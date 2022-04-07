Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк

Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых

Индивидуальная
Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны — прекрасное озеро Севан.

Всего лишь в часе езды от столицы, на высоте 1900 м над уровнем моря в окружении живописных гор находится озеро Севан.
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк

Что вас ожидает:

    Незабываемый панорамный вид
    Экскурсия начинается с приятной утренней тренировки — подъём по лестницам на Севанский полуостров, откуда перед вами откроется незабываемый панорамный вид. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в IX веке в честь ее покойного мужа. В Севанаванке также можно увидеть один из самых красивых хачкаров Армении- хачкар Аменапркич (Всеспаситель). Это один из 13 редких хачкаров с изображением Иисуса. Далее вы направитесь на север, где вы сможете насладиться красивейшей природой Армении.
    Среди деревенских домов и бурных горных рек
    Проезжая через город Дилижан, сделаем остановку у монастыря Гошаванк. Эта историческая церковь расположена в селе Гош, среди деревенских домов и бурных горных рек. Монастырь был основан выдающимся общественным деятелем, богословом и священником Мхитаром Гошем, автором первого судебника. Он похоронен рядом с церковью, которую же сам построил в 1188 году. Здесь вы также увидите «вышитый» хачкар варпета Павгоса (Погоса), который считается самыми красивым хачкаром в Армении.
    «Игра орлов» в окружении великолепной природы
    Последней остановкой будет монастырь Ахарцин, построенный в X-XIV веках. Название монастыря переводится как «игра орлов». Этот монастырь в окружении великолепной природы захватывает как потрясающее произведение искусства. Это одно из тех мест в Армении, где чувствуешь себя как в сказке. Трапезная Ахарцина является самым большим среди армянского церковного зодчества; это было абсолютным новаторством своего времени.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура Вам нужно отправить фото Вашего паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн, 8-19 чел. — микроавтобус)
    • Все входные билеты
    • Услуга гида
    • Встреча и возвращение в ваш отель
    • Вода в бутылках
    • Бесплатный Wi-Fi
    Что не входит
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Адрес Вашего проживания
    Завершение: Место Вашего проживания
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура Вам нужно отправить фото Вашего паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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