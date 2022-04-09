На землях Лорийской области вы увидите, как вдоль берегов реки Дебед тянутся полосы могучих кипарисов, густых зарослей граната, хурмы, миндаля, инжира, стройных рядов душистого благородного лавра и лесистые горы, давшие приют древним монастырям. По дороге сделаем остановку в городе Апаран, в магазине «Гнтуник». Вы увидите, как в больших печах готовят армянский лаваш и национальную выпечку. Сможете немного передохнуть и перекусить.
Одна из самых известных достопримечательностей края — первый ботанический сад Армении. Вы узнаете об экзотических видах деревьев и редких растений, привезенных в заповедник из разных стран. Увидите обширный массив соснового леса. И откроете замечательное место для отдыха — недалеко от дендропарка находится санаторий, где можно восстановить силы и вдоволь надышаться целебным воздухом.
В Лорийской долине, среди альпийских лугов и чащ расположен курортный город Степанаван. На обзорной экскурсии вы познакомитесь с историей его основания в начале 19 века и развитии в качестве горноклиматического курорта. Затем сделаем перерыв на вкусный обед и ароматный кофе. А после отправимся к остаткам древнего города Лори. Возле руин построек я расскажу о торговых путях, проходивших через него, и одном из крупнейших населенных пунктов средневековой Армении. А неподалеку от крепости вы увидите древний арочный мост через реку Урут.
Дополнительных расходов, кроме трат на питание, не предвидится.