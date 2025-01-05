Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправляйтесь в увлекательное путешествие по югу Армении: посетите величественный монастырь Татев и ощутите восторг от панорамных видов с «Крыльев Татева» самой длинной реверсивной канатной дороги в мире.



Вас ждёт впечатляющий Шакинский водопад, дегустация лучших армянских вин, а также прогулка по загадочному пещерному городу Хндзореск, сохранившему дух средневековой Армении. 5 2 отзыва

SunWay Ваш гид в Ереване Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $181 за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 7 чел. 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 12 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии В рамках тура вы откроете для себя величественный монастырь Татев — один из древнейших армянских комплексов IX–X веков, расположенный на обрыве над ущельем реки Воротан. Насладитесь захватывающими панорамами с Крыльев Татева, самой длинной реверсивной канатной дороги в мире. Канатная дорога "Крылья Татева" самая длинная реверсивная канатная дорога в мире. Это уникальное инженерное сооружение протяжённостью 5,7 км. проходит над глубоким и живописным ущельем реки Воротан, соединяя сёла Алидзор (недалеко от ереванской трассы) и Татев, расположенное у монастыря. Максимальная высота над ущельем достигает 320 метров, открывая захватывающие панорамные виды. Далее вас ждёт Шакинский водопад — живописный поток на реке Шаки, притоке Воротана, который с высоты 18 метров падает в глубокое ущелье. Здесь оживает легенда о голубоглазой Шаке, придающая водопаду особый колорит и загадочность. Продолжение маршрута — пещерный город Старый Хндзореск с уникальным качающимся мостом. Пещерный город протянулся на 3 км, и всего полвека назад здесь ещё жили люди. Когда-то это было самое крупное село Восточной Армении, полное историй и легенд, которые до сих пор оживают среди скальных жилищ и древних троп. Важная информация: Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн. Предусмотрено время на обед. Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде.

Каждый день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монастырь Татев

Канатная дорога Крылья Татева

Шакинский водопад

Пещерный город Хндзореск

Село Арени Что включено Комфортабельный транспорт с кондиционером и Wi-Fi

Сопровождение профессионального гида на протяжении всего тура

Вода Что не входит в цену Обед

Канатная дорога Крылья Татева (по желанию) /nОдносторонний/t6500 AMD/t/nДвусторонний/t9000 AMD/t/nДети (рост до 140 см) /t1000 AMD Где начинаем и завершаем? Начало: Адрес вашего проживания Завершение: Место вашего проживание Когда и сколько длится? Когда: Каждый день Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн

Предусмотрено время на обед

Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.