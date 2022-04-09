Что вас ожидает

Волшебный край Лори

На землях Лорийской области вы увидите, как вдоль берегов реки Дебед тянутся полосы могучих кипарисов, густых зарослей граната, хурмы, миндаля, инжира, стройных рядов душистого благородного лавра и лесистые горы, давшие приют древним монастырям. По дороге сделаем остановку в городе Апаран, в магазине «Гнтуник». Вы увидите, как в больших печах готовят армянский лаваш и национальную выпечку. Сможете немного передохнуть и перекусить.

Дендропарк Сочут

Одна из самых известных достопримечательностей края — первый ботанический сад Армении. Вы узнаете об экзотических видах деревьев и редких растений, привезенных в заповедник из разных стран. Увидите обширный массив соснового леса. И откроете замечательное место для отдыха — недалеко от дендропарка находится санаторий, где можно восстановить силы и вдоволь надышаться целебным воздухом.

Города Степанаван и Лори

В Лорийской долине, среди альпийских лугов и чащ расположен курортный город Степанаван. На обзорной экскурсии вы познакомитесь с историей его основания в начале 19 века и развитии в качестве горноклиматического курорта. Затем сделаем перерыв на вкусный обед и ароматный кофе. А после отправимся к остаткам древнего города Лори. Возле руин построек я расскажу о торговых путях, проходивших через него, и одном из крупнейших населенных пунктов средневековой Армении. А неподалеку от крепости вы увидите древний арочный мост через реку Урут.

Организационные детали

Дополнительных расходов, кроме трат на питание, не предвидится.