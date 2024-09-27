Вы прогуляетесь по городу и зайдёте в два музея. В одном увидите современное искусство, в другом познакомитесь с историей страны.
Вы поймёте, почему Ереван — противоречивое и одновременно гармоничное место, в котором сочетаются архаика и актуальные веяния.
Изучите картины и скульптуры и разберётесь, чем жили люди разных эпох и что именно они считали красотой.
Вы поймёте, почему Ереван — противоречивое и одновременно гармоничное место, в котором сочетаются архаика и актуальные веяния.
Изучите картины и скульптуры и разберётесь, чем жили люди разных эпох и что именно они считали красотой.
Описание экскурсии
- На Аллее скульптур вы увидите, пожалуй, самую скандальную скульптуру Ботеро — обнажённую курящую женщину, лежащую в самом сердце Еревана.
- Заглянете в «Каскад» — музей современного искусства, где полюбуетесь скульптурами из стекла и дерева и другими произведениями.
- Оцените величие Арарата и панораму Еревана со смотровой площадки на самом верху «Каскада».
- Изучите работы молодых армянских художников в парке Мартироса Сарьяна.
- Узнаете, какие ошибки были допущены при проектировании современной жемчужины города — Театра оперы и балета.
- Пройдёте по исторической улице Абовяна, увидите кинотеатр «Москва» и драмтеатр Станиславского.
- Посмотрите на купеческие дома, побываете на площади Шарля Азнавура и пересечёте Царскую улицу, названную в честь Николая I.
- Зайдёте в Музей истории Армении на площади Республики, в котором собрана обширная коллекция образцов старинных искусств, в том числе самая древняя обувь на планете.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в Музей истории Армении — €7/чел., сопровождение экскурсоводом музея — €12 за группу.
- По понедельникам Музей истории Армении закрыт.
- При бронировании экскурсии на 18:00 посетить Музей истории Армении также не получится из-за режима его работы.
- Во время государственных праздников музеи закрыты
(В эти дни и часы мы сделаем больший акцент на уличную прогулку, архитектурные тайны и вечернюю подсветку город.
- Продолжительность прогулки по городу — 2 часа, продолжительность экскурсии по каждому музею — по 1 часу.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе «Каскада»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я была первым и единственным посетителем экскурсии у Давида 27.09.24. Об этом узнала в конце, и удивилась с какой заинтересованностью, точностью к деталям, внимательностью к моим вопросам относился Давид. Отличный экскурсовод! Я езжу в Ереван с 2019 года, выбрала не случайно его экскурсию, т. к. много чего уже видела. И не ошиблась! Спасибо, Давид 👍
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К
Очень понравилась экскурсия. Давид интересный рассказчик, эрудированный и внимательный к просьбам экскурсантов человек. Рекомендую.
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