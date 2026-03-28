Мои заказы

Великолепие южной Армении

Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Приглашаю в насыщенное путешествие по самым живописным регионам Армении. Вы увидите бескрайние зеленые поля, ущелья, красно-оранжевые скалы, пещеры и удивительные монастыри.

Попробуете местное вино на заводе Арени, услышите об армянских традициях, культуре и менталитете, поймете, в чем сила и самобытность нашей страны.
5
92 отзыва
Великолепие южной Армении
Великолепие южной Армении
Великолепие южной Армении

Описание экскурсии

Хор Вирап — история и легенды

Расположенный на скале и окруженный широкой равниной, монастырь Хор Вирап впечатлит вас чудесным видом на гору Арарат и богатой на события историей. Вы узнаете, почему именно здесь 13 лет находился в каземате смертников Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство. И даже спуститесь в яму глубиной 6,5 метров, где его держали. Кроме того, я расскажу, что было на месте Хор Вирапа раньше и почему в него стремятся попасть паломники со всего мира.

Пещера Птиц и винный завод Арени

Из Араратского региона мы отправимся в область Вайоц-Дзор, где нас встретит совсем другой пейзаж: зеленые поля сменят живописные ущелья, красно-охристые скалы и пещеры. В одной из них — пещере Птиц — мы обязательно сделаем остановку. А еще Вайоц-Дзор — один из древнейших центров армянского виноделия. Вы убедитесь в этом на знаменитом заводе Арени, где продегустируете несколько видов одноименного вина.

Древний и великий Нораванк

В завершение вы посетите один из самых известных памятников средневековой Армении — монастырский комплекс Нораванк с великолепными церквями и часовнями. Построенный в XIII-XIV веках могущественным кланом принцев Орбелянов, он поразит вас гармоничным сочетанием архитектуры и окружающей природы. Вписанный в отвесные красные скалы ущелья реки Арпа, покажется естественным продолжением ландшафта!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях: седаны Ford Fusion, Nissan Sentra, Tesla; минивэны Toyota Alphard, Toyota Welfare, Mercedes Viano, Honda Elysion; можем организовать экскурсию для больших групп на микроавтобусах Mercedes Sprinter и автобусах Iveco и Setra.
  • Возможен трансфер из/до аэропорта, оплачивается дополнительно
  • Дополнительные расходы: билеты в Пещеру Птиц (1500 др.)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андраник
Андраник — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5058 туристов
Наша компания много лет занимается организацией индивидуальных путешествий по Армении. Мы создаём экскурсии исходя из трёх ключевых принципов: индивидуальный подход к каждому гостю, высокий уровень комфорта и полное погружение в
читать дальшеуменьшить

культуру. Нам важно, чтобы вы не просто увидели страну, а почувствовали её атмосферу, тепло и душу. Безопасность и надёжная организация — приоритет на каждом этапе поездки. Наша команда объединяет профессиональных гидов, водителей, фотографов и организаторов мероприятий. Мы предлагаем экскурсии и туры по всей Армении — от древних монастырей и горных каньонов до ремесленных деревень и живописных курортов. Исторические и культурные туры, гастрономические маршруты, этнографические и природные путешествия, а также специальные туры с элементами приключений и отдыха на природе — всё это к нам! Мы знаем о стране множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
4
5
3
1
2
1
1
1
A
Хотим оставить искреннюю благодарность гиду Нине и Малику за 2 дня, проведённых вместе с нами🫶🏻 Все было организовано на высшем уровне: от логистики до подачи материала! У нас остались позитивные
читать дальшеуменьшить

эмоции от увиденного, от общения с Вами, от исторических памятников, от Храмов, природы и Ваших гор😍 Это были не просто экскурсии, а настоящее путешествие с друзьями, которые любят и знают о своей родине всё! Мы обязательно вернёмся 😍

«Армения — это страна чудес… Если спросят меня, где на нашей планете можно встретить больше чудес, я бы назвал, прежде всего, Армению» Рокуэлл Кент.

Хотим оставить искреннюю благодарность гиду Нине и Малику за 2 дня, проведённых вместе с нами🫶🏻 Все
Хотим оставить искреннюю благодарность гиду Нине и Малику за 2 дня, проведённых вместе с нами🫶🏻 Все
Хотим оставить искреннюю благодарность гиду Нине и Малику за 2 дня, проведённых вместе с нами🫶🏻 Все
Хотим оставить искреннюю благодарность гиду Нине и Малику за 2 дня, проведённых вместе с нами🫶🏻 Все
Хотим оставить искреннюю благодарность гиду Нине и Малику за 2 дня, проведённых вместе с нами🫶🏻 Все
Хотим оставить искреннюю благодарность гиду Нине и Малику за 2 дня, проведённых вместе с нами🫶🏻 Все
Хотим оставить искреннюю благодарность гиду Нине и Малику за 2 дня, проведённых вместе с нами🫶🏻 Все
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо нашему гиду Соне и водителю Мелику за невероятно тёплую атмосферу, внимание к деталям и интересные рассказы. Благодаря вам поездка стала по-настоящему незабываемой. Всё было организовано отлично, и мы получили массу положительных эмоций. Большое спасибо!
Спасибо нашему гиду Соне и водителю Мелику за невероятно тёплую атмосферу, внимание к деталям и интересные
Спасибо нашему гиду Соне и водителю Мелику за невероятно тёплую атмосферу, внимание к деталям и интересные
Спасибо нашему гиду Соне и водителю Мелику за невероятно тёплую атмосферу, внимание к деталям и интересные
Спасибо нашему гиду Соне и водителю Мелику за невероятно тёплую атмосферу, внимание к деталям и интересные
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Прекрасная экскурсия, с прекрасными гидом Анной и водителем Каро. Узнали и увидели много нового, не только про места которые посещали, но и в общем об Армении и Ереване. Поездка была
читать дальшеуменьшить

