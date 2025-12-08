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«Прощай, диета!»: гастропрогулка по Еревану с ужином в трёх ресторанах (всё включено)

Попробовать аутентичные блюда от армянских шефов и узнать, где они покупают секретные специи
Если вы не любите толму, вы просто никогда не ели её в Армении! Мы проведём вас по топовым ресторанам города, где вы полакомитесь супом калагёш, лагмаджо и оригинальной толмой от местных шефов. Насладитесь вином мачар и автохтонным вином. Мы расскажем о традициях и обычаях армянской кухни. И раскроем, где купить ингредиенты для приготовления настоящих армянских блюд.
«Прощай, диета!»: гастропрогулка по Еревану с ужином в трёх ресторанах (всё включено)
«Прощай, диета!»: гастропрогулка по Еревану с ужином в трёх ресторанах (всё включено)
«Прощай, диета!»: гастропрогулка по Еревану с ужином в трёх ресторанах (всё включено)

Описание экскурсии

Вы посетите три ресторана с аутентичной армянской кухней и попробуете:

  • лепёшку лагмаджо
  • толму в виноградных листьях
  • суп калагёш по древнему рецепту
  • хлеб с зеленью женгялов-хац
  • 4 вида сыра
  • недозрелое вино мачар и автохтонное вино

Вы узнаете:

  • Что значат рестораны для местных жителей и как Ереван стал городом про еду
  • Какие блюда обязательно должны быть на праздничных столах в Армении
  • Что готовили наши бабушки и почему эта еда не только вкусная, но и полезная
  • Чем отличается армянская кухня от других закавказских
  • Как правильно сделать заказ в ереванском ресторане и не ошибиться с выбором блюд
  • И многое другое

А ещё мы поделимся рецептами ереванских шеф-поваров и расскажем, где купить самые ароматные специи (даже те, которые обычно держатся в строжайшем секрете!).

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет, только если вы не захотите заказать блюда помимо нашей дегустационной корзины
  • Пожалуйста, предупредите до начала экскурсии о том, есть ли у вас пищевые ограничения

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€120
Дети до 16 лет€70
Дети до 10 лет€50
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Московян
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лусине
Лусине — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 748 туристов
Меня зовут Лусине. Две мои главные любви — искусство и Ереван. В прошлом я преподаватель истории искусства в Академии хореографии при Большом театре. Последние несколько лет работаю гидом: влюблять в
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Армению стало моей второй профессией. Раскрывать неожиданные и скрытые от глаз грани Еревана — это благодарный и благородный труд. Каждый новый выход к гостям всегда волнителен как в первый раз, но сколько счастья он дарит в итоге!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Наше гастрономическое путешествие с Люсине началось с, не побоюсь этого слова, жемчужины Еревана - Каскада. Если быть точнее, мы договорились встретиться у знаменитой бронзовой скульптуры "Кот" Фернандо Ботеро. Вечер обещал
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быть мистическим, завораживающим… и delicious ("вкусным"). Так и было на самом деле. Город закрутил нас в вихре необычайных ароматов и приятных взору осенне-зимних картинок жизни Еревана. Дегустация началась с армянского блюда Кялагеш. Наши вкусовые рецепторы говорили нам "спасибо": от нежнейшей вареной чечевицы и выжатого мацони и лука, а также сушеного, таящего во рту лаваша. Это было не привычное для нас блюдо, которое в итоге мы вкушали с большим удовольствием и аппетитом. Сам ресторанчик очень уютен и любопытен, особенно если интересуетесь армянскими традициями гастрономии. Рекомендуем заглянуть и посмотреть, не пожалеете! Далее нам надлежало постичь особенности street food. Были вкуснейшие лепешки с зеленью. Затем лепешки Lahmajo с мясом в очень атмосферном заведении… Всего не перечислить! Позже мы оказались в Таверне Ереван, где отведали толму и салат из авелука (пальчики оближешь! и полезно) В перерывах между приемами блюд мы прогуливались по прекрасным улочкам Еревана и слушали очень внимательно Люсине. Благодаря нашему гиду мы узнали столько всего о ставшем уже любимом городе… Помимо исторических и культурологических фактов, Люсине, обладая энциклопедическими знаниями, погрузила нас в мир тайн и мистики. Например, когда мы гуляли по парку "Поплавок", увидели вишапа. Их несколько в Ереване. Все они были привезены с Гегамских гор (недалеко от озера Севан). Вишапакары («драконовы камни») ставились у истоков рек, на берегах озер и поблизости от воды. Скорее всего это были изваяния мифического дракона, защищающего источник воды. А чего стоит ожившее на стене (благодаря современным технологиям) изображение знаменитого композитора! Завершением нашего путешествия стал бар "Ин вино", где мы попробовали белое вино местного производителя под прошюто и сыр от фермы Микаелян. Единственное, о чем мы сожалели, что экскурсия наша закончилась, и нам пришлось расстаться с нашей любимой Люсине! Всем рекомендуем от чистого сердца!

