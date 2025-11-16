Вас ждет прекрасный тур с посещением жемчужины Армении — озера Севан, монастыря Севанаванк, а также города Дилижан, где вы увидите старый город, монастырь Гошаванк и памятник Мимино.
А главной изюминкой тура станет посещение Иджеванского винно-коньячного завода, где вы попробуете высококачественные вина.
Описание экскурсииЖемчужины Армении Не упустите возможность посетить озеро Севан и монастырь Севанаванк, построенный в IX веке княгиней Мариам в честь ее покойного мужа. Затем отправляйтесь в Дилижан, известный как «Маленькая Швейцария», где остановитесь у монастыря Гошаванк, связанного с выдающимся ученым Мхитаром Гошем. Также осмотрите памятник Мимино, символизирующий дружбу армянского, грузинского и русского народов. Завершите день на Иджеванском винно-коньячном заводе, основанном в 1951 году, где вам предложат различные варианты дегустации коньяков и вин. Посетителям предлагается несколько вариантов дегустации:
- вариант 1 — 3 вида ординарных вин и 1 вид коньяка 7-летней выдержки по цене 3 000 AMD н/ч;
- вариант 2 — 2 вида вин (Саргон красный, Саргон белый), 1 вид коньяка 10-летней выдержки по цене 4 000 AMD н/ч;
- вариант 3 — 2 вида вин (Сапор белый, Сапор розовый) и 2 вида коньяка 10-летней и 15-летней выдержки по цене 5 000 AMD н/ч. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Дилижан (старый город)
- Монастырь Гошаванк
- Памятник Мимино
- Иджеванский винно-коньячный завод
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (седан для 1-3 чел., минивэн для 4-7 чел.)
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Обед
- Тур и дегустация вин (коньяка). Пакеты с ценами представлены в описании
Место начала и завершения?
Адрес вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