очень душевной, машина комфортной, а стиль вождения водителя безопасным. На обед завезли в прекрасное место с очень вкусной едой по умеренным ценам. Все успели. Очень рекомендую, видно что тут работают люди, которым важно, что бы вы влюбились в Армению.

Прекрасная экскурсия, с прекрасными гидом Анной и водителем Каро. Узнали и увидели много нового, не только
Прекрасная экскурсия, с прекрасными гидом Анной и водителем Каро. Узнали и увидели много нового, не только
Прекрасная экскурсия, с прекрасными гидом Анной и водителем Каро. Узнали и увидели много нового, не только
Прекрасная экскурсия, с прекрасными гидом Анной и водителем Каро. Узнали и увидели много нового, не только
Прекрасная экскурсия, с прекрасными гидом Анной и водителем Каро. Узнали и увидели много нового, не только
Прекрасная экскурсия, с прекрасными гидом Анной и водителем Каро. Узнали и увидели много нового, не только
Вам был полезен этот отзыв?
S
Хочу от всей души поблагодарить нашего гида Кристину и водителя Каро за потрясающий день в Армении! Этот день сам по себе обещал быть прекрасным, но благодаря им он стал вдвойне
читать дальшеуменьшить

ярче, интереснее и теплее.
Кристина — невероятно увлечённый и внимательный гид. Её рассказы о местах, которые мы посетили, были живыми, содержательными и по-настоящему захватывающими. Было чувствуется, что она искренне любит своё дело и свою страну, и эта любовь передаётся каждому, кто её слушает.
Каро — замечательный водитель и очень приятный человек. С ним мы чувствовали себя спокойно и комфортно на протяжении всего маршрута. Вместе с Кристиной они работают настолько слаженно, будто знакомы и трудятся бок о бок всю жизнь — полное взаимопонимание, поддержка и отличное чувство юмора.
Нам было очень весело и легко вместе. Атмосфера была дружеской и тёплой, а красивые места Армении в их сопровождении раскрылись для нас по-особенному.
С уверенностью рекомендуем брать Кристину и Каро именно в паре — это идеальный тандем, который сделает ваше путешествие незабываемым!

Хочу от всей души поблагодарить нашего гида Кристину и водителя Каро за потрясающий день в Армении!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Провели день рождения моей мамы на замечательной экскурсии по Южной Армении. Наш гид Сона была очень внимательна, рассказала нам очень много интересной информации: о зарождении христианства в Армении, об истории
читать дальшеуменьшить

мест, которые мы посещали, очень много тонких деталей по архитектуре, вплоть до значения надписей и значений на древних хачкарах! Почти магистр культурологии на минуточку! Мы посетили Хор Вирап, птичью пещеру, которая поражает тем фактом, что в этих местах древние люди занимались виноделием почти 6000 лет назад! Продегустировали вино в Арени и взяли пару бутылочек с собой. Ммм… Монастырь Нораванк - это безумно красивый монастырь в марсианских пейзажах. Нас угостили кофе, домашним вином) отдельное спасибо нашему водителю Нареку за остановки в местах с потрясающими видами. Рекомендуем Сону как гида, не пожалеете ❤️

Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Экскурсия нам понравилась! Гид Кристина просто супер, многое рассказала не только про сам маршрут и достопримечательности, но и про историю, культуру Армении, устройство быта. Программа тура не перегружена, была возможность
читать дальшеуменьшить

спокойно прогуляться, пофотографироваться, никто нас не подгонял. Трансфер комфортный, большой автомобиль с кондиционером, питьевая вода. В небольшом местном кафе, где мы остановились на обед, было вкусно. Одним словом, мы получили удовольствие, спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Великолепие южной Армении»

На юг Армении: Хор Вирап, Нораванк и вина Арени
На машине
9 часов
27 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
На юг Армении: Хор Вирап, Нораванк и вина Арени
Путешествие в южные земли Армении: откройте тайны Хор Вирапа, древности Нораванка и насладитесь вином из села Арени
Начало: Возле информационно-туристического центра Еревана
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
€50 за человека
Сокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
13 отзывов
Групповая
Сокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
Погрузитесь в историю Армении: древние монастыри, археологические открытия и дегустация вина. Всё это в компании опытного гида
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
14 авг в 10:00
17 авг в 10:00
€33 за человека
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
На машине
9 часов
50 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Погрузитесь в историю Армении, посетив Хор Вирап, Нораванк и Птичью пещеру с дегустацией вина в мини-группе
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в воскресенье в 10:00
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
€45 за человека
Два древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Два древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Путешествие в мир древней Армении: монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Арени и винная дегустация. Виды на Арарат подарят незабываемые впечатления
Начало: Из любой точки Еревана
12 авг в 08:00
14 авг в 06:30
от €199 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
от €190 за экскурсию