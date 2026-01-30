Незабываемая природа и увлекательная история Озера Севан — второго по величине высокогорного пресноводного озера в мире. На его полуострове находится средневековый монастырь с панорамными видами на озеро и окружающие горы. Дилижан, известный как «маленькая Швейцария», — уютный город среди гор и лесов. Вы прогуляетесь по старой улице с традиционными армянскими домами и ремесленными мастерскими, почувствуете уникальную атмосферу города. Монастырь Агарцин — архитектурная жемчужина среди зелёных склонов. Комплекс впечатляет своей красотой и недавно был включён в Транскавказскую тропу для любителей пеших маршрутов. Монастырь Гошаванк — хорошо сохранившийся средневековый комплекс, известный школой и учёными, такими как Мхитар Гош, оставившими значимое культурное наследие Армении. Важно! Программа может отличаться в зависимости от организатора. Важная информация:

Обратите внимание: полная оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до начала тура.

• Способы оплаты на месте:

Наличные AMD, — зарубежная карта онлайн.