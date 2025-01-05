Отправляйтесь в увлекательное путешествие по югу Армении: посетите величественный монастырь Татев и ощутите восторг от панорамных видов с «Крыльев Татева» самой длинной реверсивной канатной дороги в мире.
Вас ждёт впечатляющий Шакинский водопад, дегустация лучших армянских вин, а также прогулка по загадочному пещерному городу Хндзореск, сохранившему дух средневековой Армении.
Вас ждёт впечатляющий Шакинский водопад, дегустация лучших армянских вин, а также прогулка по загадочному пещерному городу Хндзореск, сохранившему дух средневековой Армении.
Описание экскурсииВ рамках тура вы откроете для себя величественный монастырь Татев — один из древнейших армянских комплексов IX–X веков, расположенный на обрыве над ущельем реки Воротан. Насладитесь захватывающими панорамами с Крыльев Татева, самой длинной реверсивной канатной дороги в мире. Канатная дорога "Крылья Татева" самая длинная реверсивная канатная дорога в мире. Это уникальное инженерное сооружение протяжённостью 5,7 км. проходит над глубоким и живописным ущельем реки Воротан, соединяя сёла Алидзор (недалеко от ереванской трассы) и Татев, расположенное у монастыря. Максимальная высота над ущельем достигает 320 метров, открывая захватывающие панорамные виды. Далее вас ждёт Шакинский водопад — живописный поток на реке Шаки, притоке Воротана, который с высоты 18 метров падает в глубокое ущелье. Здесь оживает легенда о голубоглазой Шаке, придающая водопаду особый колорит и загадочность. Продолжение маршрута — пещерный город Старый Хндзореск с уникальным качающимся мостом. Пещерный город протянулся на 3 км, и всего полвека назад здесь ещё жили люди. Когда-то это было самое крупное село Восточной Армении, полное историй и легенд, которые до сих пор оживают среди скальных жилищ и древних троп. Важная информация: Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн. Предусмотрено время на обед. Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде.
Каждый день
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Татев
- Канатная дорога Крылья Татева
- Шакинский водопад
- Пещерный город Хндзореск
- Село Арени
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером и Wi-Fi
- Сопровождение профессионального гида на протяжении всего тура
- Вода
Что не входит в цену
- Обед
- Канатная дорога Крылья Татева (по желанию) /nОдносторонний/t6500 AMD/t/nДвусторонний/t9000 AMD/t/nДети (рост до 140 см) /t1000 AMD
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживание
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн
- Предусмотрено время на обед
- Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Все очень понравилось, спасибо организаторам.
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И
Все очень понравилось, спасибо организаторам.
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