Сказка лорийского края

Открыть самый зеленый регион Армении, посетить дендропарк и познакомиться с древними памятниками

Индивидуальная
Наш путь лежит на север страны, где раскинулись земли живописной Лорийской области.

Вы познакомитесь с богатством первого ботанического сада страны.

Оцените пейзажи долин с зарослями хвои и плодовых деревьев.

Побываете у руин Лори Берд и услышите историю средневековой цитадели.

Погуляете по городу-курорту Степанаван и отведаете национальные блюда в аутентичном месте.
Сказка лорийского края
Сказка лорийского края
Сказка лорийского края
Сказка лорийского края
Сказка лорийского края
Сказка лорийского края
Сказка лорийского края
Сказка лорийского края
Сказка лорийского края
Сказка лорийского края
Сказка лорийского края
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Что вас ожидает

Волшебный край Лори

На землях Лорийской области вы увидите, как вдоль берегов реки Дебед тянутся полосы могучих кипарисов, густых зарослей граната, хурмы, миндаля, инжира, стройных рядов душистого благородного лавра и лесистые горы, давшие приют древним монастырям. По дороге сделаем остановку в городе Апаран, в магазине «Гнтуник». Вы увидите, как в больших печах готовят армянский лаваш и национальную выпечку. Сможете немного передохнуть и перекусить.

Дендропарк Сочут

Одна из самых известных достопримечательностей края — первый ботанический сад Армении. Вы узнаете об экзотических видах деревьев и редких растений, привезенных в заповедник из разных стран. Увидите обширный массив соснового леса. И откроете замечательное место для отдыха — недалеко от дендропарка находится санаторий, где можно восстановить силы и вдоволь надышаться целебным воздухом.

Города Степанаван и Лори

В Лорийской долине, среди альпийских лугов и чащ расположен курортный город Степанаван. На обзорной экскурсии вы познакомитесь с историей его основания в начале 19 века и развитии в качестве горноклиматического курорта. Затем сделаем перерыв на вкусный обед и ароматный кофе. А после отправимся к остаткам древнего города Лори. Возле руин построек я расскажу о торговых путях, проходивших через него, и одном из крупнейших населенных пунктов средневековой Армении. А неподалеку от крепости вы увидите древний арочный мост через реку Урут.

Организационные детали

Дополнительных расходов, кроме трат на питание, не предвидится.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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