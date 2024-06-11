Когда: Мы проводим экскурсии с 13:00 до 18:00 по вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам (воскресенье и понедельник –выходные дни, Центр закрыт).

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала