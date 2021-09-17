Великолепие южной Армении

Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день

5
1 отзыв
Приглашаю в насыщенное путешествие по самым живописным регионам Армении.

Вы увидите бескрайние зеленые поля, ущелья, красно-оранжевые скалы, пещеры и удивительные монастыри.

Попробуете местное вино на заводе Арени, услышите об армянских традициях, культуре и менталитете, поймете, в чем сила и самобытность нашей страны.
Великолепие южной Армении
Великолепие южной Армении
Великолепие южной Армении
Великолепие южной Армении
Великолепие южной Армении
Великолепие южной Армении
Великолепие южной Армении

Что вас ожидает

Хор Вирап — история и легенды

Расположенный на скале и окруженный широкой равниной, монастырь Хор Вирап впечатлит вас чудесным видом на гору Арарат и богатой на события историей. Вы узнаете, почему именно здесь 13 лет находился в каземате смертников Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство. И даже спуститесь в яму глубиной 6, 5 метров, где его держали. Кроме того, я расскажу, что было на месте Хор Вирапа раньше и почему в него стремятся попасть паломники со всего мира.

Пещера Птиц и винный завод Арени

Из Араратского региона мы отправимся в область Вайоц-Дзор, где нас встретит совсем другой пейзаж: зеленые поля сменят живописные ущелья, красно-охристые скалы и пещеры. В одной из них — пещере Птиц — мы обязательно сделаем остановку. А еще Вайоц-Дзор — один из древнейших центров армянского виноделия. Вы убедитесь в этом на знаменитом заводе Арени, где продегустируете несколько видов одноименного вина.

Древний и великий Нораванк

В завершение вы посетите один из самых известных памятников средневековой Армении — монастырский комплекс Нораванк с великолепными церквями и часовнями. Построенный в XIII-XIV веках могущественным кланом принцев Орбелянов, он поразит вас гармоничным сочетанием архитектуры и окружающей природы. Вписанный в отвесные красные скалы ущелья реки Арпа, покажется естественным продолжением ландшафта.

Организационные детали

  • В стоимость включено: все транспортные расходы, дегустация вина и две бутылки воды каждому путешественнику
  • Дополнительные расходы: билеты в Пещеру Птиц (1000 др. )
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 17) на минивэне Мерседес Спринтер, стоимость увеличивается в два раза

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Андраник
Андраник
Добрый день! Наша компания занимается организацией индивидуальных путешествий по Армении много лет. Мы знаем о стране множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. До скорой встречи!
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1 реальный отзыв

Юрий
17 сен 2021
Красивые горные пейзажи. Интересно о культуре и истории.

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