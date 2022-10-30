Лучшее время для посещения - с апреля по октябрь, когда дендропарк открыт и природа Лорийской области наиболее красива. В эти месяцы комфортная погода позволяет насладиться прогулками и экскурсиями. В другие месяцы посещение возможно, но дендропарк будет закрыт, что ограничит возможности для прогулок на свежем воздухе.

Путешествие в Лорийскую область - это возможность увидеть живописные пейзажи и уникальные природные объекты.Участники экскурсии посетят первый ботанический сад Армении, где познакомятся с экзотическими растениями. Также в программе - прогулка

по Степанавану и посещение руин средневековой крепости Лори. Вкусный обед и дегустация вин в Аштараке станут приятным дополнением к насыщенному дню. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет узнать больше о культуре и природе Армении

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в волшебный край Лори

На землях Лорийской области вы увидите, как вдоль берегов реки Дебед тянутся полосы могучих кипарисов, густых зарослей граната, хурмы, миндаля, инжира, стройных рядов душистого благородного лавра и лесистые горы, давшие приют древним монастырям.

Аллея огромных букв и вкусная остановка

Первая достопримечательность по пути — памятник армянскому алфавиту. Вы узнаете о его истории и сакральном значении, а ещё сфотографируетесь с первой буквой вашего имени. Следом остановимся в городе Апаран, в магазине «Гнтуник». Вы увидите, как в больших печах готовят армянский лаваш и национальную выпечку. Сможете немного передохнуть и перекусить.

Дендропарк Сочут

В первом ботаническом саду Армении вы узнаете об экзотических видах деревьев и редких растений, привезённых в заповедник из разных стран. Увидите обширный массив соснового леса. И откроете замечательное место для отдыха — санаторий недалеко от дендропарка, где можно восстановить силы и вдоволь надышаться целебным воздухом.

Города Степанаван и Лори

В Лорийской долине, среди альпийских лугов и чащ расположен город Степанаван. Я расскажу о его основания и о развитии в качестве горноклиматического курорта. Затем сделаем перерыв на вкусный обед и ароматный кофе. А после отправимся к остаткам древнего города Лори. Возле руин построек поговорим о торговых путях, проходивших через него в Средние века. Неподалёку от крепости вы увидите древний арочный мост через реку Мисхана.

Древность и вино в Аштараке

На обратном пути вас ждёт ещё один любопытный город. Вы побываете в гостях у виноделов, в «Винном дворе Еганянов»: хозяева расскажут о создании своего вина, покажут винодельню и устроят для вас дегустацию вин с сырами и сухофруктами.

Организационные детали

Экскурсия сезонная: проводится с 15 апреля по 26 октября (в другое время дендропарк закрыт)

Экскурсию можно провести и для большего количества участников, доплата составит 35 евро на человека

Дополнительные расходы