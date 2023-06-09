Озеро Севан и Монастырь Севанаванк

Ваше путешествие начнется с озера Севан — самого большого озера в Армении и одного из самых высокогорных озер в мире. Во время прогулки на кораблике вы сможете полностью погрузиться в красоту окружающей природы и насладиться уникальными видами озера и его окрестностей. Вы увидите горные вершины, заснеженные пики и острова, которые придают озеру Севан особое очарование.

Здесь же мы посетим древний монастырь Севанаванк, построенный в 8 веке и внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Рыба из озера Севан славится на всю Армению, здесь можно вкусно поесть и попробовать местные деликатесы – севанский ишхан, рыбку сиг и раков.

Дилиджан

Дилижан привлекает людей своей неповторимой природой и мягким климатом. Дилижан расположен среди лесистых гор и является популярным местом отдыха для местных и иностранных туристов.

Озеро Парз и Оленья ферма

Озеро Парз расположено в Дилижанском национальном парке Тавушской области, на высоте 1334 м. над уровнем моря. Озеро образовалось в результате естественных климатических изменений. Здесь можно насладиться редким разнообразием растений и приятно провести день с друзьями, совершив прогулку на лодке по озеру. Окруженное густыми зелеными лесами, оно удивительно. Безупречность его вод оставит неизгладимое впечатление и станет прекрасным местом для фотосессии. После прогулки мы отправимся на оленью ферму, где вы не только пообщаетесь с животными, но и сможете угостить их.

Важно знать:

Предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь