино местного производителя под прошюто и сыр от фермы Микаелян. Единственное, о чем мы сожалели, что экскурсия наша закончилась, и нам пришлось расстаться с нашей любимой Люсине! Всем рекомендуем от чистого сердца!