Вас ждет путешествие по знаменитому Ереванскому коньячному заводу с его уникальной историей.
Узнайте секреты производства и попробуйте изысканные коньяки, чтобы влюбиться в этот напиток навсегда.
Сердце Армении в бокале Согласитесь, что коньяки «Арарат» уже много лет считаются одним из главных символов Армении. Для того, чтобы ознакомиться с производством этого легендарного напитка и с его уже 130-летней историей, мы вам предлагаем билет без очереди на Ереванский Коньячный Завод. Экскурсии тут начинаются с музейных залов, в которых хранятся личные вещи и фотографии основателей коньячного производства в Армении Нерсеса Таирянца и Василия Таирова, главного винодела, автора первого марочного коньяка Мкртича Мусинянца. В музее также выставлены самые старые бочки Шустовских времен, множественные медали и первая грамота от французских коньякоделов 1907 года. Далее Вы окажитесь в так называемом цеху выдержки, или в коньячном погребе, где узнаете, что такое «доля ангелов», президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почетных гостей, и какой коньяк выпивал Уинстон Черчиль. Тут также можно сделать памятные фотографии с бочками знаменитостей. В завершение тура предусмотрена дегустация в трех форматах:
Премиум — выдержанные коньяки высокого класса Ахтамар (10 лет), Васпуракан (15 лет), Наири (20 лет) •Вкусы Арарата — классические вкусы с оригинальными нотами «Ани» 7-летний, «Арарат» абрикосовый, «Арарат» кофейный •Классика — классические вкусы «Арарат» 3* и Ани 7-летней выдержки. Во время дегустации мастера завода вам расскажут о правилах и нюансах дегустации, после чего вы, несомненно, влюбитесь в этот солнечный напиток на всю оставшуюся жизнь! Этот дегустационный пакет станет прекрасным выбором для тех, кто любит яркие впечатления и постоянно ищет новые вкусовые сочетания. Важная информация:.
•Премиум — выдержанные коньяки высокого класса Ахтамар (10 лет), Васпуракан (15 лет), Наири (20 лет) •Вкусы Арарата — классические вкусы с оригинальными нотами «Ани» 7-летний, «Арарат» абрикосовый, «Арарат» кофейный •Классика — классические вкусы «Арарат» 3* и Ани 7-летней выдержки. Во время дегустации мастера завода вам расскажут о правилах и нюансах дегустации, после чего вы, несомненно, влюбитесь в этот солнечный напиток на всю оставшуюся жизнь! Этот дегустационный пакет станет прекрасным выбором для тех, кто любит яркие впечатления и постоянно ищет новые вкусовые сочетания.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ереванский коньячный завод
- Музей коньяков «Арарат»
- Президентская аллея с бочками президентов разных стран
- Первые марочные коньяки 1902 года
- Шустовские бочки
- Дегустационный зал
Что включено
- Услуги музейного гида
- Дегустрация
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музей коньячного завода Арарат
Завершение: Музей Арарат, г. Ереван, пр. Исакова 2
Когда и как рано покупать?
Когда: С понедельника по пятницу
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Важно! Вход на завод строго для лиц старше 5 лет
- Экскурсия проводится строго по графику и это означает, что нужно быть в пункте встречи минимум за 10-15 минут до начало экскурсии
- На заводе группы на экскурсии могут набираться до 30-35 человек. Количество участников группы контролируется только сотрудниками коньячного завода и музея «Арарат»
- Места на коньячный завод ограничены, билет надо приобрести заранее
- Билет дает вам право попасть на тур по заводу без очереди
- ВАЖНО: оплата производится на сайте Sputnik8 полностью
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень много людей на одной экскурсии и довольно небольшая площадь музея
Я ожидала, что нам покажут погреба, процессы, а в итоге мы просто прогулялись по музею, где было еле слышно экскурсовода и люди дышали друг другу в спины
Очень понравился экскурсовод, музей замечательный. Не понравились сотрудники секьюрити
Экскурсия была интересная, узнали историю завода, процесс изготовления коньяка. На дегустации были представлены 3 вида коньяка, рассказали как нужно правильно его пить и чем закусывать. В музее также есть магазин, где можно приобрести продукцию.
Посещение оставило хорошее впечатление, все очень достойно.
Здравствуйте! Очень ждали эту экскурсию. Но в какой то момент разочаровались. В чем это выразилось - время экскурсии было сокращено - началась экскурсия с задержкой и закончилась почти на 30 минут раньше. В дегустации было мало представлено напитков и не были названы сорта дегустируемого напитка.
Интересная экскурсия. У нас была еще и дегустация. Мы остались довольны.
Все отлично! Спасибо!
Отличный гид Егор! Очень интересно рассказывает. Программа супер!
Экскурсия была потрясающая, Джема просто с такой любовью и нежностью рассказывала про завод и его продукцию. Настолько приятная атмосфера, дегустация это вообще просто волшебство. Благодарим вас за великолепно проведённое время
Экскурсия небольшая, зато интересная, рекомендую. Покупать билет лучше напрямую, придя в музей, поскольку через сайт спутника он будет дороже
Очень душевно, экскурсовод Кристина выше всяких похвал
Отличная дегустация на заводе. Очень жаль, что экскурсия построена так, что га Севан времени совсем не остается. Первая часть могла быть покороче, целый час в монастыре не нужен
Будем честны, цена завышена. Производство вам не покажут, проведут только по музею с фотографиями и красивыми бочками. В конце экскурсии дегустация трех коньяков. Это всё.
За эти деньги лучше просто дойти до завода Арарат, купить 2 бутылки коньяка и отлично провести время)
Экскурсия понравилась. Местный экскурсовод на заводе очень приятная и рассказывает интересно
Все сделано очень профессионально, узнали для себя много нового. Гид говорит доступно, сообщает много любопытных фактов. Экспонаты музея подобраны тщательно, процесс изготовления коньяка показан поэтапно. Особый интерес вызвала церемония дегустации. Информация доводится с юмором, помогает заинтересовать клиента. В разговор ненавязчиво вовлекаются все присутствующие. Рассказ выстраивается так, чтобы упомянуть те страны, откуда прибыли гости.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Тур на коньячный завод «Арарат» с дегустацией на выбор»
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборЗавораживающий вид на Арарат
Монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Арени, дегустация вина: историческая и живописная поездка
Начало: У памятника А. Таманяну (около комплекса Каскад)
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
€30 за человека
Групповая
Первый день в Ереване + дегустация на коньячном заводе «Арарат»
Влюбиться в розовый город и открыть для себя легенду армянского коньяка
Начало: На проспекте Саят-Новы
Расписание: во вторник и субботу в 09:30
28 апр в 09:30
2 мая в 09:30
€25 за человека
Индивидуальная
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: В Ереване
Завтра в 00:00
28 апр в 00:00
от €127 за всё до 50 чел.
Групповая
Все тайны Еревана и вкус армянского коньяка в одном туре
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По вторникам и субботам в 09:45.
28 апр в 09:30
2 мая в 09:30
$25 за человека
$15 за человека