Экскурсии в Хор Вирап из Еревана

Найдено 32 экскурсии в категории «Хор Вирап» в Ереване, цены от €30, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 3 чел.
Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
🚗 На машине
Групповая
9 часов
434 отзыва
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Завораживающий вид на Арарат
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
266 отзывов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
31 за человека
Вино и горы: день чудесный
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
72 отзыва
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 19 чел.
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Путешествие в Хор Вирап и Нораванк: религиозные достопримечательности Армении
На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина
13 июня в 08:30
14 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
167 отзывов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: Я подеду по адресу
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
180 за всё до 5 чел.
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
17 отзывов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
45 за человека
Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
23 отзыва
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
192 за всё до 3 чел.
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
51 отзыв
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами
10 июня в 11:30
13 июня в 08:00
265 за всё до 4 чел.
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
168 отзывов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк: духовное путешествие
Исследуйте древние христианские святыни Армении и насладитесь уникальной дегустацией вина в Арени
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200180 за всё до 5 чел.
Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
76 отзывов
Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Начало: У отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
295 за всё до 4 чел.
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
9 отзывов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 за человека
Святая Армения: экскурсия-паломничество
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Посетить монастыри и храмы и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: В любой точке Еревана
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 220 за всё до 15 чел.
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
211 за всё до 3 чел.
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
285 за всё до 4 чел.
Всё лучшее в Армении
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
388233 за всё до 3 чел.
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
86 отзывов
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
Увидеть древние монастыри, полюбоваться природой и попробовать вино в гостях у армянской семьи
Начало: В гостинице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 50 чел.
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Татев с подъёмом на самой длинной реверсивной канатке в мире, Нораванк и Хор Вирап - за один день
Начало: Из любой точки Еревана
18 июня в 06:30
19 июня в 06:30
300 за всё до 5 чел.
Хор Вирап, Нораванк, винное село Арени и кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия и кулинарный мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте о принятии христианства и научитесь готовить традиционные блюда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
30 за человека
Великолепие южной Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Моя добродушная Армения
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 290160 за всё до 6 чел.
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 299 за всё до 7 чел.
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Древние монастыри, необычные пещеры и водопад, вкусное вино и полезная минералка
Начало: В удобном для вас месте в Ереване
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 199 за всё до 17 чел.
Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
Познакомиться с историей знаковой святыни, перенестись в древнюю Армению и открыть инопланетные виды
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 125113 за всё до 12 чел.
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Начало: От вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215 за всё до 4 чел.
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
Посетить знаковые достопримечательности страны и вкусно провести время на винодельне
Начало: В любой удобной вам локации в границах Еревана
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 190 за всё до 18 чел.
Хор Вирап и Нораванк - христианское наследие Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Хор Вирап и Нораванк - христианское наследие Армении
Культурно-дегустационное путешествие на юг страны
Начало: в центре города
1 ноя в 09:30
2 ноя в 09:30
190 за всё до 4 чел.
Путешествие по винным погребам Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по винным погребам Армении
Познакомиться с традициями виноделия, насладиться пейзажами с виноградниками и отведать лучшие сорта
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
190171 за всё до 6 чел.
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Полюбоваться живописной горной природой, посетить знаменитый монастырь и побывать в подземном мире
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 295222 за всё до 6 чел.
Что скрывает Араратская долина
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Что скрывает Араратская долина
Побывать на «Диком Западе», забраться в средневековую крепость и узнать, что создали ангелы
Начало: у вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Винное путешествие среди потухших вулканов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Винное путешествие среди потухших вулканов
Из Еревана - к невероятным пейзажам и вкуснейшим винам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
    ВОСТОРГ! Обязательно к посещению! Большое человеческое спасибо настоящему человеку и мужчине за этот незабываемый день!!!!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
    Очень понравилось, экскурсовод Ирина. Очень интересно рассказывает. Маршрут насыщенный.
  • L
    Leonid
    4 июня 2024
    Насыщенное автопутешествие по югу Армении
    Экскурсию проводил гид Артур. Артур - очень приятный и культурный человек. Спасибо большое. Послушали рассказы про каждый пункт на маршруте и немного про историю Армении. В автомобиле чисто, комфортно. Атмосфера отличная, угощают вкусняшками)
    Экскурсию проводил гид АртурЭкскурсию проводил гид АртурЭкскурсию проводил гид Артур
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
    Очень интересная поездка. Только теперь уложить бы в голове все услышанное и увиденное. Информации огромное количество - углубляться до следующего
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    отпуска! И прекрасный формат путешествия - небольшая группа. Как только отправились в путешествие с Аревик и Андроником, сразу и Арарат явился во всей красе!

