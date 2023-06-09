Озеро Севан и Дилижан: Прогулка на кораблике

Озеро Севан и Дилижан

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Присоединяйтесь к нам в захватывающем приключении, чтобы исследовать красоту Армении и насладиться прогулкой на кораблике по озеру Севан и курортному городу Дилижану.

Этот тур позволит вам открыть удивительные природные пейзажи, уникальные архитектурные достопримечательности и насладиться расслабленной атмосферой отдыха.
Озеро Севан и Дилижан: Прогулка на кораблике
Озеро Севан и Дилижан: Прогулка на кораблике
Озеро Севан и Дилижан: Прогулка на кораблике
Озеро Севан и Дилижан: Прогулка на кораблике
Озеро Севан и Дилижан: Прогулка на кораблике
Озеро Севан и Дилижан: Прогулка на кораблике
Озеро Севан и Дилижан: Прогулка на кораблике
Ближайшие даты:
9
июн
10
июн
11
июн
12
июн
13
июн
14
июн
15
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Дилижан
  • Озеро Парз
  • Оленья Ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Озеро Севан и Монастырь Севанаванк

Ваше путешествие начнется с озера Севан — самого большого озера в Армении и одного из самых высокогорных озер в мире. Во время прогулки на кораблике вы сможете полностью погрузиться в красоту окружающей природы и насладиться уникальными видами озера и его окрестностей. Вы увидите горные вершины, заснеженные пики и острова, которые придают озеру Севан особое очарование.
Здесь же мы посетим древний монастырь Севанаванк, построенный в 8 веке и внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Рыба из озера Севан славится на всю Армению, здесь можно вкусно поесть и попробовать местные деликатесы – севанский ишхан, рыбку сиг и раков.

Дилиджан

Дилижан привлекает людей своей неповторимой природой и мягким климатом. Дилижан расположен среди лесистых гор и является популярным местом отдыха для местных и иностранных туристов.

Озеро Парз и Оленья ферма

Озеро Парз расположено в Дилижанском национальном парке Тавушской области, на высоте 1334 м. над уровнем моря. Озеро образовалось в результате естественных климатических изменений. Здесь можно насладиться редким разнообразием растений и приятно провести день с друзьями, совершив прогулку на лодке по озеру. Окруженное густыми зелеными лесами, оно удивительно. Безупречность его вод оставит неизгладимое впечатление и станет прекрасным местом для фотосессии. После прогулки мы отправимся на оленью ферму, где вы не только пообщаетесь с животными, но и сможете угостить их.

Важно знать:

Предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь

24/7

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональные водители
  • Бутилированная вода
  • Машины с кондиционером
  • Водные прогулки на кораблике и лодке
  • Входные билеты в оленью ферму
  • Начало (конец) из любой точки Еревана
  • Дополнительные остановки по маршруту
Что не входит
  • Услуги гида
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста
  • Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Индивидуальные
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Озеро Севан
Популярные места
Дилижан
Водные развлечения

Похожие туры из Еревана

Озеро Севан и Дилижан за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
38 отзывов
Популярное предложение
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Главный зимний курорт Армении, одно из крупнейших озер Кавказа и армянская Швейцария
у памятника Таманяну
Завтра
12 июня
14 июня
16 июня
32 за человека
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
50 отзывов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погулять по живописным улицам, посетить древние монастыри и полюбоваться знаменитым озером
Малый центр города
Сегодня
Завтра
10 июня
11 июня
от 170153 за всё до 3 чел.
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
447 отзывов
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
Армянский «Парфенон» и пещерный монастырь, голубая гладь горного озера и самая свежая рыба
18 июня
21 июня
22 июня
23 июня
200180 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