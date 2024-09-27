Ирина

Я была первым и единственным посетителем экскурсии у Давида 27.09.24. Об этом узнала в конце, и удивилась с какой заинтересованностью, точностью к деталям, внимательностью к моим вопросам относился Давид. Отличный экскурсовод! Я езжу в Ереван с 2019 года, выбрала не случайно его экскурсию, т. к. много чего уже видела. И не ошиблась! Спасибо, Давид 👍