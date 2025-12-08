Если вы не любите толму, вы просто никогда не ели её в Армении! Мы проведём вас по топовым ресторанам города, где вы полакомитесь супом калагёш, лагмаджо и оригинальной толмой от местных шефов. Насладитесь вином мачар и автохтонным вином. Мы расскажем о традициях и обычаях армянской кухни. И раскроем, где купить ингредиенты для приготовления настоящих армянских блюд.
Описание экскурсии
Вы посетите три ресторана с аутентичной армянской кухней и попробуете:
- лепёшку лагмаджо
- толму в виноградных листьях
- суп калагёш по древнему рецепту
- хлеб с зеленью женгялов-хац
- 4 вида сыра
- недозрелое вино мачар и автохтонное вино
Вы узнаете:
- Что значат рестораны для местных жителей и как Ереван стал городом про еду
- Какие блюда обязательно должны быть на праздничных столах в Армении
- Что готовили наши бабушки и почему эта еда не только вкусная, но и полезная
- Чем отличается армянская кухня от других закавказских
- Как правильно сделать заказ в ереванском ресторане и не ошибиться с выбором блюд
- И многое другое
А ещё мы поделимся рецептами ереванских шеф-поваров и расскажем, где купить самые ароматные специи (даже те, которые обычно держатся в строжайшем секрете!).
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет, только если вы не захотите заказать блюда помимо нашей дегустационной корзины
- Пожалуйста, предупредите до начала экскурсии о том, есть ли у вас пищевые ограничения
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€120
|Дети до 16 лет
|€70
|Дети до 10 лет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Московян
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лусине — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 748 туристов
Меня зовут Лусине. Две мои главные любви — искусство и Ереван. В прошлом я преподаватель истории искусства в Академии хореографии при Большом театре. Последние несколько лет работаю гидом: влюблять в
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наше гастрономическое путешествие с Люсине началось с, не побоюсь этого слова, жемчужины Еревана - Каскада. Если быть точнее, мы договорились встретиться у знаменитой бронзовой скульптуры "Кот" Фернандо Ботеро. Вечер обещал
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Если можно было бы поставить 100 баллов, я бы поставила, 5 баллов за такую экскурсию считаю недостаточно!!! Это был потрясающий гастро-тур! Низкий поклон невероятной Наире за ее отношение к своему
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K
Отличная экскурсия! Прекрасные рестораны (один понравился настолько что вернулись в него на следующей день), отличное меню, хорошая организация, вне экскурсии посетили еще один прекрасный ресторан в аутентичный армянском дворике (выпили
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Чудесная экскурсия с прекрасной Лусине! Было вкусно, познавательно и очень душевно! Вино, сыр, лепешки и закуски - это все очень аутентично, и без этого кулинарного опыта узнать душу Армении просто невозможно! Переходы между заведениями сопровождались рассказами о городе и горожанах. Огромная благодарность очень знающей и чуткой Лусине!
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К
Мы прекрасно провели сегодняшний вечер. Еда вкусная, разнообразная. Выбор кафе-ресторанов прекрасный. Успели познакомиться не только с главными блюдами армянской кухни, но и с их историей. Гид Наира рассказывает очень живо и интересно. Все супер! ⭐️
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о
Было все очень вкусно ❤️очень) очень)
После экскурсии прибавила сразу 5 кг 🤣 спасибо огромное
После экскурсии прибавила сразу 5 кг 🤣 спасибо огромное
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