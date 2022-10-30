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Сказка лорийского края

Откройте для себя Лорийскую область: от ботанического сада до руин Лори Берд. Уникальная природа и вкусные блюда ждут вас
Путешествие в Лорийскую область - это возможность увидеть живописные пейзажи и уникальные природные объекты.

Участники экскурсии посетят первый ботанический сад Армении, где познакомятся с экзотическими растениями. Также в программе - прогулка
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по Степанавану и посещение руин средневековой крепости Лори. Вкусный обед и дегустация вин в Аштараке станут приятным дополнением к насыщенному дню. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет узнать больше о культуре и природе Армении

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные пейзажи Лорийской области
  • 🏛️ Посещение руин крепости Лори
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🌲 Прогулка по ботаническому саду
  • 🍽️ Национальная кухня в аутентичном месте

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с апреля по октябрь, когда дендропарк открыт и природа Лорийской области наиболее красива. В эти месяцы комфортная погода позволяет насладиться прогулками и экскурсиями. В другие месяцы посещение возможно, но дендропарк будет закрыт, что ограничит возможности для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Сказка лорийского края
Сказка лорийского края
Сказка лорийского края

Что можно увидеть

  • Памятник армянскому алфавиту
  • Степанаванский дендропарк
  • Крепость Лори
  • Винный двор Еганянов

Описание экскурсии

Путешествие в волшебный край Лори

На землях Лорийской области вы увидите, как вдоль берегов реки Дебед тянутся полосы могучих кипарисов, густых зарослей граната, хурмы, миндаля, инжира, стройных рядов душистого благородного лавра и лесистые горы, давшие приют древним монастырям.

Аллея огромных букв и вкусная остановка

Первая достопримечательность по пути — памятник армянскому алфавиту. Вы узнаете о его истории и сакральном значении, а ещё сфотографируетесь с первой буквой вашего имени. Следом остановимся в городе Апаран, в магазине «Гнтуник». Вы увидите, как в больших печах готовят армянский лаваш и национальную выпечку. Сможете немного передохнуть и перекусить.

Дендропарк Сочут

В первом ботаническом саду Армении вы узнаете об экзотических видах деревьев и редких растений, привезённых в заповедник из разных стран. Увидите обширный массив соснового леса. И откроете замечательное место для отдыха — санаторий недалеко от дендропарка, где можно восстановить силы и вдоволь надышаться целебным воздухом.

Города Степанаван и Лори

В Лорийской долине, среди альпийских лугов и чащ расположен город Степанаван. Я расскажу о его основания и о развитии в качестве горноклиматического курорта. Затем сделаем перерыв на вкусный обед и ароматный кофе. А после отправимся к остаткам древнего города Лори. Возле руин построек поговорим о торговых путях, проходивших через него в Средние века. Неподалёку от крепости вы увидите древний арочный мост через реку Мисхана.

Древность и вино в Аштараке

На обратном пути вас ждёт ещё один любопытный город. Вы побываете в гостях у виноделов, в «Винном дворе Еганянов»: хозяева расскажут о создании своего вина, покажут винодельню и устроят для вас дегустацию вин с сырами и сухофруктами.

Организационные детали

  • Экскурсия сезонная: проводится с 15 апреля по 26 октября (в другое время дендропарк закрыт)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников, доплата составит 35 евро на человека

Дополнительные расходы

  • Билеты в Степанаванский дендропарк — 1000 драмов на человека (чуть больше 2 евро)
  • Билеты в крепость Лори — 1500 драмов на человека (чуть больше 3 евро)
  • Дегустация вин — 2500 драмов (около 6 евро)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асмик
Асмик — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Здравствуйте, дорогие гости Армении! Меня зовут Асмик. Буду рада организовать для Вас интересные поездки по Армении — стране, возраст которой исчисляется тысячелетиями. Здесь вас ожидают потрясающие виды на священную гору
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Арарат, оазисы дикой природы и заповедные зоны, затерянные в изумрудных лесах храмы и циклопические крепости, горные вершины вместо небоскребов, крутые серпантины дорог, езда по краю пропасти, рывок на джипах в затерянные горные деревеньки. Добро пожаловать в гости! Буду рада показать вам Армению с самых интересных и красивых сторон!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Аня
Отличная поездка на север Армении. Красивая природа, продуманный маршрут. Интересный рассказ.
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