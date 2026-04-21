Сердце Армении в бокале Согласитесь, что коньяки «Арарат» уже много лет считаются одним из главных символов Армении. Для того, чтобы ознакомиться с производством этого легендарного напитка и с его уже 130-летней историей, мы вам предлагаем билет без очереди на Ереванский Коньячный Завод. Экскурсии тут начинаются с музейных залов, в которых хранятся личные вещи и фотографии основателей коньячного производства в Армении Нерсеса Таирянца и Василия Таирова, главного винодела, автора первого марочного коньяка Мкртича Мусинянца. В музее также выставлены самые старые бочки Шустовских времен, множественные медали и первая грамота от французских коньякоделов 1907 года. Далее Вы окажитесь в так называемом цеху выдержки, или в коньячном погребе, где узнаете, что такое «доля ангелов», президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почетных гостей, и какой коньяк выпивал Уинстон Черчиль. Тут также можно сделать памятные фотографии с бочками знаменитостей. В завершение тура предусмотрена дегустация в трех форматах:

Премиум — выдержанные коньяки высокого класса Ахтамар (10 лет), Васпуракан (15 лет), Наири (20 лет) •Вкусы Арарата — классические вкусы с оригинальными нотами «Ани» 7-летний, «Арарат» абрикосовый, «Арарат» кофейный •Классика — классические вкусы «Арарат» 3* и Ани 7-летней выдержки. Во время дегустации мастера завода вам расскажут о правилах и нюансах дегустации, после чего вы, несомненно, влюбитесь в этот солнечный напиток на всю оставшуюся жизнь! Этот дегустационный пакет станет прекрасным выбором для тех, кто любит яркие впечатления и постоянно ищет новые вкусовые сочетания. Важная информация:.

