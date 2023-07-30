Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
Побывать на «армянском море», услышать истории и легенды, а также оценить местную кухню на берегу
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1 отзыв
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Ответы на вопросы
В центре Армянского нагорья лежит прекрасное озеро, охраняемое горными хребтами — без него не представить путешествие по Армении.
В нашей программе вы не только полюбуетесь озёрными пейзажами и посетите монастырь Севанаванк, но и вкусно пообедаете в одном из лучших ресторанов на Севане. Обещаем интересные рассказы об истории и современности, комфорт и душевный подход!
Ближайшие даты:
9 авг
12 авг
16 авг
19 авг
23 авг
26 авг
30 авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вокруг Севана: пейзажи и монастырь Севанаванк
По дороге из Еревана к нашему «морю» Севан вы узнаете о названии озера, о его влиянии на экологию и экономику Армении. Услышите об исторической битве между Армянским королевском и Арабским халифатом в 10 веке.
Остановимся на полуострове, чтобы изучить монастырь, историко-архитектурный комплекс Севанаванк. Здесь вы насладитесь гармонией природного и рукотворного и познакомитесь с редчайшим хачкаром (так называются традиционные армянские кресты на камнях).
После культурной части у вас будет время, чтобы прогуляться, пофотографировать и насладиться видами на озеро и окружающие его бархатные горные хребты.
Обед на берегу
Нагуляли аппетит? Для нашей группы будет организован обед в достойном ресторане на озере: вы оцените вкус знаменитой севанской рыбы и местного деликатеса — кебаба из раковых шеек.
Организационные детали
Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
Экскурсия проводится на комфортабельном транспорте (его тип зависит от количества человек в группе)
Обед включён в стоимость. Обязательных дополнительных расходов нет.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате с доплатой
в среду и субботу в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Республики в центре Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 2593 туристов
Привет! Меня зовут Ашот и мне 38 лет. 11 лет работы в сфере туризма и 12 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
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Наталия
30 июля 2023
Были с гидом Ашотом на экскурсии 22 июля. В Армении не первый раз, многие известные места уже посещали, вдумчивых взрослых гидов слушали, поэтому в этот раз хотелось чего-то менее серьезного, но не менее интересного и красивого. Ашот и его экскурсия на Севан - именно то, что мы искали. Вся поездка прошла легко, интересно и непринужденно. Ашот прекрасный гид и интересный рассказчик. Само озеро Севан приковывает своей красотой, своим размахом и величием, хотелось просто стоять на берегу и бесконечно смотреть куда-то вдаль. Обед, включенный в программу экскурсии, прошел в замечательном ресторане с трудным названием). Меню описывать не буду - это не главная часть поездки, но вид действительно панорамный, а еще десерт (что-то с мороженым) - это одно из самых вкусных угощений на моей памяти. По ходу экскурсии Ашот любезно согласился скорректировать маршрут и мы успели посетить Дилижан, хотя изначально не планировали. В целом, вся поездка прошла весело, легко и как-то очень уютно. Наверно, это одна из немногих таких приятных и душевных экскурсий в моей жизни, после которой остаются только самые лучшие воспоминания. Могу смело рекомендовать. Ашот, от всей души благодарим! P.S. Отдельно хотелось бы сказать большое спасибо нашему гиду за рекомендации прекрасных ресторанов в Ереване и вкуснейшее гранатовое вино))
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