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Гульнара
Если можно было бы поставить 100 баллов, я бы поставила, 5 баллов за такую экскурсию считаю недостаточно!!! Это был потрясающий гастро-тур! Низкий поклон невероятной Наире за ее отношение к своему
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делу, она им просто горит, такая самоотдача дорогого стоит! А как она вкусно рассказывала о национальных блюдах, об их истории, об их приготовлении. А какие невероятные заведения мы посетили!!! В шикарнейшем ресторане «Востан» мы ели кялагеш и долму, пили вкуснейшее автохтонное вино. Затем мы переместились в аутентичное кафе и ели лагмаджо. Потом дегустировали вина в баре. И в завершении ели наивкуснейший десерт в потрясающем ресторане. Это был невероятный и вкусный день! Наира, благодарю Вас за этот потрясающий день! Продолжайте влюблять людей в Ереван и в его национальную кухню. ❤️

Если можно было бы поставить 100 баллов, я бы поставила, 5 баллов за такую экскурсию считаю
Если можно было бы поставить 100 баллов, я бы поставила, 5 баллов за такую экскурсию считаю
Если можно было бы поставить 100 баллов, я бы поставила, 5 баллов за такую экскурсию считаю
Если можно было бы поставить 100 баллов, я бы поставила, 5 баллов за такую экскурсию считаю
Если можно было бы поставить 100 баллов, я бы поставила, 5 баллов за такую экскурсию считаю
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K
Отличная экскурсия! Прекрасные рестораны (один понравился настолько что вернулись в него на следующей день), отличное меню, хорошая организация, вне экскурсии посетили еще один прекрасный ресторан в аутентичный армянском дворике (выпили
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там очень вкусный чай) тк экскурсия у нас проходила в конце октября было актуально! Спасибо большое экскурсоводу за максимальную клиентоориентированность!!!!
p s сегодня планируем снова посетить ресторан где пробовали долму!!!
И да, на экскурсию надо приходить очень голодным, иначе не осилить все меню)

Отличная экскурсия! Прекрасные рестораны (один понравился настолько что вернулись в него на следующей день), отличное меню,
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Татьяна
Чудесная экскурсия с прекрасной Лусине! Было вкусно, познавательно и очень душевно! Вино, сыр, лепешки и закуски - это все очень аутентично, и без этого кулинарного опыта узнать душу Армении просто невозможно! Переходы между заведениями сопровождались рассказами о городе и горожанах. Огромная благодарность очень знающей и чуткой Лусине!
Чудесная экскурсия с прекрасной Лусине! Было вкусно, познавательно и очень душевно! Вино, сыр, лепешки и закуски
Чудесная экскурсия с прекрасной Лусине! Было вкусно, познавательно и очень душевно! Вино, сыр, лепешки и закуски
Чудесная экскурсия с прекрасной Лусине! Было вкусно, познавательно и очень душевно! Вино, сыр, лепешки и закуски
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К
Мы прекрасно провели сегодняшний вечер. Еда вкусная, разнообразная. Выбор кафе-ресторанов прекрасный. Успели познакомиться не только с главными блюдами армянской кухни, но и с их историей. Гид Наира рассказывает очень живо и интересно. Все супер! ⭐️
Мы прекрасно провели сегодняшний вечер. Еда вкусная, разнообразная. Выбор кафе-ресторанов прекрасный. Успели познакомиться не только с
Мы прекрасно провели сегодняшний вечер. Еда вкусная, разнообразная. Выбор кафе-ресторанов прекрасный. Успели познакомиться не только с
Мы прекрасно провели сегодняшний вечер. Еда вкусная, разнообразная. Выбор кафе-ресторанов прекрасный. Успели познакомиться не только с
Мы прекрасно провели сегодняшний вечер. Еда вкусная, разнообразная. Выбор кафе-ресторанов прекрасный. Успели познакомиться не только с
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о
Было все очень вкусно ❤️очень) очень)
После экскурсии прибавила сразу 5 кг 🤣 спасибо огромное
Было все очень вкусно ❤️очень) очень)
Было все очень вкусно ❤️очень) очень)
Было все очень вкусно ❤️очень) очень)
Было все очень вкусно ❤️очень) очень)
Было все очень вкусно ❤️очень) очень)
Было все очень вкусно ❤️очень) очень)
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