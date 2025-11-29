Мы отправляемся в путешествие по трём цветам страны — зелёному, голубому и фиолетовому. Зелёный — это Дилижан, где леса шепчут сказки, а воздух пахнет мхом и мёдом. Голубой — Севан, озеро-небо. А фиолетовый — это молоканская деревня Фиолетово, где время остановилась. Там, среди деревянных домов, вы узнаете, кто такие молокане, откуда они пришли и как живут.

Описание экскурсии

Высокогорное озеро Севан, которое покоится на высоте 1900 м над уровнем моря. Мы посетим Севанский полуостров и осмотрим монастырь Севанаванк.

Дилижан. Прогуляемся по старой улочке с каменными домами и деревянными резными балконами. Остановимся у памятника героев фильма «Мимино».

Фиолетово — деревня, где сейчас обитают молокане. Мы навестим одну из их гостеприимных семей, полакомимся русскими блинами, пирожками и травяным чаем из самовара.

Вы узнаете, какой уклад жизни и обряды староверов скрываются за простыми фасадами деревянных домов. И услышите истории, которые не найти в книгах.

Примерный тайминг

Ереван — Севан — 1 ч

Севан и Севанаванк — 1 ч

Севан — Дилижан — 40 мин

Дилижан — 45 мин

Дилижан — Фиолетово — 30 мин

Фиолетово — 1,5 ч

Фиолетово — Ереван — 2 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.

Организационные детали

Едем на комфортабельном седане или минивэне с кондиционером

Экскурсию можно провести для большего количества участников. Доплата — 50 000 драмов (€114) за чел.

Молокане не принимают гостей по воскресеньям. Мы можем провести экскурсию в воскресенье без посещения Фиолетово

Возможна встреча в аэропорту и продление программы — детали в переписке

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы