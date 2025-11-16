Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вас ждет прекрасный тур с посещением жемчужины Армении — озера Севан, монастыря Севанаванк, а также города Дилижан, где вы увидите старый город, монастырь Гошаванк и памятник Мимино.



А главной изюминкой тура станет посещение Иджеванского винно-коньячного завода, где вы попробуете высококачественные вина.