  • К
    Катерина
    2 июня 2024
    Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
    Замечательный тур! Очень интересно и познавательно, Арутюн прекрасный рассказчик. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
    чудесная поездка, но осталась какая то недосказаность. Возможно, наша вина, что мы отвлекли Давида от истории Армении, задавая актуальные вопросы,
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    а может быть, и не предполагалась подача какой то общей информации в пути об истории Армении, тех местах, где мы проезжали, но мне этого не хватило. может быть, если не рассказ, то фоновую национальную музыку послушать хотя бы часть пути? информация в местах локаций была живой, интересной, маршрут был перестроен с учетом погодных условий, и, возможно, из-за подгонки тайминга под погоду мы не успели зайти в сам монастырь Хор Вирап, но виды, атмосфера места и прекрасный рассказ никуда не делись. Дополнительная наша просьба - остановится на полянке с маками была выполнена, за что мы очень благодарны. В целом поездки с Давидом рекомендую. небольшое уточнение информации в описании экскурсии - канатка 6500 драм (не 5500), + пещера Арени 1000 драм. Пещера Арени очень приятное дополнение к поездке, только чуть-чуть побольше времени и информации.

  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Завораживающий вид на Арарат
    Прекрасная экскурсия)
    Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
    Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная. Надо сказать, что Арарат
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    в хороший день виден даже из Еревана, но съездить к нему поближе и оказаться одновременно недалеко от границ Турции, Азербайджана и Ирана стоит. В программу этой экскурсии входило посещение двух древних монастырей - Хор Вирап и Нораванк. Первый построен на месте темницы, где 13 лет был заключен армянский святой и первый католикос армян Григорий Просветитель, продвигавший христианство среди язычников. Монастырь был основан в 642 году и расположен совсем недалеко от Арарата. А монастырь Норавнк, также овеянный легендами, был построен в начале 13 века в красивом красном ущелье. Все это - невероятные древности с длинной и значимой для страны историей, расположенные в очень красивых местах. Пока я смотрела во всех глаза вокруг, Ашот очень интересно рассказывал об истории Армении, о христианстве, об архитектуре Армении и о современной жизни страны. Я узнала на экскурсии очень много нового. И после посещения этих прекрасных достопримечательностей, Ашот привез меня в хозяйство винодела. Это реально действующее хозяйство, которое ведет семья Степанян, выпускающая свое фирменное вино. Они очень гостеприимные, знакомят туристов со своим бытом, хозяйством и показывают, как делают вино. Затем вас ждет щедрый, вкусный и сытный обед и дегустация прекрасного вина. Было чудесно! Кстати, по дороге в деревнях вам может повезти увидеть много гнезд аистов (я была в мае, они выводили птенцов). Это невероятно красиво, я за всю жизнь аистов видела раза два, а здесь по дороге тут и там на столбах в гнездах сидели взрослые птицы и торчали головы птенцов. Полный восторг! Спасибо Ашоту за очень интересную экскурсию и возможность увидеть столько всего древнего, красивого и удивительного.

    Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная
  • В
    Виктор
    31 мая 2024
    Завораживающий вид на Арарат
    Тур состоял из трех основным мест: Khor Virap темница-монастырь у подножья священной горы Арарат. Перещера, где обнаружено производство вина и
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    монастырь Нораванк. Мне очень понравилась, несмотря на разнонациональность группы, это добавляло особый шарм. Священные места красивые так же как и природа Армении. Информация была донесена хорошо, запомнил, переварил и осталось приятное послевкусие! Это была первая экскурсия по Армении! Спасибо организаторам, гиду и водителю.

    Тур состоял из трех основным мест: Khor Virap темница-монастырь у подножья священной горы Арарат. Перещера, где
  • M
    Maria
    29 мая 2024
    Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
    Очень классный гид Левон, все вкусно, красиво и быстро. Рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Хор Вирап»

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  1. Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
  2. Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
  3. Завораживающий вид на Арарат
  4. Вино и горы: день чудесный
  5. Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Хор Вирап" можно забронировать 32 экскурсии от 30 до 300 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 1591 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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