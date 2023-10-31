Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья Пещера, Татев и Джермук

Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, побывать в Арени и полюбоваться Араратом

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Мы любим короткие, но интересные путешествия, а вы? Приглашаем вас отправиться в двухдневный индивидуальный тур по Армении.

Мы посетим монастырь Хор Вирап, расположенный на границе с Турцией, у горы Арарат, побываем в одном из центров виноделия, селе Арени, заглянем в пещеру, где был найден самый древний кожаный башмак.

Также доберемся по канатной дороге «Крылья Татева» до монастыря, исследуем пещерный город Хндзореск и курорт Джермук.
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья Пещера, Татев и Джермук
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья Пещера, Татев и Джермук
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья Пещера, Татев и Джермук
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья Пещера, Татев и Джермук
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья Пещера, Татев и Джермук
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья Пещера, Татев и Джермук
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья Пещера, Татев и Джермук
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья Пещера, Татев и Джермук
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Трансфер из аэропорта возможен за дополнительную плату.

Программа тура по дням

1 день

Хор Вирап, село Арени, пещера Птиц, монастырь Нораванк

Заберём вас из любой точки Еревана и отправимся исследовать достопримечательности. Начнём с посещения монастыря Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.

Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя обувь в мире. Далее посетим монастырь XIII века Нораванк, построенный на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря.

Ночевать будем в отеле в селе Алидзор.

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2 день

Татев, Хндзореск, Джермук и возвращение в Ереван

После завтрака выезжаем к самой длинной в мире канатной дороге «Крылья Татева». По ней доберёмся до монастыря Татев. Затем направимся в пещерный город Хндзореск, что в переводе с армянского означает «яблочный». Согласно одной из версий, поселение было названо так, потому что здесь произрастало большое количество яблонь. Погуляем по таинственному городу, увидим над ущельем подвесной мост.

Следующая остановка — Джермук, город-курорт у истока реки Арпа. Известен своими 36 целебными горячими источниками. Здесь осмотрим второй по высоте в Армении водопад, Джермукский, и вернёмся в Ереван, где завершится наш тур.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуально
Завершение: Ереван, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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