Что вас ожидает:

Незабываемый панорамный вид

Экскурсия начинается с приятной утренней тренировки — подъём по лестницам на Севанский полуостров, откуда перед вами откроется незабываемый панорамный вид. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в IX веке в честь ее покойного мужа. В Севанаванке также можно увидеть один из самых красивых хачкаров Армении- хачкар Аменапркич (Всеспаситель). Это один из 13 редких хачкаров с изображением Иисуса. Далее вы направитесь на север, где вы сможете насладиться красивейшей природой Армении.

Среди деревенских домов и бурных горных рек

Проезжая через город Дилижан, сделаем остановку у монастыря Гошаванк. Эта историческая церковь расположена в селе Гош, среди деревенских домов и бурных горных рек. Монастырь был основан выдающимся общественным деятелем, богословом и священником Мхитаром Гошем, автором первого судебника. Он похоронен рядом с церковью, которую же сам построил в 1188 году. Здесь вы также увидите «вышитый» хачкар варпета Павгоса (Погоса), который считается самыми красивым хачкаром в Армении.

«Игра орлов» в окружении великолепной природы

Последней остановкой будет монастырь Ахарцин, построенный в X-XIV веках. Название монастыря переводится как «игра орлов». Этот монастырь в окружении великолепной природы захватывает как потрясающее произведение искусства. Это одно из тех мест в Армении, где чувствуешь себя как в сказке. Трапезная Ахарцина является самым большим среди армянского церковного зодчества; это было абсолютным новаторством своего времени.

Важная информация: