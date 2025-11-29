Мои заказы

Зелёный Дилижан, голубой Севан и русский след в Фиолетово

Три цвета Армении в путешествии из Еревана
Мы отправляемся в путешествие по трём цветам страны — зелёному, голубому и фиолетовому. Зелёный — это Дилижан, где леса шепчут сказки, а воздух пахнет мхом и мёдом. Голубой — Севан, озеро-небо. А фиолетовый — это молоканская деревня Фиолетово, где время остановилась. Там, среди деревянных домов, вы узнаете, кто такие молокане, откуда они пришли и как живут.
Описание экскурсии

Высокогорное озеро Севан, которое покоится на высоте 1900 м над уровнем моря. Мы посетим Севанский полуостров и осмотрим монастырь Севанаванк.

Дилижан. Прогуляемся по старой улочке с каменными домами и деревянными резными балконами. Остановимся у памятника героев фильма «Мимино».

Фиолетово — деревня, где сейчас обитают молокане. Мы навестим одну из их гостеприимных семей, полакомимся русскими блинами, пирожками и травяным чаем из самовара.

Вы узнаете, какой уклад жизни и обряды староверов скрываются за простыми фасадами деревянных домов. И услышите истории, которые не найти в книгах.

Примерный тайминг

  • Ереван — Севан — 1 ч
  • Севан и Севанаванк — 1 ч
  • Севан — Дилижан — 40 мин
  • Дилижан — 45 мин
  • Дилижан — Фиолетово — 30 мин
  • Фиолетово — 1,5 ч
  • Фиолетово — Ереван — 2 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном седане или минивэне с кондиционером
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников. Доплата — 50 000 драмов (€114) за чел.
  • Молокане не принимают гостей по воскресеньям. Мы можем провести экскурсию в воскресенье без посещения Фиолетово
  • Возможна встреча в аэропорту и продление программы — детали в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед на озере Севан (по желанию)
  • Чаепитие в Фиолетово (чай из самовара, блины, пирожки с картошкой и квашеной капустой, варенье и другие вкусняшки) — 3000 драмов (€7) за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман
Арман — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 75 туристов
Добро пожаловать в солнечную Армению! Мы — команда единомышленников, которая искренне любит свою страну и делает всё, чтобы гости влюбились в неё с первого взгляда. Наши профессиональные гиды проводят экскурсии
читать дальше

на русском и английском языках с 2009 г. и с радостью покажут Армению во всей её красе. Присоединяйтесь к нам в удивительном путешествии, где захватывающие приключения встречаются с подлинной добротой. Будь то исследование древних мест, знакомство с местной кухней или любование живописными пейзажами — мы сделаем всё, чтобы каждый момент остался в памяти надолго. Здесь вы больше, чем просто путешественник — вы часть семьи. Ждём вас!

