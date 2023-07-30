В центре Армянского нагорья лежит прекрасное озеро, охраняемое горными хребтами — без него не представить путешествие по Армении. В нашей программе вы не только полюбуетесь озёрными пейзажами и посетите монастырь Севанаванк, но и вкусно пообедаете в одном из лучших ресторанов на Севане. Обещаем интересные рассказы об истории и современности, комфорт и душевный подход!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вокруг Севана: пейзажи и монастырь Севанаванк

По дороге из Еревана к нашему «морю» Севан вы узнаете о названии озера, о его влиянии на экологию и экономику Армении. Услышите об исторической битве между Армянским королевском и Арабским халифатом в 10 веке.

Остановимся на полуострове, чтобы изучить монастырь, историко-архитектурный комплекс Севанаванк. Здесь вы насладитесь гармонией природного и рукотворного и познакомитесь с редчайшим хачкаром (так называются традиционные армянские кресты на камнях).

После культурной части у вас будет время, чтобы прогуляться, пофотографировать и насладиться видами на озеро и окружающие его бархатные горные хребты.

Обед на берегу

Нагуляли аппетит? Для нашей группы будет организован обед в достойном ресторане на озере: вы оцените вкус знаменитой севанской рыбы и местного деликатеса — кебаба из раковых шеек.

Организационные детали