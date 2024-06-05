1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Групповая
9 часов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€31 за человека
Индивидуальная
10 часов
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Хор Вирап и Нораванк: религиозные достопримечательности Армении
На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина
13 июня в 08:30
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: Я подеду по адресу
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
€45 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€192 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами
10 июня в 11:30
13 июня в 08:00
€265 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк: духовное путешествие
Исследуйте древние христианские святыни Армении и насладитесь уникальной дегустацией вина в Арени
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Начало: У отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€295 за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
9 часов
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Посетить монастыри и храмы и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: В любой точке Еревана
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €220 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
9 часов
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
€211 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€285 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
388€233 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
Увидеть древние монастыри, полюбоваться природой и попробовать вино в гостях у армянской семьи
Начало: В гостинице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
12 часов
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Татев с подъёмом на самой длинной реверсивной канатке в мире, Нораванк и Хор Вирап - за один день
Начало: Из любой точки Еревана
18 июня в 06:30
19 июня в 06:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия и кулинарный мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте о принятии христианства и научитесь готовить традиционные блюда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
€30 за человека
Индивидуальная
8 часов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 290€160 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €299 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Древние монастыри, необычные пещеры и водопад, вкусное вино и полезная минералка
Начало: В удобном для вас месте в Ереване
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €199 за всё до 17 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
Познакомиться с историей знаковой святыни, перенестись в древнюю Армению и открыть инопланетные виды
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 125€113 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
7 часов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Начало: От вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
Посетить знаковые достопримечательности страны и вкусно провести время на винодельне
Начало: В любой удобной вам локации в границах Еревана
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от €190 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап и Нораванк - христианское наследие Армении
Культурно-дегустационное путешествие на юг страны
Начало: в центре города
1 ноя в 09:30
2 ноя в 09:30
€190 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по винным погребам Армении
Познакомиться с традициями виноделия, насладиться пейзажами с виноградниками и отведать лучшие сорта
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
190€171 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Полюбоваться живописной горной природой, посетить знаменитый монастырь и побывать в подземном мире
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 295€222 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Что скрывает Араратская долина
Побывать на «Диком Западе», забраться в средневековую крепость и узнать, что создали ангелы
Начало: у вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винное путешествие среди потухших вулканов
Из Еревана - к невероятным пейзажам и вкуснейшим винам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024ВОСТОРГ! Обязательно к посещению! Большое человеческое спасибо настоящему человеку и мужчине за этот незабываемый день!!!!
- ААлександра4 июня 2024Очень понравилось, экскурсовод Ирина. Очень интересно рассказывает. Маршрут насыщенный.
- LLeonid4 июня 2024Экскурсию проводил гид Артур. Артур - очень приятный и культурный человек. Спасибо большое. Послушали рассказы про каждый пункт на маршруте и немного про историю Армении. В автомобиле чисто, комфортно. Атмосфера отличная, угощают вкусняшками)
- ЕЕлена2 июня 2024Очень интересная поездка. Только теперь уложить бы в голове все услышанное и увиденное. Информации огромное количество - углубляться до следующего
- ККатерина2 июня 2024Замечательный тур! Очень интересно и познавательно, Арутюн прекрасный рассказчик. Рекомендую!
- ЕЕкатерина2 июня 2024чудесная поездка, но осталась какая то недосказаность. Возможно, наша вина, что мы отвлекли Давида от истории Армении, задавая актуальные вопросы,
- ДДенис1 июня 2024Прекрасная экскурсия)
- ННаталья1 июня 2024Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная. Надо сказать, что Арарат
- ВВиктор31 мая 2024Тур состоял из трех основным мест: Khor Virap темница-монастырь у подножья священной горы Арарат. Перещера, где обнаружено производство вина и
- MMaria29 мая 2024Очень классный гид Левон, все вкусно, красиво и быстро. Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Хор Вирап»
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