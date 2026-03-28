Приглашаю в насыщенное путешествие по самым живописным регионам Армении. Вы увидите бескрайние зеленые поля, ущелья, красно-оранжевые скалы, пещеры и удивительные монастыри. Попробуете местное вино на заводе Арени, услышите об армянских традициях, культуре и менталитете, поймете, в чем сила и самобытность нашей страны.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Хор Вирап — история и легенды

Расположенный на скале и окруженный широкой равниной, монастырь Хор Вирап впечатлит вас чудесным видом на гору Арарат и богатой на события историей. Вы узнаете, почему именно здесь 13 лет находился в каземате смертников Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство. И даже спуститесь в яму глубиной 6,5 метров, где его держали. Кроме того, я расскажу, что было на месте Хор Вирапа раньше и почему в него стремятся попасть паломники со всего мира.

Пещера Птиц и винный завод Арени

Из Араратского региона мы отправимся в область Вайоц-Дзор, где нас встретит совсем другой пейзаж: зеленые поля сменят живописные ущелья, красно-охристые скалы и пещеры. В одной из них — пещере Птиц — мы обязательно сделаем остановку. А еще Вайоц-Дзор — один из древнейших центров армянского виноделия. Вы убедитесь в этом на знаменитом заводе Арени, где продегустируете несколько видов одноименного вина.

Древний и великий Нораванк

В завершение вы посетите один из самых известных памятников средневековой Армении — монастырский комплекс Нораванк с великолепными церквями и часовнями. Построенный в XIII-XIV веках могущественным кланом принцев Орбелянов, он поразит вас гармоничным сочетанием архитектуры и окружающей природы. Вписанный в отвесные красные скалы ущелья реки Арпа, покажется естественным продолжением ландшафта!

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях: седаны Ford Fusion, Nissan Sentra, Tesla; минивэны Toyota Alphard, Toyota Welfare, Mercedes Viano, Honda Elysion; можем организовать экскурсию для больших групп на микроавтобусах Mercedes Sprinter и автобусах Iveco и Setra.

Возможен трансфер из/до аэропорта, оплачивается дополнительно

Дополнительные расходы: билеты в Пещеру Птиц (1500 др.)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.