Знакомство с Центром Современного Экспериментального Искусства в Ереване.
Здесь представлены несколько поколений армянских художников, работающих как внутри Армении, так и за ее пределами.
Вы сможете не только посетить постоянную экспозицию, но и увидеть временные выставки, услышать о представленных на них художниках и их методах работы.
Здесь представлены несколько поколений армянских художников, работающих как внутри Армении, так и за ее пределами.
Вы сможете не только посетить постоянную экспозицию, но и увидеть временные выставки, услышать о представленных на них художниках и их методах работы.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
«NPAK» — армянский акроним, расшифровывается он как Центр Современного Экспериментального Искусства. На экскурсии гости смогут познакомиться с постоянной экспозицией Armenia Diaspora, где представлены несколько поколений армянских художников, работающих как внутри Армении, так и за рубежом. Помимо постоянной экспозиции посмотрим на временные выставки, поговорим о представленных на них художниках и их методах работы.
Мы проводим экскурсии с 13:00 до 18:00 по вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам (воскресенье и понедельник –выходные дни, Центр закрыт).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия по Центру Современного Экспериментального Искусства
Что не входит в цену
- Личные расходы в арт-магазине Центра
Место начала и завершения?
Улица Бузанда 1/3, Ереван, Армения
Когда и сколько длится?
Когда: Мы проводим экскурсии с 13:00 до 18:00 по вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам (воскресенье и понедельник –выходные дни, Центр закрыт).
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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