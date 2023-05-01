Трансфер на комфортном автомобиле с Wi-Fi и кондиционером. Опытный и пунктуальный водитель доставит вас в аэропорт или из аэропорта Звартноц города Еревана. Безопасность и комфорт мы гарантируем.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:• Опытные и пунктуальные водители, доставят вас из или в аэропорт.
- Поездка пройдет на комфортабельном авто с Wi-Fi и кондиционером.
- Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера из Еревана и заранее закажите трансфер до аэропорта столицы Армении. Не мучайте себя суетой общественного транспорта и воспользуйтесь услугами надежного трансфера.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Опытные и пунктуальные водители
- Комфортабельный транспорт с Wi-Fi и кондиционером
- Место начала и завершения?
- Место вашего проживание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании