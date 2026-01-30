За один день вы увидите озеро Севан и насладитесь природой Дилижана — маршрут для тех, кто хочет почувствовать Армению без спешки.
Описание экскурсии
Незабываемая природа и увлекательная история Озера Севан — второго по величине высокогорного пресноводного озера в мире. На его полуострове находится средневековый монастырь с панорамными видами на озеро и окружающие горы. Дилижан, известный как «маленькая Швейцария», — уютный город среди гор и лесов. Вы прогуляетесь по старой улице с традиционными армянскими домами и ремесленными мастерскими, почувствуете уникальную атмосферу города. Монастырь Агарцин — архитектурная жемчужина среди зелёных склонов. Комплекс впечатляет своей красотой и недавно был включён в Транскавказскую тропу для любителей пеших маршрутов. Монастырь Гошаванк — хорошо сохранившийся средневековый комплекс, известный школой и учёными, такими как Мхитар Гош, оставившими значимое культурное наследие Армении. Важно! Программа может отличаться в зависимости от организатора. Важная информация:
Обратите внимание: полная оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до начала тура.
• Способы оплаты на месте:
Наличные AMD, — зарубежная карта онлайн.
Проводится по вторникам и субботам в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится по вторникам и субботам в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 221 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
30 янв 2026
Наш прекрасный гид Хасмик- самая лучшая из всех в Армении. Настолько любить свою Родину и знать о ней, может только она! Рекомендую!
Е
Евгения
30 янв 2026
Бронировали с оплатой на месте, на эту экскурсию просят за сутки произвести оплату в офисе, соответственно, никакой скидки, как участнику программы Спутника, не предоставили. Гид доброжелательная, любит свою работу, много
А
Артём
30 янв 2026
Прекрасный гид и водитель! Комфортная поездка, интересный рассказ, древние места, чудесные виды. Перед поездкой дают воду. Посетили Севан, Дилижан, Гош, фудкорт, завод по производству вин и коньяка с дегустацией. Однозначно рекомендую!
A
Anastasiya
19 янв 2026
Хотели бы поблагодарить гида Тиграна и водителя Геворга за прекрасно проведенную экскурсию по зимним красотам Армении! Безопасно, интересно и очень красиво! Была бы возможность, мы бы с удовольствием проехались бы по всей Армении в такой компании. Точно рекомендуем! Еще раз большое спасибо команде из One Way Tour!
П
Полина
13 янв 2026
Очень весёлая и познавательная экскурсия состоялась 3 января 2026 года. Несмотря на снегопад накануне и засыпанные снегом дороги, мы ехали без всяких трудностей — за что отдельный респект водителю (к
Т
Татьяна
12 янв 2026
Красивые места. Очень хорошие впечатления.
Ю
Юлия
11 янв 2026
Очень понравилась экскуосия
В
Волконская
9 янв 2026
Поездка очень понравилась: насыщенно и интересно! Очень повезло с гидом, спасибо Тиграну - кладезь полезной информации, которая подается легко и с юмором) водитель Артуш - спасибо за безопасную езду по ледяному серпантину!
А
Алена
7 янв 2026
Программа нашего дня была насыщенной и информативной. Гид Жасмин чудесный рассказчик! Она советует где и что лучше, знает легенды и предания. Была бы возможность, только с ней бы изучали Армению
O
Olga
5 янв 2026
Ездили в Севан, Дилижан. Первую половину поездки в автобусе было очень холодно. Были замершие окна и когда гид говорил: «посмотрите налево/направо», смотреть было не на что. Поэтому первая половина экскурсии прошла мимо нас.
Гид Самвэл очень интересно рассказывал, нам понравилось. Гиду 5 баллов
М
Майя
4 янв 2026
Понравилась организация тура, гид Самвэл - молодец! Единственное, что подпортило впечатление, - запах выхлопных газов в салоне минивэна - он меня еще несколько часов преследовал
О
Ольга
4 янв 2026
Все понравилось, не смотря на погоду посмотрели все заявленные локации, виды завораживающие! Все было четко распланировано, нигде не задерживались. Но при этом было достаточно времени для самостоятельного осмотра. Обед вкусный)) В ресторане российские карты не принимают, нужно брать наличные.
В
Виолетта
4 янв 2026
Это был первый день в Армении. Знакомство провела гид Анастасия и водитель Марат. Марат проявил мужество, справляясь с погодными сложностями, откапывая нашу машину лопатой. Анастасия задала настроение всей поездке. Было интересно и весело, спасибо ей за прекрасную поездку, в ней была душа Армении!
Д
Дария
30 дек 2025
Севан прекрасен, отведали вкусную рыбку, также побывали в Дилижане и национальном парке, красота, но летом думаю в 100 раз лучше
В
Вадим
21 дек 2025
Экскурсия очень понравилась. Насыщенная программа. Есть время для самостоятельного осмотра и фотографий. Замечательный гид с чувством юмора. Голодными не остались, очень понравился обед с последующей дегустацией на винном заводе Ижеван.
