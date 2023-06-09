Озеро Севан и Дилижан
Присоединяйтесь к нам в захватывающем приключении, чтобы исследовать красоту Армении и насладиться прогулкой на кораблике по озеру Севан и курортному городу Дилижану.
Этот тур позволит вам открыть удивительные природные пейзажи, уникальные архитектурные достопримечательности и насладиться расслабленной атмосферой отдыха.
Этот тур позволит вам открыть удивительные природные пейзажи, уникальные архитектурные достопримечательности и насладиться расслабленной атмосферой отдыха.
Ближайшие даты:
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июн
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Что вас ожидает:
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Дилижан
- Озеро Парз
- Оленья Ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Озеро Севан и Монастырь Севанаванк
Ваше путешествие начнется с озера Севан — самого большого озера в Армении и одного из самых высокогорных озер в мире. Во время прогулки на кораблике вы сможете полностью погрузиться в красоту окружающей природы и насладиться уникальными видами озера и его окрестностей. Вы увидите горные вершины, заснеженные пики и острова, которые придают озеру Севан особое очарование.
Здесь же мы посетим древний монастырь Севанаванк, построенный в 8 веке и внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Рыба из озера Севан славится на всю Армению, здесь можно вкусно поесть и попробовать местные деликатесы – севанский ишхан, рыбку сиг и раков.
Дилиджан
Дилижан привлекает людей своей неповторимой природой и мягким климатом. Дилижан расположен среди лесистых гор и является популярным местом отдыха для местных и иностранных туристов.
Озеро Парз и Оленья ферма
Озеро Парз расположено в Дилижанском национальном парке Тавушской области, на высоте 1334 м. над уровнем моря. Озеро образовалось в результате естественных климатических изменений. Здесь можно насладиться редким разнообразием растений и приятно провести день с друзьями, совершив прогулку на лодке по озеру. Окруженное густыми зелеными лесами, оно удивительно. Безупречность его вод оставит неизгладимое впечатление и станет прекрасным местом для фотосессии. После прогулки мы отправимся на оленью ферму, где вы не только пообщаетесь с животными, но и сможете угостить их.
Важно знать:
Предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
24/7
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональные водители
- Бутилированная вода
- Машины с кондиционером
- Водные прогулки на кораблике и лодке
- Входные билеты в оленью ферму
- Начало (конец) из любой точки Еревана
- Дополнительные остановки по маршруту
- Что не входит
- Услуги гида
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренности с гидомЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24/7Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста
- Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании