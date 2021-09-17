Что вас ожидает

Хор Вирап — история и легенды

Расположенный на скале и окруженный широкой равниной, монастырь Хор Вирап впечатлит вас чудесным видом на гору Арарат и богатой на события историей. Вы узнаете, почему именно здесь 13 лет находился в каземате смертников Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство. И даже спуститесь в яму глубиной 6, 5 метров, где его держали. Кроме того, я расскажу, что было на месте Хор Вирапа раньше и почему в него стремятся попасть паломники со всего мира.

Пещера Птиц и винный завод Арени

Из Араратского региона мы отправимся в область Вайоц-Дзор, где нас встретит совсем другой пейзаж: зеленые поля сменят живописные ущелья, красно-охристые скалы и пещеры. В одной из них — пещере Птиц — мы обязательно сделаем остановку. А еще Вайоц-Дзор — один из древнейших центров армянского виноделия. Вы убедитесь в этом на знаменитом заводе Арени, где продегустируете несколько видов одноименного вина.

Древний и великий Нораванк

В завершение вы посетите один из самых известных памятников средневековой Армении — монастырский комплекс Нораванк с великолепными церквями и часовнями. Построенный в XIII-XIV веках могущественным кланом принцев Орбелянов, он поразит вас гармоничным сочетанием архитектуры и окружающей природы. Вписанный в отвесные красные скалы ущелья реки Арпа, покажется естественным продолжением ландшафта.

Организационные детали

В стоимость включено: все транспортные расходы, дегустация вина и две бутылки воды каждому путешественнику

Дополнительные расходы: билеты в Пещеру Птиц (1000 др. )

Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 17) на минивэне Мерседес Спринтер, стоимость увеличивается в два раза

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.