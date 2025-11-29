Мы отправляемся в путешествие по трём цветам страны — зелёному, голубому и фиолетовому. Зелёный — это Дилижан, где леса шепчут сказки, а воздух пахнет мхом и мёдом. Голубой — Севан, озеро-небо. А фиолетовый — это молоканская деревня Фиолетово, где время остановилась. Там, среди деревянных домов, вы узнаете, кто такие молокане, откуда они пришли и как живут.
Описание экскурсии
Высокогорное озеро Севан, которое покоится на высоте 1900 м над уровнем моря. Мы посетим Севанский полуостров и осмотрим монастырь Севанаванк.
Дилижан. Прогуляемся по старой улочке с каменными домами и деревянными резными балконами. Остановимся у памятника героев фильма «Мимино».
Фиолетово — деревня, где сейчас обитают молокане. Мы навестим одну из их гостеприимных семей, полакомимся русскими блинами, пирожками и травяным чаем из самовара.
Вы узнаете, какой уклад жизни и обряды староверов скрываются за простыми фасадами деревянных домов. И услышите истории, которые не найти в книгах.
Примерный тайминг
- Ереван — Севан — 1 ч
- Севан и Севанаванк — 1 ч
- Севан — Дилижан — 40 мин
- Дилижан — 45 мин
- Дилижан — Фиолетово — 30 мин
- Фиолетово — 1,5 ч
- Фиолетово — Ереван — 2 ч
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном седане или минивэне с кондиционером
- Экскурсию можно провести для большего количества участников. Доплата — 50 000 драмов (€114) за чел.
- Молокане не принимают гостей по воскресеньям. Мы можем провести экскурсию в воскресенье без посещения Фиолетово
- Возможна встреча в аэропорту и продление программы — детали в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед на озере Севан (по желанию)
- Чаепитие в Фиолетово (чай из самовара, блины, пирожки с картошкой и квашеной капустой, варенье и другие вкусняшки) — 3000 драмов (€7) за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 75 туристов
Добро пожаловать в солнечную Армению! Мы — команда единомышленников, которая искренне любит свою страну и делает всё, чтобы гости влюбились в неё с первого взгляда. Наши профессиональные гиды проводят экскурсии
