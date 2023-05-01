Трансфер из и в аэропорт Еревана

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Ответы на вопросы
Трансфер на комфортном автомобиле с Wi-Fi и кондиционером. Опытный и пунктуальный водитель доставит вас в аэропорт или из аэропорта Звартноц города Еревана. Безопасность и комфорт мы гарантируем.
Трансфер из и в аэропорт Еревана
Трансфер из и в аэропорт Еревана
Трансфер из и в аэропорт Еревана
Трансфер из и в аэропорт Еревана
Трансфер из и в аэропорт Еревана
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:• Опытные и пунктуальные водители, доставят вас из или в аэропорт.
  • Поездка пройдет на комфортабельном авто с Wi-Fi и кондиционером.
  • Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера из Еревана и заранее закажите трансфер до аэропорта столицы Армении. Не мучайте себя суетой общественного транспорта и воспользуйтесь услугами надежного трансфера.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Опытные и пунктуальные водители
  • Комфортабельный транспорт с Wi-Fi и кондиционером
Место начала и завершения?
Место вашего проживание
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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